Stavba / Architektura staveb / Bomma Atelier je místem setkání s designem

Bomma Atelier je místem setkání s designem

Kubistický Dům Diamant v historickém centru Prahy ukrývá BOMMA Atelier. Tento jedinečný městský apartmán kombinuje původní, na míru zhotovený, funkcionalistický nábytek s produkty předních světových značek současného interiérového designu, a vybízí tak k diskuzi o možnostech tohoto oboru.

Murphyho zákon: „Rozpálené sklo vypadá úplně stejně, jako studené.“



Vkusný mobiliář i důstojné prostory pro kolekce BOMMA Atelier – BOMMA Atelier Vkusný mobiliář i důstojné prostory pro kolekce BOMMA Atelier – BOMMA Atelier

Kubistický dům Diamant něco ukrývá

Výjimečná architektonická památka období kubismu z roku 1912–1913 je nádherným místem pro prezentaci kompletní kolekce svítidel značky BOMMA. Svou polohou v centru Prahy se BOMMA ocitá zároveň v centru dění. Nachází se na takzvané „dobré adrese“. Česká sklářská značka Bomma Atelier sídlí ve Světlé nad Sázavou. Světla z Bommy svítí světu od roku 2012. Spojením původní sklářské tradice a moderních technologií v rukách významných sklářů a designérů staví značku mezi špičky současného designu a práce se sklem. Olgoj Chorchoj, Dechem Studio, Plecháč & Wielgus a další špičky českého designu jsou důvodem, proč vznikají neskutečná ručně foukaná světla, která ve světě prakticky nenajdete. Nejsou výjimkou výrobky rozměrů až 900 mm, což nemá ve světě obdoby. Mimo zručnosti více než tří stovek sklářů to umožňují i mimořádné vlastnosti českého křišťálu s 24% podílem olova. Vlastnosti jako dokonalá čirost výrobků nebo skvělá odrazivost skla jsou tím zlatým, zde skleněným, grálem českého křišťálu. Kreativním vedením designéry studia deFORM se daří skloubit skvělou kvalitu se stejně skvělým designem, což se odráží v řadě celosvětově uznávaných prestižních oceněních jako jsou Czech Grand Design, Design Plus Award.

Použiji jeden příměr, který je z oboru. Rádoby broušenou, spíše lisovanou, skleničku můžete vyrobit leckde, většinou v Číně. Asi i levněji. Ale zkuste se přes ni podívat, zkuste najít nádhernou jiskru a lom světla na hrankách brusu, a hlavně zkuste ťuknout takovou „skleničkou“ o jinou při nějaké slavnostní události. Ten rozdíl pozná i laik. Ta kvalita je nesrovnatelná díky českému křišťálu a zručnosti našich sklářů. Ta kvalita zde byla a je zde nyní opět, po právu se dostává na výsluní, kam vždy patřila a patří.





Kubistický dům Diamant







Adolf Hoffmeister Adolf Hoffmeister

BOMMA Atelier BOMMA Atelier

Drobný příměr pro pochopení podstaty. Chcete pít víno, šampaňské, whisky nebo třeba karibský rum z nějakého laciného výlisku? Pak to do sebe rovnou hoďte z toho malého plastového panáka s alobalovým víčkem někde u trafiky. Možná to zahřeje a opičku potěší, ale k příjemnému prožitku a nějaké estetice to má daleko. Velmi daleko. Pochopitelně by naše veškeré počínání mělo odpovídat času, místu, obsahu peněženky a okolnostem té dané chvíle. A proti gustu… Při vhodné či nezbytné situaci, jež si vyžaduje jistou úroveň, tedy lobuji za ten křišťál, za to jiskření ve sklenici a znělé cinknutí u přiťuknutí, jistou míru noblesy.

A stejné je to i s kolekcí a výrobky pod značkou BOMMA. Bomma Atelier je propojením původního dobového nábytku a designového skla, je místem setkávání laiků i odborníků, místem inspirace a diskuze v esteticky zdařilém prostředí. Tohle nevšední sklo si zaslouží nevšední prostor, a to vám zde předkládám. Nevšednost prostoru ještě dokresluje unikátní skutečnost, že dům Diamant nechal postavit a následně v něm bydlel představitel prvorepublikové avantgardy, právník, politik diplomat, spisovatel a karikaturista Adolf Hoffmeister. Od jeho potomků je prostor Bomma Atelier dnes pronajatý.

Základní popis Bomma Atelier

Kubistický dům Diamant v historickém centru Prahy ukrývá BOMMA Atelier – nově vzniklé místo pro setkávání odborníků i nadšenců s vášní pro design, ve kterém jsou zcela poprvé k vidění pohromadě všechny kolekce svítidel značky BOMMA.

Autor Sophie Wannenes, interiérový design Kontaktní e-mail sophie@palermouno.it Web www.palermouno.it Sociální média www.instagram.com/palermouno_/ Adresa studia Milano, Itálie Spoluautor Václav Mlynář, kreativní ředitel Bommy, interiérový design



Původní mobiliář Původní mobiliář





Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi



BOMMA Atelier BOMMA Atelier

Umístění projektu Spálená 4, 110 00 Praha 1, Česká republika Rok projektu 2021 Rok dokončení 2021 Užitná plocha 178 m2 Klient Bomma E-mail klienta Aneta Kaderková, a.kaderkova@bomma.cz

atelier@bomma.cz Web klienta www.bomma.cz Web projektu atelier.bomma.cz Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Hlavní dodavatel produktů do interiéru: PalermoUno, www.palermouno.it

Projekt: Monument Office, www.monumentoffice.com

Grafický design: František Kast [PageFive], pagefive.com

Kurátorka uměleckých děl: Danica Kovářová

Umělecká díla: Matyáš Chochola, www.matyaschochola.cz

Michaela Karásek Čejková, www.karasekcejkova.com

Veronika Drahotová, http://veronikadrahotova.com

Alena Kotzmannová, https://kotzmannova.cz

Peter Fabo, www.peterfabo.name













Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier

Autorská zpráva

Kubistický Dům Diamant v historickém centru Prahy ukrývá BOMMA Atelier – nově vzniklé místo pro setkávání odborníků i nadšenců s vášní pro design, ve kterém jsou zcela poprvé k vidění pohromadě všechny kolekce svítidel značky BOMMA. Tento jedinečný městský apartmán kombinuje původní, na míru zhotovený funkcionalistický nábytek s produkty předních světových značek současného interiérového designu, a vybízí tak k diskuzi o možnostech tohoto oboru.

Český výrobce křišťálových svítidel, značka BOMMA, si zvolila jako svůj historicky první showroom netradičně členěný byt v kubistickém Domě Diamant, navržený architektem Emilem Králíčkem v roce 1912. BOMMA, jejíž sklárna se otevřela přesně 100 let po vzniku tohoto kubistického klenotu, si byt pronajala přímo od potomků spisovatele, politika a představitele prvorepublikové avantgardy Adolfa Hoffmeistera, který dům nechal postavit a v bytě přímo žil.

BOMMA Atelier však neslouží pouze k prezentaci křišťálových svítidel v kontextu dalších špičkových značek, umění a dobového nábytku. Cílem bylo v tomto jedinečném historickém prostředí vybudovat místo zasvěcené interiérovému designu, živý prostor pro inspiraci, diskuzi a setkávání odborné i laické veřejnosti. Nad rámec schůzek se svými partnery a zákazníky zde BOMMA plánuje organizovat nejrůznější eventy, přednášky a také natáčet podcast BOMMA Design Talks o interiérovém designu.













Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier

„BOMMA od svého vzniku staví na originálním designu, špičkové řemeslné kvalitě a snaze tvořit výjimečné, nadčasové produkty. Ve spojení s takto unikátní architekturou a celkovým interiérovým řešením ateliéru se dojem z originální estetiky jen umocňuje. Nechtěli jsme pouze stroze odprezentovat naše kolekce, šlo nám o vytvoření skutečně inspirativního netradičního prostoru, který naplno ukáže možnosti interiérového designu. Právě kvůli tomu jsme oslovili interiérovou designérku Sophie Wannenes z Milána, která se se svým charakteristickým italským přístupem k designu vymyká všudypřítomnému minimalismu, umí propojovat různé styly a odvážnými kombinacemi podtrhne charakter jednotlivých produktů,“ vysvětluje celkový záměr Eva Kozarová, marketingová ředitelka značky BOMMA.

BOMMA ve svém ateliéru vůbec poprvé vystavuje veškeré své kolekce svítidel, společně s vybranými designovými kousky předních českých a zahraničních značek. Každý prvek osobně vybrala kurátorka prostoru Sophie Wannenes, interiérová designérka a majitelka designové galerie v Miláně, společně s designérem Václavem Mlynářem, kreativním ředitelem značky BOMMA.

„Koncept vychází ze současných evropských trendů, do kterých jsou vmíchány barvy tak, aby vytvořily až scénografickou, avšak zcela harmonickou atmosféru. Výsledkem je reálné místo pro život, práci i vzdělávání, prostředí pro designéry i značky, které spojuje láska k designu,“ prozrazuje k projektu interiérová designérka BOMMA Ateliéru Sophie Wannenes.













Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier

Současná podoba místa však není neměnná. Záměrem je, aby se BOMMA Atelier neustále proměňoval, a skutečně tak ukazoval možnosti práce s prostorem a podněcoval kreativitu svých návštěvníků. Již nyní přislíbilo rezidenturu několik zahraničních designérů, kteří v rezidenčním křídle bytu mohou dokonce po dobu svého pobytu v Praze bydlet, aby naplno navnímali výjimečný charakter tohoto místa i křišťálových svítidel. Výsledkem rezidentur pak budou návrhy na proměny jednotlivých místností nebo zcela nové kolekce svítidel pro značku BOMMA.

Kombinací původního zařízení bytu se svítidly BOMMA, uměním, nábytkem a dekoracemi od předních světových značek současného designu vznikl naprosto unikátní prostor, který si klade za cíl rozvést tolik potřebnou diskuzi o možnostech různého pojetí interiérového designu.













Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier

Značky

Kompletní seznam produktů a značek naleznete ve složce "další-materiály".

PalermoUno, www.palermouno.it

Métaphores, www.metaphores.com

Ligne Roset, www.ligne-roset.com

Sonos, www.sonos.com

DeCastelli, www.decastelli.com

Bulb, www.bulb.cz

Vitra, www.vitra.com

Gravelli, www.gravelli.com

Monobrand, www.mymonobrand.com

Ferreira de Sa, https://ferreiradesa.pt

Agapecasa, www.agapecasa.it

Wall&Deco, www.wallanddeco.com

Warli, www.warli.eu

GLab, www.glabmilano.it

AEG, www.aeg.cz

Fangorosa, https://fangorosa.com

Forma&Cemento, www.formacemento.com

Pictalab, www.pictalab.com

Designbath, www.designbath.cz

Grand Beds, www.grandbeds.com

Laufen, www.laufen.cz

Doplňující informace

Ve složce „další-materiály“ naleznete:

kompletní seznam produktů a značek na fotografiích BoysPlayNice

historické fotografie archivu rodiny Hoffmeister.

O studiu

Sophie Wannenes

Kreativní ředitelka & zakladatelka PalermoUno

Díky vytříbenému vkusu pro scénografii a dekorování interiéru se Sophie již řadu let s vášní a nadšením věnuje interiérovému designu a instalacím.

Vrozenou estetickou odbornost a intuici, zděděné po 5. generaci rodiny obchodníků se starožitnostmi, uplatňuje Sophie ve světě interiérového designu již od roku 2006. Se svým projektem PalermoUno se v roce 2019 dostala do předních světových médií a rozbila tak bariéry toho, co je v interiérovém designu možné. Její vášeň pro výrazné barvy se projevuje v každém z jejích projektů. Bomma Atelier pak není výjimkou.



Půdorys místností Půdorys místností











Pohledy na interiér se solitéry i kolekcemi – BOMMA Atelier

BOMMA

BOMMA je progresivní sklářská značka, která si získává popularitu důrazem na moderní design svítidel, prvotřídní kvalitu skla a dokonalé detaily. Díky svému inovativnímu přístupu k tradičnímu sklářskému řemeslu i spolupráci s talentovanými designéry, posouvá možnosti svítidel na novou úroveň.

Kontakt:

Aneta Kaderková

a.kaderkova@bomma.cz

Použité podklady: