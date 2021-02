Stavba / Architektura staveb / Dvě mezinárodní uznání pro architektonické Studio Perspektiv

Dvě mezinárodní uznání pro architektonické Studio Perspektiv

Realizace interiérů EOH IT Hubu od Studia Perspektiv byla vybrána do pětice celosvětově nejlepších projektů nominovaných v kategorii Small Office of the Year na ceny Frame Awards 2020, udělované prestižním časopisem Frame. Studiu dále přinesla ocenění Winner v soutěži German Design Award 2020.