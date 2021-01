Sdílené kanceláře BASE – studio PERSPEKTIV

Studio Perspektiv představilo další komplexní pohled na sdílené pracoviště první pobočky coworking BASE v kancelářském komplexu Churchill I. V mezinárodním výběrovém řízení mezi špičkovými týmy vytvořili autoři specifickou butikovou atmosféru, která se u coworkingových kanceláří tolik nevidí.

Ladislav Horáček: „Svou kancelář jsem využíval jen po ránu na pár telefonů a zbytek se vyřídil v hospodě.“



Recepce – místo klasického pultu tu najdete nábytkovou stěnu Recepce – místo klasického pultu tu najdete nábytkovou stěnu

Pro ty, kteří se neměli šanci potkat se systémem sdílených kanceláří, pár vět na vysvětlenou. Hovoříme o coworkingových prostorech, kancelářích, jež patří mezi méně zmiňovaná řešení kanceláří. Jedná se o tzv. sdílené pracoviště, pro samostatné pracovníky a skupiny, popřípadě pro užší spolupráci. Většinově patří coworkingové prostory mezi „open-space“ řešení, někdy mohou být součástí řešení flexibilního. Tento prostor si pronajímáte v dané specifikaci, dle vašich možností a potřeb. Například stůl a veškeré připojení 3× týdně, 1× za měsíc na týden, nebo jako dlouhodobější pronájem dle vašich požadavků. Je možné zde řešit svoji práci, pracovní návštěvy a jednání, bez plného úvazku za pronájem. Některé coworkingové prostory nabízí i specialisty a mentory pro začínající podnikatele, případně vyžádanou podporu dle potřeby a možností. Má to svá pro a proti. Neplatíte dlouhodobý pronájem, ale synchronizace je náročnější na logistiku a ne vždy máte prostor k dispozici. Součástí platby jsou služby, sociální zařízení, tisk, kopírka, automat na kávu aj. Vzhledem k tomu, že spousty podnikatelů se pohybují na cestách, kanceláře často využívají jenom dílčím způsobem, je toto řešení určitě zajímavé.

Studio Perspektiv architektů Jana Antala a Martina Stáry představuje další komplexní pohled na sdílené pracoviště v podobě první pobočky coworking BASE, která se letos otevřela nedaleko pražského nádraží v kancelářském komplexu Churchill I. V mezinárodním výběrovém řízení, mezi špičkovými architektonickými studii se zkušenostmi s workplace, studio Perspektiv opět vyniklo řešením i přístupem, které vyžadovaly velmi rychlé tempo – od návrhu do realizace uběhlo pouze osm měsíců.

Oceňovaný ateliér Perspektiv si ve svých návrzích zakládá na kvalitním zpracování komunitních zón, které podněcují výměnu nápadů nebo příjemné setkání. Při realizaci tohoto zadání se proto inspirovali architekturou tržnice a interakcemi, které na tržišti probíhají a tuto myšlenku přenesli do pracovního prostředí za cílem vytvořit pomyslný „creative market“ – prostředí, které bude stimulovat kreativitu.

Pro náročnou klientelu centra zvolili prémiové, ekologicky a dlouhodobě udržitelné materiály s dlouhou životností, atypické interiérové prvky, propracované komunitní zóny, do posledního milimetru dotaženou ergonomií a kvalitní akustikou.

Architekti si pomohli vytvořením informačního modelu budovy (BIM), tedy digitálního 3D modelu. Prostor BASE se studiem nejen navrhli, ale zastali i roli projektantů a zpracovali i realizační dokumentaci.

Butikový coworking – ateliér Perspektiv ukazuje, jak vypadají kanceláře pro náročné

Mezinárodní soutěž řešila výběr špičkového architektonického studia se zkušenostmi s workplace na řešení nadstandardní sítě coworkingových kanceláří. Vítěz? Ateliér Perspektiv, který svým řešením nejlépe naplnil představu klienta, developerské společnosti Penta Real Estate, a v rekordním čase dokončil první projekt.

Architekti Ján Antal a Martin Stára představili nebývale komplexní pohled na sdílené pracoviště a koncept, který se uplatní v široké škále budov, od novostaveb až po historické a památkově chráněné objekty. Kanceláře v jejich pojetí nejsou jen stoly a židle, ale i propracované komunitní zóny, do posledního milimetru dotažená ergonomie a kvalitní akustika. Toto osvědčené spojení uplatnili také v projektu první pobočky coworkingu BASE, která se v únoru otevřela nedaleko pražského hlavního nádraží v kancelářském komplexu Churchill I.

Interiér, který zraje

Sdílené kanceláře BASE cílí především na manažery a zaměstnance středních a velkých firem, od korporátů až po agentury. Tedy na uživatele, kteří jsou zvyklí na vysoký standard. Pro náročné klienty ateliér navrhuje často, a tak si poradil i v tomto případě. „Vytvořili jsme butikovou atmosféru, která se u coworkingových kanceláří tolik nevidí. Místy vám přijde, že jste v luxusním hotelu,“ popisují Antal a Stára. Na jejich slova dojde hned u recepce – místo klasického pultu tu najdete nábytkovou stěnu a dřevěný ostrůvek. Jako kdybyste právě vkročili do elegantní lobby.

Prémiové jsou i použité materiály, které budou postupně získávat přirozenou patinu a neztratí na půvabu. V přízemí najdete například velkoformátovou dlažbu, v jiných částech coworku zase dubovou podlahu a přírodní linoleum. V komunitních kuchyňkách použili architekti barevné keramické obklady s kontrastními dřevěnými spárovkami, v zasedacích místnostech zvolili odolné profilované sklo. „Jde o kvalitní materiály, které mají dlouhou životnost, a proto se nemusí tak často obnovovat. Nechceme, aby naše projekty generovaly zbytečný odpad,“ vysvětlují Antal a Stára.



Recepce s nábytkovou stěnou Recepce s nábytkovou stěnou

Inspirace architekturou tržnic Inspirace architekturou tržnic



Jednací kout Jednací kout



Small talk na tržišti

Ateliér Perspektiv si ve svých návrzích zakládá na kvalitním zpracování komunitních zón, které podněcují výměnu nápadů nebo příjemné setkání. Taková místa najdete i v coworkingu BASE. „Inspirovali jsme se architekturou tržnic a interakcemi, které na tržišti probíhají. Lidé tu nakupují, prodávají a hlavně sdílejí. Tuto myšlenku jsme přenesli do pracovního prostředí. Chtěli jsme vytvořit pomyslný ‚creative market‘, kde budou lidé prodávat své myšlenky a obohacovat se nápady druhých. Zkrátka prostředí, které bude stimulovat kreativitu.“

Srdcem komunitního života je zóna s výhledem na Pražský hrad a rušné hlavní nádraží. Využít ji může každý, kdo do kanceláří přijde. „Lidé si sem chodí popovídat, kochat se i pracovat,“ říkají architekti. Prostory se dají jednoduše přizpůsobit, hlavně díky flexibilnímu mobiliáři. Ve výsledku se sem může vejít i přes sto lidí. Nechybí ani praktická místnost určená pro konání workshopů a celodenních školení. A když přijde na networking, můžete si na baru vychutnat lahodné prosecco.

Z baru do ticha

Kanceláře a zasedací místnosti naopak podporují individualitu a soustředěnost. Jednotlivé prostory od sebe oddělují například na míru vyrobené skleněné příčky, které kombinují čiré a profilové vroubkované sklo. V zasedacích místnostech zaručují dostatek soukromí, aniž by narušovaly transparentnost a otevřenost celého coworkingu. Nemusí se tak používat závěsy ani polep, jež bývají standardním řešením.



Jednací kout Jednací kout

‚Creative market‘ ‚Creative market‘

Recepce Recepce

Sociální zařízení Sociální zařízení



Právě atypické interiérové prvky byly pro architekty největší výzvou. „Velmi dlouho jsme hledali výrobce, který by takovou příčku dokázal vyrobit. Není totiž běžné na jedné ploše kombinovat různé druhy skla. Do posledního detailu jsme museli promyslet i nosné profily, aby všechno to sklo unesly,“ vysvětlují Antal a Stára, kteří projekt nejen navrhli, ale zastali i roli projektantů a zpracovali realizační dokumentaci. A protože projekt běžel ve velmi rychlém tempu – od návrhu do realizace uběhlo jen osm měsíců –, vytvořili architekti informační model budovy (BIM), tedy digitální 3D model. Ten jim umožnil efektivně koordinovat projekt v reálném čase, mít přehled o všech probíhajících pracích a postupu ostatních odborníků. „Už při navrhování vás program upozorní na případnou kolizi, díky tomu pak nedojde k nepříjemným překvapením v průběhu stavby,“ říká Antal a dodává: „Spoustu věcí jsme řešili až za chodu a museli rychle hledat vhodná řešení, což bylo velmi náročné. Díky digitalizaci projektu se nám ale všechno podařilo dotáhnout a úspěšně klientovi prezentovat každý aspekt návrhu.“

Design pro lidi i přírodu

Také udržitelnost je pro architekty velkým tématem. „Vnímáme ji jako podmínku kvalitní architektury. V každém projektu se proto snažíme používat recyklované a přírodní materiály, které mají nízkou uhlíkovou stopu,“ popisují autoři návrhu. V coworkingu BASE architekti využívají akustické obklady od firmy Re:felt z recyklovaných PET lahví. Na podlahu zase použili přírodní linoleum od značky Tarkett, pocházející z obnovitelných zdrojů.

Přibýt by měla také díla lokálních designérů, která jinak univerzální design zasadí do konkrétního města a prostředí – už teď s nimi architekti pracovali při focení interiéru. K vidění je třeba kolekce porcelánových objektů Hände Hoch! od ateliéru Qubus, skleněné vázy Bandaska od studia DECHEM, kolekce váz Nueevo od ateliéru LLEV, skleněné objekty Heritage od designéra Jiřího Krejčiříka nebo vázy BIG od legendy českého designu Jiřího Pelcla.



Pestré typy koutů k práci i jednání Pestré typy koutů k práci i jednání

Nápaditá recepce Nápaditá recepce









Interaktivní sdílená pracoviště Interaktivní sdílená pracoviště

Pracovní základna v teplárně

Další coworking ze sítě BASE se plánuje otevřít v Bratislavě, a to v novém areálu Sky Park, kde svůj rukopis zanechala mimo jiné i Zaha Hadid Architects. Ten vznikl na brownfieldu, kde kdysi stávala velká průmyslová zóna. Zachovala se z ní jen teplárna, která je národní kulturní památkou a jedním z mála odkazů na industriální minulost města. Ve 40. letech ji navrhl Dušan Jurkovič, významné jméno slovenské architektury 20. století.

Studio Perspektiv zohlednilo při navrhování interiéru nejen historii objektu, ale také moderní skleněnou vestavbu. „Snažili jsme se prostor doplňovat a navazovat na něj stylem i geometrií nových prvků. Zároveň jsme ale chtěli, aby bylo jasně rozpoznatelné, které části jsou nové a které původní – nesnažíme se originální dílo napodobovat,“ říkají architekti Ján Antal a Martin Stára. Zato se dílo velikána nebojí interpretovat v duchu 21. století: protože si rádi hrají s grafikou, po interiéru budou rozmístěny prvky, jež odkazují na dekorativnost Jurkovičových návrhů.

Ucelený pohled na sdílené pracoviště tak ateliér Perspektiv uplatnil v pražské novostavbě i bratislavské národní kulturní památce. Obě místa už na první pohled patří k sobě – nabízejí desítky možností, kde pohodlně pracovat nebo si popovídat nad skleničkou toho nejlepšího vína.

Realizace: 2020 Plocha: 1 911 m2 Fotografie: Mojmír Bureš, Artspeak Studio Set up: Michal Bým (Artspeak Studio), Barbora Babocká







Různá práce vyžaduje různé řešení pracovišť Různá práce vyžaduje různé řešení pracovišť



Sociální zařízení Sociální zařízení







Detaily vyššího sezení – pultů Detaily vyššího sezení – pultů

Použité produkty a designová řešení, dodavatelské spolupráce:

Designové materiály

Re:felt akustické obklady

Hunter Douglas Heartfelt akustický podhled

AGC glass profilované sklo

Tarkett přírodní linoleum

Nábytkové zařízení

nábytek na míru, realizace interiéru Brick / brickpraha.cz

svítidla Flos

svítidla Marset

nástěnná svítidla Louis Poulsen

stolní svítidla Tom Dixon

nábytek Vitra

nábytek Inclass

nábytek Kristalia

nábytek Pedrali

Dekorace

Dox by Qubus / doxbyqubus.cz

Qubus / Jakub Berdych kolekce Hände hoch! / qubus.cz

Jiří Krejčiřík / kolekce Heritage, kolekce Unbalance / jirikrejcirik.com

Jiří Pelcl / kolekce big/ pelcl.cz

Dechem / kolekce Bandaska / dechemstudio.com

LLEV / kolekce Nueevo / llev.cz

Vitra / vitra.co

O studiu Perspektiv

Studio Perspektiv v roce 2015 založili architekti Martin Stára a Ján Antal. Působí v Praze a Bratislavě a zviditelnili ho zejména návrhy kanceláří pro české i mezinárodní společnosti. V roce 2020 například studio dostalo prestižní ocenění German Design Award za technologický hub ICT pro IT společnost EOH.

Architekti při navrhování vycházejí z potřeb komunit, kterým mají prostory sloužit. Kvalitní prostředí je podle nich základním kamenem dobře fungujícího kolektivu. Ateliéru je blízká i udržitelnost a nadčasový design v prémiové kvalitě či chytré technologie. Věří, že prostřednictvím architektury je možné měnit společnost k lepšímu.



Kójový systém kavárenského typu Kójový systém kavárenského typu

Vysoké sezení typu barový pult Vysoké sezení typu barový pult

Pracoviště Pracoviště

Detail recepce Detail recepce



V roce 2020 vznikla odnož ateliéru Perspektiv Living, která se věnuje rezidenčním projektům. Do bytů a domů se architekti maximálně snaží otisknout osobnosti klientů. Výsledné návrhy vznikají na základě dlouhých diskusí – tak, aby byla v návrhu zohledněna i sebemenší investorova potřeba.

Martin Stára, spoluzakladatel Perspektiv

/* 1984, České Budějovice, Česká republika/

V roce 2015 založil spolu s Jánem Antalem studio Perspektiv. Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze svou kariéru architekta odstartoval v roce 2011 diplomovou prací Rozvoj středu města Havlíčkův Brod, na kterou později nepřímo navázal i profesně. Jako spoluzakladatel studia Manua architekti pracoval na projektech nejen rodinných domů a interiéru, ale i městských intervencí. Své zkušenosti zúročil ve strategickém oddělení Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Zde mimo jiné koordinoval vznik projektu Strategie rozvoje výstaviště v Holešovicích nebo spolupracoval na optimalizaci provozu kanceláří IPR. Při dráze architekta běhá maratonské tratě a vychovává tři děti. Je vizionář s vášnivou zálibou v kresbě a sci-fi, o čemž vypovídají i vesmírem inspirované pracovní prostory vloni dokončeného EOH IT Hubu v Praze.

Ján Antal, spoluzakladatel Perspektiv

/* 1991, Bratislava, Slovensko/

Ještě jako student Fakulty architektury ČVUT v Praze se seznámil s Martinem Stárou, tehdy oponentem jeho bakalářské práce. Projektem STRV – Winner v soutěži Big See Interior Design Awards – společně založili ateliér Perspektiv. Po úspěšném absolvování magisterského programu oboru Architektura a urbanismus v roce 2017 se Ján Antal usadil ve vedení studia. Neustálé prohlubování přehledu o prostředí byznysu a technologických společností považuje za nezbytnou součást autorské spolupráce na projektech pracovního prostředí soukromých firem, coworkingových center i centrál mezinárodních korporací. Jako neméně důležitý vnímá zároveň i design. Hledá proto nové formy, materiály či produkty a každý projekt je pro něj výzvou v posouvání tvůrčích hranic, jako například mezinárodně oceňovaný EOH IT Hub. S agilitou sobě vlastní rád objevuje různé kouty světa.