Stavba / Architektura staveb / Forma moderního coworkingu Base4Work v Bratislavě

Forma moderního coworkingu Base4Work v Bratislavě Funkcionalistická stavba Jurkovičovy Teplárny s novými vnitřními prostorami od studia PERSPEKTIV

Spojením původní zachovalé a zrekonstruované industriální struktury kotelny s moderními minimalistickými interiéry vznikají zajímavé průhledy, zákoutí a optická propojení. Netušené tvary stěn a stropů v konfrontaci s novou náplní jsou mnohdy až futuristického vzezření Base4Work v Bratislavě.

Frank Lloyd Wright: „Matkou umění je architektura. Bez vlastní architektury naše civilizace nemá duši.“



Historická funkcionalistická stavba Jurkovičovy Teplárny v popředí

Foto: BoysPlayNice Historická funkcionalistická stavba Jurkovičovy Teplárny v popředíFoto: BoysPlayNice

Coworkingové prostory jsou…

Pro ty, kteří se neměli šanci potkat se systémem sdílených kanceláří, pár vět na vysvětlenou. Hovoříme o coworkingových prostorech, kancelářích, jež patří mezi méně zmiňovaná řešení kanceláří. Jedná se o tzv. sdílená pracoviště, pro samostatné pracovníky a skupiny, popřípadě pro užší spolupráci. Většinově patří coworkingové prostory mezi „open-space“ řešení, někdy mohou být součástí řešení flexibilního. Tento prostor si pronajímáte v dané specifikaci, dle vašich možností a potřeb. Například stůl a veškeré připojení 3× týdně, 1× za měsíc na týden nebo jako dlouhodobější pronájem dle vašich požadavků. Je možné zde řešit svoji práci, pracovní návštěvy a jednání, bez plného úvazku za pronájem. Některé coworkingové prostory nabízí i specialisty a mentory pro začínající podnikatele, případně vyžádanou podporu dle potřeby a možností. Má to svá pro a proti. Neplatíte dlouhodobý pronájem, ale synchronizace je náročnější na logistiku, a ne vždy máte prostor k dispozici. Součástí platby jsou služby, sociální zařízení, tisk, kopírka, automat na kávu aj. Vzhledem k tomu, že spousty podnikatelů se pohybují na cestách, kanceláře často využívají jenom dílčím způsobem, je toto řešení určitě zajímavé.

Studio Perspektiv už zde taky bylo

Hovořili jsme zde o výjimečnosti studia a jeho oceňovaných návrzích, kdy si architekti zakládají na kvalitním zpracování komunitních zón, které podněcují výměnu nápadů nebo příjemné setkání. Při realizaci zadání se proto inspirovali architekturou tržnice a interakcemi, které na tržišti probíhají, a tuto myšlenku přenesli do pracovního prostředí s cílem vytvořit pomyslný „creative market“ – prostředí, které bude stimulovat kreativitu.

Realizace interiérů EOH IT Hubu od Studia Perspektiv byla vybrána do pětice celosvětově nejlepších projektů nominovaných v kategorii Small Office of the Year na ceny Frame Awards 2020, udělované prestižním časopisem Frame. Studiu dále přinesla ocenění Winner v soutěži German Design Award 2020.













Vnitřní industriální rámec pro moderní minimalistické interiéry

Foto: BoysPlayNice Vnitřní industriální rámec pro moderní minimalistické interiéryFoto: BoysPlayNice

Studio Perspektiv jsme zde již měli několikrát. Nejvyšší tuzemskou dřevostavbu „svého typu“ architekti navrhli pro centrálu společností GoPay a TERMS nedaleko Českých Budějovic. Proč výraz „svého typu“? Novostavbu, která bude stát u Českých Budějovic, pojali architekti Studia PERSPEKTIV jako čtyřpodlažní dřevostavbu v pasívním standardu. Ta svojí výškou dosahuje limitu, který je pro tento typ stanoven v naší republice, tudíž se jedná o stavby „svého typu“ nejvyšší.

Stejně tak Studio Perspektiv architektů Jana Antala a Martina Stáry vytvořilo další komplexní pohled na sdílené pracoviště v podobě první pobočky coworking BASE, která se letos otevřela nedaleko pražského nádraží v kancelářském komplexu Churchill I. V mezinárodním výběrovém řízení, mezi špičkovými architektonickými studii se zkušenostmi s workplace, studio Perspektiv opět uspělo s řešením i přístupem, které vyžadovaly velmi rychlé tempo – od návrhu do realizace uběhlo pouze osm měsíců.

Příměr „dynamická krajina kanceláře“ vystihuje další zdařilý a rozsáhlý projekt kanceláří o výměře 7 300 m2 pro největšího středoevropského provozovatele kurzových sázek, společnost Fortuna Entertainment Group v centru Prahy. Hlavním úkolem pro architekty bylo vytvořit agilní prostředí pro zaměstnance a současně zastřešit odlišné divize firmy na jednom místě.

Jedna z posledních industriálních památek Bratislavy

To je jenom část prací autorského dua Ján Antal a Martin Stára, které na našich stránkách naleznete. Dnes se podíváme na formu moderního coworkingu Base4Work v Bratislavě, v historické funkcionalistické stavbě Jurkovičovy Teplárny, která byla od roku 2008 uznána národní kulturní památkou. Ta se dočkala jako snad poslední industriální památka (pochází z roku 1941 až 1942) rekonstrukce a stala se kulturním středobodem nové rezidenčně administrativní čtvrti. Skutečně budova pochází z dílny architekta, designéra a etnografa Dušana Samuela Jurkoviče. Jeho jméno zde zaznělo mnohokrát a jeho architektura, zcela originální a ovlivněná lidovou architekturou, pestrá a plná motivů dřevořezby, proslula v celém světě. D. S. Jurkovič je po právu přezdívaný „básníkem dřeva“.



Půdorys 2. NP

Foto: studio Perspektiv Půdorys 2. NPFoto: studio Perspektiv







Foto: BoysPlayNice Vnitřní industriální rámec a minimalistické interiéryFoto: BoysPlayNice



Vnější pohled na Teplárnu Vnější pohled na Teplárnu

U nás jsme psali o záchraně a rekonstrukci jeho skvostné architektury na Pustevnách v Beskydech, hlavně budovy Maměnka a nešťastně vyhořelé a znovuobnovené jídelně a bývalé útulně zvané Libušín. Ta nově vstala doslova „z popela“ a patří ke skvostným ukázkám citlivé a promyšlené rekonstrukce našich památek.

Tak, a teď zpět k Base4Work Bratislava. Celé řešení je mimořádně zdařilé. Spojením původní zachovalé a zrekonstruované technické a technicistní struktury kotelny s moderními minimalistickými interiéry vznikají neskutečně zajímavé průhledy, zákoutí a optická propojení i na více pater. Netušené tvary stěn a stropů v konfrontaci s novou náplní jsou mnohdy až futuristického vzezření. Je určitě dobře, že stavba nepadla za oběť zubu času a její potenciál byl náležitě doceněn jako vysmeknutá poklona nebo mezigenerační pozdrav současných architektů skvělému Dušanu Jurkovičovi. Pokud si pečlivě prohlédnete krásnou fotodokumentaci, dáte mi za pravdu.

Base4Work Bratislava

Základní popis

V Bratislavě existuje už jen málo objektů s průmyslovou historií, které by se dokázaly adaptovat potřebám dnešní doby. Nově je jednou z nich funkcionalistická stavba Jurkovičovy Teplárny, která se po tříleté rekonstrukci otevřela veřejnosti ve formě moderního coworkingu Base4Work, za jehož interiérem stojí studio Perspektiv. Architektonické řešení v podobě novotvaru vnitřních prostor a nových konstrukcí je dílem ateliéru DF Creative Group, na obnově pláště budovy se podílela firma PAMARACH, jež se specializuje na ochranu a rekonstrukci památek.

Studio Studio Perspektiv [interiérový design – Base4Work]

DF Creative Group [architektonické řešení konverze budovy] Autor Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Barbora S. Babocká [Studio Perspektiv]

Ing. arch. Martin Paško [DF Creative Group] Kontaktní e-mail info@perspektiv.cz Web www.perspektiv.cz

www.dfcreativegroup.sk Sociální média www.instagram.com/studio_perspektiv

www.instagram.com/perspektiv_living

www.facebook.com/studioperspektiv

pinterest.com/studioperspektiv

www.linkedin.com/company/studio-perspektiv



Půdorys 3. NP

Foto: studio Perspektiv Půdorys 3. NPFoto: studio Perspektiv









Foto: BoysPlayNice Vnitřní industriální rámec a minimalistické interiéryFoto: BoysPlayNice

Adresa studia Studio Perspektiv, Belgická 32, 120 00 Praha 2, Česká republika Spoluautor Obnova pláště budovy: PAMARCH, www.pamarch.sk Projekční tým Ing. arch. Jakub Budaj, Ing. arch. Silvia Snopková [Studio Perspektiv] Umístění projektu Bottova 1/1, 811 09 Bratislava Země projektu Slovensko Rok projektu 2019 Rok dokončení 2021 Užitná plocha 3 900 m2 Klient Penta Real Estate E-mail klienta bratislava@pentarealestate.com Web klienta www.pentarealestate.com Web projektu www.base4work.com Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Dodavatel stavby: ENG2 Project Management, www.eng2.sk



Půdorys 4. NP

Foto: studio Perspektiv Půdorys 4. NPFoto: studio Perspektiv









Foto: BoysPlayNice Vnitřní industriální rámec a minimalistické interiéryFoto: BoysPlayNice

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

V Bratislavě existuje už jen málo objektů s průmyslovou historií, které by se dokázaly adaptovat potřebám dnešní doby. Nově je jednou z nich funkcionalistická stavba Jurkovičovy Teplárny, která se po tříleté rekonstrukci otevřela veřejnosti ve formě moderního coworkingu Base4Work, za jehož interiérem stojí studio Perspektiv. Architektonické řešení v podobě novotvaru vnitřních prostor a nových konstrukcí je dílem ateliéru DF Creative Group, na obnově pláště budovy se podílela firma PAMARACH, jež se specializuje na ochranu a rekonstrukci památek.

Architektonické studio Perspektiv, které je známé svými propracovanými kancelářskými realizacemi, uvnitř bratislavské industriální památky dokončilo již druhou pobočku coworkingu Base4Work – ta první se nachází v pražském komplexu Churchill I.

Původní hmota s novou funkcí

Bratislavská Teplárna je velmi specifický prostor a dlouho hledala novou funkci. Vizí developera bylo vytvoření inspirativního a různorodého pracovního prostoru, který poskytne zázemí k propojení různých skupin uživatelů – od korporátních klientů až po start-upy či freelancery, a to navíc v unikátním prostředí národní kulturní památky. Konkurenční výhoda coworkingů se často skrývá v jejich jedinečnosti, proto se investor společně s architekty ze studia Perspektiv rozhodl stejnou myšlenku promítnout i do této industriální památky.

Samotné ztvárnění interiéru bylo koncipováno tak, aby původní části zůstaly viditelné a otisk Dušana Jurkoviče co nejvíce zachován. Jurkovičovo dílo však Perspektiv interpretuje v duchu 21. století.

„V návrhu interiéru coworku jsme vnímali kontext původní památky a nové stavby. Snažili jsme se prostor doplňovat a navazovat na něj jak stylem, tak i geometrií nových prvků. Zároveň jsme ale chtěli, aby bylo jasně rozpoznatelné, které části jsou nové a které původní – nechtěli jsme originální dílo napodobovat,“ říkají architekti Ján Antal a Barbora S. Babocká.

Do vnitřních prostor kotlové a turbínové haly DF Creative Group umístili novou pětiposchoďovou stavbu, díky čemuž se vytvořily nové plochy. Jejich architektonické řešení využívá volný vnitřní prostor v hale kotelny a v turbínové hale pro vestavbu nových nezávislých konstrukcí. Tento koncept umožňuje jasně oddělit a rozlišit historické konstrukce od nových. S respektem k historii byly využity i další průmyslové prvky teplárny – betonové násypníky dominují celému interiéru a původní jeřáb tvoří atypicky otevřený strop sdílené kanceláře.



Půdorys 5. NP

Foto: studio Perspektiv Půdorys 5. NPFoto: studio Perspektiv



Minimalistické interiéry Minimalistické interiéry

Vnější pohled Vnější pohled

Vnitřní spojovací lávky Vnitřní spojovací lávky Foto: BoysPlayNice

Teplárna ožívá

Celkem se v prostorách teplárny nachází 3 900 m2 flexibilních pracovních ploch s kapacitou přibližně 450 míst. Architekti pracovali se stejnou typologií pracovišť, jako je tomu u již zmíněné pražské pobočky coworkingu. Přinesli koncept kvalitního pracovního prostoru, který reflektuje autenticitu prostředí.

Pestrá různorodost současně splňuje požadavky široké skladby uživatelů. Na každém z podlaží se nachází typologie fix desk, hot desk, samostatné kanceláře, phone booth, workshop room nebo zasedací místnosti s kapacitou od čtyř do 18 lidí. Klienti také mohou v průběhu dne využít některé z komunitních lounge, reprezentační zónu setkávání a networkingu.

Folklor v minimalistickém pojetí

Komunitním centrem celého coworku je vstupní zóna ve druhém patře, která kombinuje halu s kavárnou a pracovními místy. Perspektiv v interiérech zpřítomňuje rozsáhlé dílo Dušana Jurkoviče aplikací grafických prvků. Autorské motivy jsou inspirované rukopisem architekta a jeho evolucí v čase. Původní dekorativní ornamenty Perspektiv rozkládá na prvočinitele v podobě světelných prvků na zdech či gravírovaných skříněk.

Lidového tesaře nahradila CNC fréza, masivní dřevo zase přírodní dřevovláknité desky. „Řemeslná kvalita a současné materiály ve své surové podstatě tvoří spojující motiv jednotlivých podlaží,“ dodává architektka Babocká. Ocelové konstrukce jsou zjemněné perforací, díky čemuž vzniká zajímavý historický kontrast s odkazem sahajícím až do raného období Jurkovičovy tvorby.

Přeměna industriální památky na komfortní pracoviště je také podmíněna vhodnými materiály. Barevná paleta vychází z odstínů terakoty, charakteristické pro plášť budovy, doplněná o tlumené hluboké tóny modré, zelené či uhlově černé. Stropy zůstávají otevřené, podlahy ve společných zónách akcentují dřevo nebo velkoformátovou keramickou dlažbu.













Vnitřní industriální rámec pro moderní minimalistické interiéry

Foto: BoysPlayNice Vnitřní industriální rámec pro moderní minimalistické interiéryFoto: BoysPlayNice

Prostor jen pro odvážné

Velkorysost prostoru podtrhují mohutné betonové násypníky, které původně sloužily ke skladování tuhých paliv. Architektům se do jejich nitra povedlo umístit některé ze zasedacích místností. Uživatelsky nejoblíbenější se zatím jeví dvojice zasedaček v pátém patře. „Zde jsme využili polohy a v částech podlahy zaexperimentovali s jejím prosklením. Výsledkem je ikonický prostor, který chce vidět každý. A to i ti, kteří mají strach z výšek,“ popisuje architekt Antal.

Zasedací místnosti a samostatné kanceláře kladou důraz na akustiku, kterou zajišťují nejen koberce, ale také obklady stěn. Autoři s oblibou používají recyklované a přírodní materiály. Obklady ohleduplné k životnímu prostředí tentokrát pochází z recyklovaných PET lahví od firmy Re:felt. Butikovou náladu celého interiéru umocňuje střešní terasa s přilehlým barem. Členitost budovy architekti využili ve prospěch klientů a vytvořili tak na více místech pohodlné zóny. Flexibilitu prostoru oceňuje nejen developer, ale také první nájemci.

Součástí nově zrekonstruovaného prostoru je také DOT. Espresso bar & Contemporary Art Gallery, eventový prostor a restaurace ze sítě gastroskupiny Medusa. Důležitá ikona Bratislavy tak znovu ožívá, stává se kulturním epicentrem a cenným kontrastem k moderní architektuře okolních budov. Nová podoba Jurkovičovy Teplárny díky rekonstrukci posilnila.

Materiály

keramická dlažba Marazzi Art – společné zóny

dubová podlaha Boen – společné zóny

koberec Interface – zasedací místnosti

akustický obklad Re:felt – zasedací místnosti a kanceláře

akustický podhled Heradesign – společné zóny

ocel – atypický nábytek dle autorského návrhu



Vnější pohled Vnější pohled







Vnitřní industriální rámec pro moderní minimalistické interiéry

Foto: BoysPlayNice Foto: BoysPlayNice

Značky

svítidlo Bell – Flos/www.flos.com

svítidlo Tam Tam – Marset/www.marset.com

svítidlo DARF – Wever & Ducré/www.weverducre.cz

svítidlo Mini Potence Pivotante – Nemo Lighting/www.nemolighting.com

židle Venus – Classicon/www.classicon.com

židle Physix, ID Trim a Rookie – Vitra/www.vitra.com

židle Result – Hay/www.hay.dk

pohovka Mags Soft 3 Seater Combination 3 – Hay/www.hay.dk

pohovka Click – Sancal/www.sancal.com

pohovka Grand Sofa – Vitra/www.vitra.com

stůl Brio – La Palma/www.lapalma.it

stůl Icon – Pedrali/www.pedrali.com

stůl Podia – Ferm Living/www.fermliving.com

stůl Yo – La Palma/www.lapalma.it

stůl Stock Table – Norman Copenhagen/www.normann-copenhagen.com

O studiu PERSPEKTIV

Studio Perspektiv od svého vzniku v roce 2015 vytváří inovativní řešení pro kancelářské, residenční i komunitní projekty, na nichž nyní spolupracuje přes 35 architektů v kancelářích v Praze a Bratislavě.

Při návrzích primárně vychází z porozumění potřeb a profesionálně zvládnutého managementu. V každém návrhu se snaží o dosažení symbiózy mezi klientovou vizí, respektu k architektuře a designu. Jejich přístup kombinuje nadčasový design, prémiovou kvalitu, udržitelné materiály a chytré technologie. Perspektiv se v letošním roce zařadil mezi TOP 100 českých architektonických ateliérů vybraných časopisem ARCHITECT+. Význačným příkladem kancelářských projektů se stala realizace agilní centrály pro Fortuna Entertainment Group, která studiu přinesla světové ocenění Special Mention v kategorii Interior Architecture soutěže German Design Award 2022.













Vnitřní industriální rámec pro moderní minimalistické interiéry

Foto: BoysPlayNice Vnitřní industriální rámec pro moderní minimalistické interiéryFoto: BoysPlayNice

Po úspěchu s coworkingovým centrem Base4Work, za níž obdrželi prestižní Interior Design Award – project honoree, studio dále navázalo s realizací další pobočky coworkingu v historické budově Jurkovičovy Teplárny v Bratislavě. Aktuálně také připravují mezinárodní projekt kanceláří v DSTRCT.Berlin o ploše 13 000 m2. Komunitní sekci studio letos nově rozšířilo o vítězný návrh náměstí u Masarykova nádraží nebo koncepční studii revitalizace předprostoru před Průmyslovým palácem na Výstavišti v pražských Holešovicích. Studio nezaostává ani u residenčních projektů pod hlavičkou Perspektiv Living – rekonstrukce horského hotelu v Krkonoších, bytu v historickém centru Bratislavy nebo luxusních loftů v Karlíně jsou toho příkladem.

Použité podklady: