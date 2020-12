Stavba / Architektura staveb / Kanceláře pro FEG od studia PERSPEKTIV

Studio Perspektiv dokončilo letos na podzim rozsáhlý projekt kanceláří o výměře 7300 m2 pro největšího středoevropského provozovatele kurzových sázek, společnost Fortuna Entertainment Group v centru Prahy. Perspektiv vsadilo na agilní dynamiku a udržitelnost kanceláří pro FEG.

Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – schodiště Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – schodiště

Perspektiv vsadilo na agilní dynamiku a udržitelnost kanceláří pro FEG

Studio Perspektiv dokončilo letos na podzim rozsáhlý projekt kanceláří o výměře 7 300 m2 pro největšího středoevropského provozovatele kurzových sázek, společnost Fortuna Entertainment Group v centru Prahy. Hlavním úkolem pro architekty bylo vytvořit agilní prostředí pro zaměstnance a současně zastřešit odlišné divize firmy na jednom místě.

Dynamická krajina kanceláře

Architekti se rozhodli maximálně využít prostor a navrhnout kanceláře, jejichž hlavním znakem je jednoduchost, udržitelnost a efektivní využití prostoru. Důraz byl kladen na maximalizaci tvůrčího potenciálu a vytvoření ideálních podmínek pro podpoření komunity s odkazem na principy agile pracoviště.

Prostory společnosti FEG se nachází na 4 patrech kancelářského komplexu Churchill II s výhledem na historické panoráma Prahy. Kanceláře jsou vzdáleny pouhých pár kroků od coworkingového prostoru Base4Work, pod nímž jsou architekti také podepsáni. Hlavní komunikační osu této realizace tvoří bílé kovové schodiště, které slouží jako spojnice všech pater a umožňuje volný pohyb zaměstnanců napříč firmou.

„Původním kancelářím chyběla otevřenost, spojující schodiště dodává prostoru vzdušnost, usnadňuje interakci a mobilitu,“ popisují autoři Ján Antal a Martin Stára.

Uvítání ve firmě se návštěvníkovi dostává v nejvyšším patře v prostorné recepční zóně. Kruhová recepce, odkazující na logo společnosti, je doplněna o zákoutí ke sjednávání schůzek i prostorem pro nerušenou práci.









Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – interiér Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – interiér

„Jedním z principů agile prostředí je i koncept well being. Jedná se o komplexní soubor prvků, který zahrnuje dynamické a rozmanité pracovní prostředí, ergonomii, akustiku či zeleň v prostoru,“ dodává Antal. Díky dodržení i těchto pravidel se kanceláře mohou pyšnit certifikací WELL Building Standard™.

Komfort zaměstnanců je zde zajištěn díky plnohodnotné kavárně s profesionálním vybavením a baristou.

„Interní kavárna je magnet a sociální svorník celé firmy. Lidé se zde přirozeně setkávají a je místem, které tvoří srdce společnosti,“ dodává Jaromír Štolfa, Senior Consultant, který byl zodpovědný za realizaci kanceláří ze strany klienta. Kávu si je možné vychutnat na prostorné terase se vzrostlou zelení a dechberoucím výhledem na panoráma Pražského hradu. Zaměstnanci mají možnost odreagovat se a vybrat si z bohaté nabídky aktivit, které prostory kanceláří nabízejí. K dispozici je zde herna s kulečníkem či herní konzole. Aktivní sportovní nadšence potěší především fitness, doplněné o vzpěračskou zónu a TRX.

Pro více než 700 zaměstnanců 28 národností je namísto dedikovaných míst vytvořeno flexibilní sdílené pracovní prostředí. Ve zkratce je počet pracovních stolů nižší než počet zaměstnanců. Těm se ale naskýtá možnost využívat různorodá pracoviště jako například tichou zónu, phoneboothy, hot desky, focus roomy či scrum roomy, koncipované pro interaktivní a dynamické formáty týmových diskusí. Samozřejmostí jsou také zasedací místnosti odlišných velikostí nebo prostory pro eventy a školení.

Pestrá udržitelnost

Autoři kladli důraz na efektivnost a účelnost navrhovaného interiéru.

„Investor preferoval utilitární design s požadavkem na vysoký standard použitých prvků, i přesto se nám do prostoru podařilo dodat svěží atmosféru pomocí barev a grafiky,“ komentuje návrh Antal se Stárou. Ve společenských prostorách hrají prim kvalitní materiály, které odolají podmínkám každodenního provozu. Poznávacím znakem je vizuální jednoduchost a čistota s maximálním využitím vlastností použitých materiálů. Neutrální paleta klíčových elementů kontrastuje s pestrou barevností nábytku a výrazných ilustrací.

Právě dynamická sportovní tematika se objevuje napříč prostory pražské centrály a současně tím odráží firemní kulturu.









Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – interiér Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – interiér

„Architekti si poradili s umístěním dvou vizuálně odlišných identit, kdy jedna odkazuje na korporátní značku FEG a druhá na tradiční lokální Fortunu,“ dodává Štolfa. Spojujícím prvkem je motiv prožitku člověka při sportovní zábavě a sázení. Vytvoření autorských ilustrací na míru interiéru se osvědčilo jako ideální prostředek k vyjádření identity a dynamiky společnosti.

Udržitelnost a propojení technologií byly základními pilíři od prvopočátku plánování návrhu. Prostoru dominují recyklované, přírodní či vysoce kvalitní materiály, jež mají odolat každodennímu náporu spojenému s provozem a zároveň eliminovat vytváření nového odpadu. Na pracovišti se objevují koberce od firmy Interface, která je vyrábí ze starých zbytků kobercových dílů. Desky barů, kuchyňských linek a dalších atypických prvků byly vyrobeny z materiálu terazzo, jež pochází z odpadu, který generuje výroba velkoformátových desek. Sedáky židlí a akustické obklady vznikly z recyklovaných PET lahví.

„Na udržitelnost také dbají integrované technologie. Sami dokáží odhadnout, kdy je potřeba v místnosti zhasnout či regulovat vzduchotechniku, a tím šetřit energii,“ vysvětluje Antal. Usnadnění komunikace je zajištěno implementací Surface Hubu a Teams od MS napříč celou firmou. Propojení přes plátna a projektory je součástí většiny kanceláří a zabezpečuje hladký průběh meetingů či konferencí.

„Od začátku jsme nechtěli omezovat tvůrčí potenciál architektů. Výsledek, který se nám podařilo vytvořit, beru jako velký úspěch a spolupráci se studiem Perspektiv vnímám velmi pozitivně. Měl bych radost, pokud by se nám podařilo o zdařilém výsledku přesvědčit i porotce architektonických soutěží,“ hodnotí spolupráci Štolfa.

Realizace: 2020 Plocha: 7 300 m2 Fotografie: Studio Flusser









Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – interiér Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – interiér

Použité produkty a designová řešení, dodavatelská spolupráce

Designové materiály

zahradní projekt Ateliér Šteflovi/ateliersteflovi.cz

dřevěná podlaha, koberce Interface/interface.com

dodavatel AV médií Langard/langard.cz

akustické obklady SilentLab/silent-lab.cz

prosklené příčky Linstram/linstram.cz

Nábytkové zařízení

atypické prvky Brick/brickpraha.cz

pracovní a loungový nábytek Vitra/vitra.com

nábytek a akustické obklady phoneboothů DeVorm/devorm.nl

nábytek Artek/artek.fi

nábytek Kristalia/kristalia.it

nábytek Arper/arper.com

nábytek Moroso Diesel/moroso.it

Dekorace

ilustrace a grafické práce Adam Mihalov/adamihalov.com

prostorové květináče The Greenest Company/grnst.com

Architekt: studio Perspektiv Autorský tým: Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Martin Stára Spolupráce: Ing. arch. Eva Schilhart Faberová, Ing. arch. Barbora Babocká, Ing. arch. Vojtěch Hasalík, Ing. arch. Barbora Janíková









Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – terasa Studio PERSPEKTIV – kanceláře FEG, fotografie – studio Flusser – terasa

O studiu Perspektiv

Perspektiv v roce 2015 založili architekti Martin Stára a Ján Antal. Působí v Praze a Bratislavě a zviditelnili ho zejména návrhy kanceláří pro české i mezinárodní společnosti. V roce 2020 například studio dostalo prestižní ocenění German Design Award za technologický hub ICT pro IT společnost EOH.

Architekti při navrhování vycházejí z potřeb komunit, kterým mají prostory sloužit. Kvalitní prostředí je podle nich základní kámen dobře fungujícího kolektivu. Ateliéru je blízká i udržitelnost a nadčasový design v prémiové kvalitě či chytré technologie. Věří, že prostřednictvím architektury je možné měnit společnost k lepšímu.

V roce 2020 vznikla odnož ateliéru Perspektiv Living, která se věnuje rezidenčním projektům. Do bytů a domů se architekti maximálně snaží otisknout osobnosti klientů. Výsledné návrhy vznikají na základě dlouhých diskusí – tak, aby byla v návrhu zohledněna i sebemenší investorova potřeba.

Martin Stára, spoluzakladatel Perspektiv

/* 1984, České Budějovice, Česká republika/

V roce 2015 založil spolu s Jánem Antalem studio Perspektiv. Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze svou kariéru architekta odstartoval v roce 2011 diplomovou prací Rozvoj středu města Havlíčkův Brod, na kterou později nepřímo navázal i profesně. Jako spoluzakladatel studia Manua architekti pracoval na projektech nejen rodinných domů a interiérů, ale i městských intervencí. Své zkušenosti zúročil ve strategickém oddělení Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Zde mimo jiné koordinoval vznik projektu Strategie rozvoje výstaviště v Holešovicích nebo spolupracoval na optimalizaci provozu kanceláří IPR. Při dráze architekta běhá maratonské tratě a vychovává tři děti. Je vizionář s vášnivou zálibou v kresbě a sci-fi, o čemž vypovídají i vesmírem inspirované pracovní prostory vloni dokončeného EOH IT Hubu v Praze.

Ján Antal, spoluzakladatel Perspektiv

/* 1991, Bratislava, Slovensko/

Ještě jako student Fakulty architektury ČVUT v Praze se seznámil s Martinem Stárou, tehdy oponentem jeho bakalářské práce. Projektem STRV – Winner v soutěži Big See Interior Design Awards – společně založili ateliér Perspektiv. Po úspěšném absolvování magisterského programu oboru Architektura a urbanismus v roce 2017 se Ján Antal usadil ve vedení studia. Neustálé prohlubování přehledu o prostředí byznysu a technologických společností považuje za nezbytnou součást autorské spolupráce na projektech pracovního prostředí soukromých firem, coworkingových center i centrál mezinárodních korporací. Jako neméně důležitý vnímá zároveň i design. Hledá proto nové formy, materiály či produkty a každý projekt je pro něj výzvou v posouvání tvůrčích hranic, jako například mezinárodně oceňovaný EOH IT Hub. S agilitou sobě vlastní rád objevuje různé kouty světa.