Stavba / Stavební fyzika / Akustika staveb / Český výrobce akustického designu SilentLab vyhrál prestižní světovou soutěž

Český výrobce akustického designu SilentLab vyhrál prestižní světovou soutěž

Tuzemský výrobce akustického designu zvítězil v kategorii Produktový design se svou mikrokanceláří MICROOFFICE UNIQ. Soutěž IF Design Awards je jedním z nejstarších designérských ocenění.

Díky této ceně získává MICROOFFICE UNIQ celosvětové prvenství v oboru, což pro český design znamená velký mezinárodní úspěch.

Český SilentLab vznikl před šesti lety jako startup a tuzemský i zahraniční trh zaujal svým unikátním řešením netradičních mikrokanceláří.

„Jsme nadšeni, že se náš světově unikátní prototyp mikrokanceláří se skleněným stropem – MICROOFFICE UNIQ probojoval do finále tak prestižní soutěže, jakou je IF Design Awards. Navzdory vysoké mezinárodní konkurenci si nyní odnáší toto skvělé ocenění. Dokazuje to, že SilentLab již ve svém oboru patří mezi světovou špičku,” reagoval na vítězství CEO firmy SilentLab, Jaroslav Vendl.

Mezinárodní soutěž IF Design Awards pořádá nejstarší nezávislá designérská organizace na světě iF International Forum Design GmbH, která sídlí v německém Hannoveru. Přihlášené výrobky posuzovalo 132 odborníků z celého světa. Konkurence mezi soutěžícími, kteří mezi sebou soupeří o Pečeť kvality, byla velká.

Do letošního ročníku bylo zasláno téměř 11.000 příspěvků z 57 zemí. Soutěžilo se v oborech: produktový, obalový, komunikační a servisní design, dále architektura a interiérová architektura, profesionální koncept, uživatelskou zkušenost (UX) a uživatelské rozhraní (UI).

MICROOFFICE UNIQ obdržela již v minulosti řadu jiných ocenění, mimo jiné Red Dot Design Award či German Design Award. Cena od IF Design Awards ji nicméně posunula do čela světové špičky a českému designérskému umění tak připsala další významný mezinárodní úspěch.

MICROOFFICE UNIQ vyrábí SilentLab od roku 2019. Jde o ikonickou telefonní budku pro jednoho uživatele, která se využívá v open-space kancelářích. Díky svým proskleným stěnám poskytuje uživatelům dokonalé odhlučnění, a zároveň umožňuje, aby měli stále přehled o tom, co se děje v kanceláři. Prosklené stěny totiž dodávají pocit otevřeného prostoru, a navíc vrstvy masivního dřeva s dvojitým izolačním sklem, akustickou pěnou a tichým ventilačním systémem zajišťují člověku maximální izolaci od okolí.

Koncept mikrokanceláří MICROOFFICE UNIQ s perfektním odhlučněním navždy mění práci v otevřeném prostoru. Veškeré materiály jsou koncipované tak, aby zajistily skvělou akustiku. V mikrokanceláři můžete křičet, jak je vám libo, nikdo vás ale neuslyší a vy neuslyšíte nikoho zvenčí. Jde o jediný produkt svého druhu, který má navíc skleněnou střechu.

O společnosti SilentLab Česká společnost SilentLab stojí za originálním akustickým konceptem, díky kterému odhluční jakýkoli interiér a přinese klid a soukromí i do těch nejhlučnějších prostor. V jejím týmu jsou experti na akustiku, a proto všechny své akustické produkty sama navrhuje i vyrábí. Dokáže tak poskytnout komplexní akustiku na klíč, včetně zcela atypických řešení. Dbá přitom na maximální funkčnost i design produktů.

Produkty SilenLab díky tomu již sesbíraly řadu mezinárodních ocenění, jako je Red Dot Design Award, German Design Award, Archiproducts Design Awards, BigSee Award a Good Design Award. Nejvíce cen přitom dostal světově unikátní prototyp mikrokanceláře se skleněným stropem MICROOFFICE UNIQ.