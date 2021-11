Stavba / Architektura staveb / STK Restaurant

STK Restaurant

Stojí tu rozkročení i dva obrovští, oceloví býci. Přání majitele a dominanta prostoru, jasná linka na to, jakou kuchyň tady mohou hosté očekávat. Na první pohled těžké prvky se ale v STK, jak se steakhousu začalo vzhledem k minulosti místa přezdívat, v symbióze proplétají s přírodou.

Valeriu Butulescu: „Korida: než z býka udělají biftek, musí ho veřejně ponížit.“



Pohled od vstupu – STK Restaurant Pohled od vstupu – STK Restaurant

STK nebo restaurant, to je fakt rozdíl

Oboje je správně. Stojí tu rozkročení i dva obrovští, oceloví býci a nedoporučuji s nimi smlouvat. STK byl původní úděl této nemovitosti a řekněme si upřímně, že nový život jako steakhouse je neskonale zajímavější a lákavější. Nebo se snad někdy někdo těšil na STK? Býci mají nad hlavami výplety z vrbového proutí, takové košatiny, které se pne po stole i stěnách. Stoly jsou složené z hrubě opracovaných masivních dubových desek stojících na jakoby polámaných, nepravidelně tvarovaných ocelových nohách. Ze stropů i zdí si na několika místech prorazila své místo zeleň, která tak s každým novým listem mění výraz interiéru. Stejně tak byla použita i kravská kůže nebo výplety z lan. Heslo, jež cílí v první řadě na kvalitu masa i následnou estetiku a celou filosofii místa zní vtipně – „Vyzráli jsme“. Olomoucká bývalá prodejna automobilů, dílna a STK, změnila svoji tvář k nepoznání. Je to příklad další zdařilé rekonverze, tedy změny účelu stávajícího místa. Dnes se nemusíte obávat, zda na tomto STK projdete. Záleží na úměrnosti porce, kterou zvolíte a na vaší chuti k jídlu. Pochopitelně že neprojdete pouze v případě, pokud nemáte na útratu. Ale to už tak prostě chodí. Napadá mě, drobný marketingový tah, že výrazem poděkování majitelů za vaši útratu by mohlo být takové úhledné razítko, že jste prošli na tomto STK Restaurant.



Pohled – vstupní pasáž Pohled – vstupní pasáž

Sezení Sezení





Přírodní a hravé řešení interiéru



STK Restaurant STK Restaurant

STK Restaurant

Název projektu: STK Restaurant

Základní popis Steak Restaurant v prostorách bývalé STK autodílny

Studio Komplits Autor Pavel Kříž Kontaktní e-mail hello@komplits.com Umístění projektu Lipenská 11/7, Olomouc Země projektu Česká republika Rok projektu 2018 Rok dokončení 2019 Užitná plocha 320 m2 Klient steak restaurant v prostorách bývalé STK autodílny E-mail klienta info@steak-restaurant.cz Web klienta www.steak-restaurant.cz Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com



Půdorys řešení Půdorys řešení

Sezení Sezení



Interiér kuchyně – STK Restaurant Interiér kuchyně – STK Restaurant



Autorská zpráva

Živočišnost, surové materiály, čistá příroda a hlavně – maso. Ty nejlepší steaky v Olomouci. Ještě před deseti lety tady hučely motory aut, mechanici kontrolovali spojky, brzdy a rozdávali razítka o provedeném „es-té-káčku“. A když odcházeli po celodenní práci hladoví domů, dost možná snili právě o takovém jídle. O šťavnatém steaku, který si dají za masivním dřevěným stolem na nohách ze surové oceli. Živočišná síla a příroda. To je motiv, který stojí za interiérem STK Restaurant, která se otevřela na místě bývalé autodílny. V jídle i prostoru klade největší důraz na přímost a kvalitu.

K automobilovému dědictví, které by se mohlo zdát jako přítěž a něco, co je potřeba popřít a vymazat, jsme přistoupili zcela opačně. Prostor o rozloze 320 metrů čtverečních jej neodmítá, ale autenticky a po svém přijímá. Na první pohled je to patrné v použitých materiálech – využili jsme pláty surového plechu, černou ocel nebo roxory. A ve výhodu jsme obrátili i zdánlivě problematickou dispozici – úzké prostory s nosnými stěnami, které nebylo možné zbourat. Z jedné z nich je dnes vertikální zahrada, do druhé jsme zakomponovali pult grilu.

Stojí tu rozkročení i dva obrovští, oceloví býci. Přání majitele a dominanta prostoru, jasná linka na to, jakou kuchyň tady mohou hosté očekávat. Na první pohled těžké prvky se ale v STK, jak se steakhousu začalo vzhledem k minulosti místa přezdívat, v symbióze proplétají s přírodou. Býci mají nad hlavami výplety z vrbového proutí, které se pnou po stole i stěnách. Stoly jsou složené z hrubě opracovaných masivních dubových desek stojících na jakoby polámaných, nepravidelně tvarovaných ocelových nohách. Ze stropů i zdí si na několika místech prorazila své místo zeleň, která tak s každým novým listem mění výraz interiéru. A využili jsme i kravskou kůži nebo výplety z lan.



Interiér kuchyně Interiér kuchyně

Pohled ke vstupu Pohled ke vstupu

Zázemí Zázemí

Detaily řešení Detaily řešení

STK Restaurant STK Restaurant



Materiály

čedič / podlaha kuchyň

dub / podlaha restaurace

dub / stoly

vrbové proutí / výplety

hovězí kůže / podhledy

ocelové trubky / stoly

roxory

květiny

ocel + mosaz / býk

Značky

Osvětlení (dodavatel U1 Lighting)

Vewer & Ducré Lighting

XAL

Bomma

iGuzzini

Mobiliář

Vitra

O studiu

Proč se všechny domy, byty, kanceláře, školy, hotely nebo stoly podobají? Fantazie je přece nekonečná a možné je vše. Tohle přesvědčení spojilo tým lidí v ateliéru Komplits. Společně je baví jít po cestách, kudy před nimi ještě nikdo nešel. Nový den znamená nový nápad, nový tvar nebo nové využití materiálu. „Vždyť z toho se přece dělají ploty! No a my z toho uděláme lustr.” Kreativitu a fantastické světy Pavla Kříže přenáší pod jeho vedením na papír, do vektorů a reálného světa tým architektů, projektantů a stavařů ve městě, které svým klidem přeje fantazii v Olomouci.

Vytváříme vlastní světy. Domy, restaurace, školy, hotely a kanceláře. Ale taky pracovní stoly, osvětlení, bar nebo věšák. Jeden jasný rukopis a velký prostor pro fantazii. Čím častěji slyšíme, že to nepůjde, tím více nás to baví.

Použité podklady: