KAMtram jede k vám – aneb hoď čučku na UP v šalině

Od středy 9. prosince křižuje ulice Brna tramvaj věnovaná návrhu nového brněnského územního plánu. V kostce zde naleznete vše důležité o novém územním plánu. Tramvaj Kanceláře architekta města Brna (KAM) je dalším ze způsobů seznámení široké veřejnosti s návrhem stěžejního dokumentu města Brna.

Neznámý autor: „Jen ten je opravdový humanista, kdo miluje lidi i tehdy, když se s nimi setká v přeplněné tramvaji nebo autobuse.“

KAMtram je slovní spojení pro Kancelář architekta města Brna a vozidlo MHD. Protože jsme v Brně, nabízí se použití brněnštiny neboli hantecu a na světě je: „Hoď čučku na UP v šalině.“ Neboli podívej se na územní plán (UP) v tramvaji. V kostce se zde představí návrh nového brněnského územního plánu, který se zde prezentuje takto netradičně. Vzhledem k pandemii je to jeden ze způsobů, jak doplnit osvětu obyvatel města Brna.

KAMtram jede k vám! Pojízdná výstava územního plánu vyrazila do ulic Brna

Brno, 10. prosince 2020

Od středy 9. prosince křižuje ulice Brna tramvaj věnovaná návrhu nového brněnského územního plánu. K veřejným setkáním, sérii videí nebo diskuzím věnovaným horkým tématům návrhu tak přibývá další možnost, kde se Brňané mohou s tímto důležitým dokumentem seznámit. Tentokrát přijede přímo za nimi. Tramvaj Kanceláře architekta města Brna (KAM) bude na různých linkách jezdit městem celý příští rok.

„Kvůli pandemii koronaviru a zpřísněným vládním opatřením jsme nemohli návrh nového územního plánu představit veřejnosti v takové míře, jak jsme plánovali, proto jsme připravili speciální pojízdnou výstavu. Lidé v tramvaji najdou v kostce vše důležité o novém územním plánu, ukázky z výstavy v Urban centru nebo z brožury Průvodce Brňana. Pomocí QR kódů mohou sledovat seriál o územním plánu nebo záznamy z kulatých stolů na nejčastější žhavá témata,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.







Brněnské vánoční překvapení

Polep tramvaje upozorňuje zájemce na důležitá místa Brna a lokality, které si zasluhují ochranu nebo naopak zásadní proměnu. Výrazný zevnějšek doplňuje výstava ve vozech. Cestující si tak během jízdy mohou přečíst základní informace o územním plánu, jeho tvorbě i dalších krocích jeho schvalování. Obsah výstavy plánuje KAM v průběhu roku měnit.

„Pro Brňany navíc před Vánoci chystáme ještě jedno překvapení. Do ulic vyjede příští týden druhá tramvaj věnovaná stávajícímu územnímu plánu. Ten platí už přes šestadvacet let, a je tak, jako nejstarší v Česku, doslova raritou. Dnes bychom dobu devadesátek, tedy jeho vzniku, označili za retro, proto je důležité si uvědomit, jak zastaralý dokument brzdí rozvoj celého města,“ doplnil Sedláček.