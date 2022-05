Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / Podoba Černovické pískovny je na světě

Podoba Černovické pískovny je na světě Urbanisticko-krajinářská soutěž organizovaná Kanceláří architekta města Brna má vítěze

Sluneční lázně, písečníky pro děti nebo vyhlídková halda. Takřka na den po roce od našeho prvního povídání o výjimečné a vzácné lokalitě známe vítěze soutěže na nový park Černovická pískovna. Nepotlačit a neponičit jedinečnost území, podpořit zdejší ráz a vytvořit přírodní park městského významu, to je cílem projektu.

William Blake: „Vidět svět v zrnku písku a nebe v polním kvítí…“

Urbanisticko-krajinářská soutěž organizovaná Kanceláří architekta města Brna má vítěze



1. cena | Ing. Radek Prokeš Autorský tým: Ing. Radek Prokeš, Ph.D., Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D. a Ing. arch. Lukáš Grasse Spolupráce: Ing. Tereza Hrubá a doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

Foto: KAM Brno | Ing. Radek Prokeš Autorský tým: Ing. Radek Prokeš, Ph.D., Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D. a Ing. arch. Lukáš Grasse Spolupráce: Ing. Tereza Hrubá a doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.Foto: KAM Brno

Rok se sešel s rokem

Je to přesně rok, co jsem psal o nenápadné lokalitě v Brně, kterou je Černovické pískovna. V trojúhelníku tvořeném ve spodní části dálnicí D1 směrem na Vyškov, ulicí Vinohradskou, Černovickou a Průmyslovou se nachází poměrně rozsáhlá lokalita Černovické pískovny. Tato lokalita je dost vzácná, proto bude dobré jakékoliv smysluplné využití na rozdíl od devastující těžby písku. Nacházíme se na obvodu Brna, které se stále rozrůstá a nabízí se zde využití pro volný čas s respektováním poměrně vzácného místa po stránce geologické, ale i po stránce vzácné fauny a flóry. Místo v sobě slučuje kulturní stepi s pestrou skupinou biotopů vzniklých po různých fázích těžby. Černovická terasa je řazena mezi tři nejcennější ornitologické oblasti Brna. Nalezneme zde přes 100 druhů ptáků, z nichž je skoro čtyřicet ohrožených. Pokud by zde zůstala původní těžba, pak tato lokalita zmizí nevratně. Které vzácnosti by takto vzaly za své? Jsou jimi moudivláček lužní nebo vzácné kolonie břehulí říčních a vlh pestrých. To už jsou skutečně rarity hodné naší pečlivé ochrany. Řeč byla přibližně o 300 hektarech, z nichž park by měl mít asi 35 hektarů. Rozsáhlý park volně přístupný veřejnosti spojit s volnou přírodou, vhodnou pro život mnoha druhů živočichů i rostlin je jedním z úkolů pro vypsanou Urbanisticko-krajinářskou soutěž organizovanou Kanceláří architekta města Brna, která má po 18. květnu svého vítěze.







1. cena | Ing. Radek Prokeš Autorský tým: Ing. Radek Prokeš, Ph.D., Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D. a Ing. arch. Lukáš Grasse Spolupráce: Ing. Tereza Hrubá a doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

Foto: KAM Brno | Ing. Radek Prokeš Autorský tým: Ing. Radek Prokeš, Ph.D., Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D. a Ing. arch. Lukáš Grasse Spolupráce: Ing. Tereza Hrubá a doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.Foto: KAM Brno

Nepotlačit a neponičit jedinečnost území

Brno, 18. května 2022

Sluneční lázně, písečníky pro děti nebo vyhlídková halda. Známe vítěze soutěže na nový park Černovická pískovna.

Spojení parkové a přírodní části, místa pro lidi i pro přírodu. Takový přístup zvolil vítězný tým krajinářského architekta Radka Prokeše. V příštích letech začne podle jejich soutěžního návrhu vznikat první etapa nového parku v lokalitě Černovické pískovny. Odborná porota jej vybrala na konci dubna, s výsledky se dnes na svém zasedání seznámili brněnští radní. Všechny návrhy urbanisticko-krajinářské soutěže, organizované Kanceláří architekta města Brna (KAM), budou vystaveny od poloviny června v brněnském Urban centru.

Nepotlačit a neponičit jedinečnost území Černovické pískovny, ale naopak podpořit zdejší ráz a vytvořit přírodní park městského významu. Park, kde není příroda vytlačována, ale ovlivňována a moderována způsobem, který posiluje její výjimečnost. Místo, které budou vedle sebe využívat lidé, zvířata i rostliny. Tak o svém návrhu mluví vítězný tým složený z krajinářských architektů Radka Prokeše, Evy Wagnerové, architektonického ateliéru Gogolák + Grasse a dalších autorů. Podle nich má krajina Černovické pískovny už teď „něco za sebouʺ. Stěny odhalené těžbou písku odkazují na proměny území v průběhu posledních desítek let, ale díky geologickému profilu také miliony let do minulosti. Genius loci, který v sobě i do budoucna zachová historické a kulturní stopy krajiny.









2. cena | Ing. Jana Zuntychová, Ing. arch. Mgr. Adam Lacina, Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil

Foto: KAM Brno | Ing. Jana Zuntychová, Ing. arch. Mgr. Adam Lacina, Ing. arch. Mgr. Jan PospíšilFoto: KAM Brno

„Vítězný návrh má dvě nesporné přednosti. Prostor pískovny vnímá v kontextu celého Brna. Snaží se, aby řešení budoucího parku mezi Černovicemi, Slatinou a Tuřany navazovalo na okolní krajinu i strukturu města, reflektovalo pohledové vazby i okolní zástavbu. Zároveň autenticky pracuje s terénem i přírodním bohatstvím,“ říká městský architekt Michal Sedláček. „Výjimečná je snaha o propojení přírodních procesů a hodnot s fenoménem těžební krajiny. Navržené úpravy terénu umožní vnímání prostoru v detailu pískovny i neobvyklé pohledy na celé město. Zároveň autorský tým nabízí alternativní postupy dotěžení, což dále pomůže s postupným vznikem nového parku,“ doplňuje Sedláček jako člen odborné poroty a ředitel KAM, která soutěž organizovala.

„Osobně mě těší, že se k řešení prostoru mohli v on-line anketě vyjádřit také Brňané. Respektovali jsme i jejich přání, a proto architekti pracovali s požadavky na co největší zachování divoké přírody, vytvoření místa pro relaxaci a rekreaci,“ vyzdvihuje 1. náměstek primátorky Petr Hladík. A zároveň dodává, že „v místě žije přes čtyřicet chráněných druhů ptáků i dalších živočichů a rostlin, kterým je potřeba zajistit ochranu. Kromě nich je přitom potřeba myslet také na to, abychom sladili zájmy majitelů pozemků, zástupců městských částí, zahrádkářů nebo těžařů. Díky výsledkům soutěže se nám však podaří otevřít prostor tohoto připravovaného největšího parku Brňanům a zároveň projevíme úctu k přírodě, která si to zaslouží.“







3. cena | ra15 a.s.

Foto: KAM Brno | ra15 a.s.Foto: KAM Brno

Přírodní část nového parku se bude rozprostírat především na jihu území a částečně využije už vzrostlé keře, stromy i uspořádání terénu, včetně hrany pískovny s výhledem na město. To vše citlivě doplní síť cest a potřebný mobiliář včetně grilovacích setů. Vznikne tak park, který bude už od svého založení působit jako zavedený.

Kultivována, rozšířena a doplněna bude zahrádkářská kolonie, přibude i sportovní centrum. Pobytová místa se rozprostřou v celém území. Centrem pro setkávání a hru se stane okolí Písečníku – pískových dun neformálního dětského hřiště – slunečních lázní i amfiteátru. Vyhlídky, pozorovatelny a kukátka se v návrhu nacházejí na terénních hranách, nebo na vyhlídkové haldě pojmenované historickým názvem Dlouhý lis. Místa jsou doplněna pobytovými plochami trávníků a luk. Záchranná stanice pak slouží částečně pro kontakt se zvířaty, určenými pro pastvu, servis v přírodní části a je doplněna minizoo.









Pohled na současnou podobu Černovické pískovny

Foto: KAM Brno Pohled na současnou podobu Černovické pískovnyFoto: KAM Brno

„Zejména pro krajinářské architekty byla soutěž výzvou, která nemá v České republice obdoby. Nové parky u nás vznikají jen velmi sporadicky. Většinou jde o rekonstrukce a renovace anebo developerskou kosmetiku. Místo Černovické pískovny je však unikátní nejen svou časově proměnlivou topografií, ale odhalením anatomie geologického vrstvení a spontánními přírodními procesy. Časová rozmáchlost proměny neumožňuje dát autoritativní odpověď, jak bude park vypadat za třicet, padesát let. Jedno je však jisté, park Černovická pískovna nebudou druhé Lužánky nebo park na Špilberku. Proměna Černovické pískovny na unikátní krajinu v pohybu je jedinečnou příležitostí pro Brno, jeho současnou i dosud nenarozenou generaci,“ uzavírá Vladimír Sitta, krajinářský architekt a předseda odborné poroty.

Všechny soutěžní návrhy budou veřejnosti představeny na výstavě v brněnském Urban centru na Staré radnici od poloviny června 2022.



Jeden ze vzácných obyvatel pískovny – vlha pestrá (ilustrativní foto)

Foto: pexels Jeden ze vzácných obyvatel pískovny – vlha pestrá (ilustrativní foto)Foto: pexels

Park Černovická pískovna – výsledky soutěže

Urbanisticko-krajinářská jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh byla zahájena 7. ledna 2022. Odborná porota rozhodla o vítězi na svém dvoudenním zasedání 21. a 22. dubna 2022.

1. cena | Ing. Radek Prokeš

Autorský tým: Ing. Radek Prokeš, Ph.D., Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D. a Ing. arch. Lukáš Grasse

Spolupráce: Ing. Tereza Hrubá a doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

2. cena | Ing. Jana Zuntychová, Ing. arch. Mgr. Adam Lacina, Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil

3. cena | ra15 a.s.

Použité podklady:

Citáty – http://www.citaty.net

Foto www.pexels.com

Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – Šárka Reichmannová