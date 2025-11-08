Historické „býčí oko“ v oknech anglické architektury
Přehrát audio verzi
Historické „býčí oko“ v oknech anglické architektury
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V Anglii se bullseye glass začalo hojně používat od 18. století, především v období georgiánské a raně viktoriánské architektury. Objevuje se zejména v menších okenních tabulkách.
Původ a vývoj
Bullseye glass, v překladu „býčí oko“, patří mezi nejstarší a nejcharakterističtější druhy okenního skla vyráběného ručně foukanou technikou. Tento způsob výroby se rozvinul již v 17. století, původně v Benátkách, a později se rozšířil do Francie a Anglie.
Typickým rysem bullseye glass je ztluštělý kruhový střed – takzvané oko, které vzniká při roztočení skleněné koule do plochého disku. Právě tato centrální část disku, dříve považovaná za méně kvalitní kvůli optickým vadám, se stala ikonickým prvkem historických oken.
V Anglii se bullseye glass začalo hojně používat od 18. století, především v období georgiánské a raně viktoriánské architektury. Objevuje se zejména v menších okenních tabulkách, často vsazených do olověných rámů, které tvoří typické členění dobových oken.
Dodnes lze tento typ skla spatřit v historických domech, venkovských chalupách, starých hostincích či městských rezidencích. V současnosti je oblíbené také při rekonstrukcích, kde se klade důraz na zachování původního vzhledu a charakteru objektu.
Technologie výroby
- Tradiční výroba bullseye glass vychází z tzv. crown glass metody.
- Sklenář nejprve vyfoukne kouli z roztaveného skla.
- Koule se otevře a pomocí roztočení se rozvine do tenkého disku o průměru až 1,5 metru.
- Po vychladnutí se disk rozřeže na menší tabule.
Okraj disku představoval nejkvalitnější, nejrovnější část, používanou pro čirá okna. Naopak střed s charakteristickým „okem“ byl levnější, ale vizuálně zajímavý – a právě díky tomu si získal popularitu jako dekorativní prvek.
Bullseye glass se využívalo především pro výplně oken a dveří, ale také jako součást vitráží či dekorativních detailů interiéru. Nerovnoměrná struktura skla rozptyluje světlo a vytváří jemný, atmosférický efekt, který je ceněn zejména v historických interiérech.
V současné architektuře nachází bullseye glass uplatnění při restaurování památkově chráněných objektů, ale i v moderních stavbách, kde se architekti snaží propojit tradiční materiály s novými koncepty.
Výhody
- Estetická hodnota: charakteristický vzhled dodává oknům jedinečný historický ráz.
- Rozptyl světla: vytváří měkké, neoslnivé osvětlení interiéru.
- Autenticita: ideální volba pro rekonstrukce historických staveb.
- Ruční výroba: každý kus je originál s vlastní kresbou a nepravidelností.
Nevýhody
- Optické zkreslení: sklo není čiré, proto není vhodné pro výhledová okna.
- Vyšší cena: ruční výroba a limitovaná produkce zvyšují náklady.
- Citlivost na poškození: tenké části disku jsou křehčí než současné sklo.
Bullseye glass představuje jedinečný spoj mezi tradičním řemeslem a architektonickou historií. I přes své technické limity zůstává ceněným materiálem pro obnovu historických budov i pro architekty, kteří chtějí do svých návrhů vnést dotek minulosti a ruční autenticity. „Býčí oko“ tak i po několika stoletích nadále přitahuje pohledy – stejně jako světlo, které jím prochází. V Anglii bylo crown glass natolik cenné, že se někdy zdaňovalo podle velikosti tabule – proto architekti volili menší dílky spojené olověnými pásky.