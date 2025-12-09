Štědrý voucher nastal: Vánoční akce HELUZ nabízí úsporu až 171 000 Kč
Přehrát audio verzi
Štědrý voucher nastal: Vánoční akce HELUZ nabízí úsporu až 171 000 Kč
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Štědrý voucher HELUZ je opět po roce tady. I letos bude Ježíšek pořádně štědrý a nabídne možnost ušetřit při stavbě domu až 171 000 Kč!
Po roce Vánoce přicházejí a s nimi i skvělá akce „Štědrý voucher“, která dává zákazníkům možnost výrazně ušetřit při stavbě jejich vysněného domu. Využijte jedinečnou úsporu nejen na zdicím systému, ale i na oknech a dveřích. Akce probíhá v České republice i na Slovensku až do 21. prosince 2025.
Co získáte se štědrým voucherem?
Pořiďte sobě nebo svým blízkým za 5 000 Kč Štědrý voucher a využijte naplno možnost úsporu, kterou nabízí. Za každých 100 000 Kč nákupu dostanete 10 000 Kč zpět, až do maximální výše 50 000 Kč. Ke stavebnímu materiálu navíc získáte i slevu až 121 000 Kč na HELUZ OKNA. Celkově tak můžete ušetřit až 171 000 Kč na stavbě svého vysněného domu.
Štědrý voucher je dárek s opravdovou hodnotou. Nabízí možnost ušetřit desítky tisíc korun při stavbě domu a zároveň přináší radost z chytré investice. Darujte sobě nebo svým blízkým něco, co má opravdový smysl – úsporu, která pomůže proměnit sen o vlastním bydlení v realitu.
Jak voucher funguje?
Voucher lze objednat jednoduše online na stránce heluz.cz/cs/voucher do 21. 12. 2025.
- Darujte voucher s unikátním kódem pod stromeček
- Nakupte materiál a okna – V roce 2026 nakupte stavební materiál. Okna a dveře je možné objednat až do 31. 12. 2027.
- Získejte odměnu – Po splnění podmínek bude bonus za stavební materiál vyplacen na váš účet. Sleva na okna a dveře bude odečtena při jejich objednání.
Více informací a podrobné podmínky naleznete na webu společnosti HELUZ, kde lze vouchery zakoupit až do 21. 12. 2025.
Nadnárodní společnost, která působí na poli stavebních systémů, dřevovýroby a v dalších odvětvích. Portfolio obsahuje také kreativní agenturu, sportovní areály a několik dalších firem.