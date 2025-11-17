HELUZ Element: emoce a rozum v perfektním spojení
HELUZ Element: emoce a rozum v perfektním spojení
Může při výběru projektu domu fungovat láska na první pohled? Václav a Iva jsou důkazem toho, že ano. Když poprvé viděli projekt Smysluplného domu HELUZ Element, okamžitě je oslovil svým designem a dispozičním pojetím. Projekt ale také zároveň naplňoval i jejich racionální požadavky. Bylo to dokonalé spojení rozumu a emoce, které nedokážete naplánovat, ale když se podaří, víte, že jste našli svůj budoucí domov…
Manželé si pořídili pozemek v nové lokalitě na okraji malebného jihomoravského města. Měli poměrně jasnou představu, ale zásadní zlom přišel až při setkání se sousedem, který na vedlejším pozemku staví Smysluplný dům HELUZ typu Space. „Zaujalo nás, že stavební povolení získal už dva měsíce po koupi pozemku,“ říká Václav. Rychlost a jednoduchost procesu se pro něj staly klíčovým rozhodovacím faktorem.
Vzdušný prostor, propojení se zahradou, život bez schodů
Z nabídky Smysluplných domů HELUZ zaujal Václava a Ivu hned v prvním okamžiku typ Element. „Zhmotnil naše představy. Chtěli jsme jednoduchý přízemní dům bez schodů. Element nás zaujal vzdušnou dispozicí a propojením interiéru se zahradou. Nejvíce se mi líbí kuchyně navazující na obývací pokoj s velkými okenními portály na zahradu,“ přibližuje Iva důvody výběru. Na terasu mají přístup i dva dětské pokoje a ložnice rodičů, propojení se zahradou je tak dokonalé, a především v letních měsících dodá domovu zcela nový rozměr. Kromě zmíněných pokojů se v Elementu nacházejí dvě koupelny a další obytná místnost, která může sloužit jako pracovna, pokoj hostů nebo třetí dětský pokoj.
Něco navíc
Sympatické manžele oslovilo rovněž konstrukční řešení domu, které využívá jednovrstvé cihelné zdivo. „Pro mě byla cihla díky svým vlastnostem nejlepší volba. Zvažovali jsme i jiné možnosti, například dřevostavbu, ale obávali jsme se, že bychom dlouho čekali na realizaci a nejsem si jistý, že bychom ve výsledku byli spokojeni,“ vysvětluje Václav.
Navíc Element nabízí něco, co u bungalovů není běžné – masivní strop. Ten zajišťuje vyšší tepelnou akumulaci a lepší technické parametry. A co víc, umožňuje budoucí přístavbu patra nebo obytného podkroví.
Investice, která dává smysl
Všechny projekty domů HELUZ mají jednotnou cenu, za kterou obdrží klient hotové podklady. Pokud se stavebník rozhodne realizovat dům v kompletním systému HELUZ, získá peníze za projekt zpět. Ve výsledku tak projekt získává zcela zdarma. „Při stavbě domu se hodí každá koruna a díky tomu budeme moct peníze za projekt investovat třeba do lepšího vybavení,“ shodují se manželé. U každého projektu garantuje HELUZ cenu uceleného systému pro hrubou stavbu, a to nejen obvodové konstrukce, příček, stropů, překladů a komínů, ale rovněž oken a zasklení. Václav, povoláním řemeslník, plánuje část prací zvládnout svépomocí, díky partnerům HELUZ může využít výhodné ceny i na řadů prvků stavby – například podlahy nebo koupelnové vybavení. A jaký mají manželé harmonogram? „Věřím, že díky připravené dokumentaci půjde vše jako po másle a nikde se nezadrhneme. Když stojím na parcele a dívám se na projekt, už v hlavě jasně vidím hotový dům, sedíme na terase, děti se koupou v bazénu…“ usmívá se Václav s tím, že stěhování předběžně plánují přibližně za rok až rok a půl. A my držíme palce, aby vše dopadlo podle plánu!
