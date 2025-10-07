HELUZ předal první projekt Smysluplného domu. Sympatická rodina zvolila typ SPACE
Společnost HELUZ předala první projekt z nabídky Smysluplných domů. Sympatičtí manželé Nikola a Tomáš zvolili rodinný dům SPACE. Projektovou dokumentaci předával v centrále společnosti v Dolním Bukovsku Roman Heluz, spolumajitel skupiny HELUZ GROUP, společně s Petrem Porubským, obchodním ředitelem skupiny.
Smysluplné domy HELUZ jsou v nabídce společnosti od letošního roku a jedná se o projekty, které mají za cíl zjednodušit a urychlit cestu ke kvalitnímu a energeticky efektivnímu bydlení. Balík Smysluplného domu HELUZ obsahuje ucelenou projektovou a prováděcí dokumentaci, ale rovněž manuál pro výstavbu, návrh interiéru a nákupní seznam všech použitých položek. „To pro nás představovalo obrovskou úsporu času, nemuseli jsme náš dům měsíce plánovat,“ přibližuje paní Nikola jednu z hlavních výhod konceptu Smysluplných domů, která je oslovila. Společně s tím ale řadí na první místa rovněž vzhled a dispoziční řešení. „Vzhled domu nás zaujal na první dobrou. Přáli jsme si moderní dům, který citlivě zapadne do okolní zástavby. Naprosto zásadní pro nás byla rovněž dispozice domu. Když jsme hledali projekt, viděli jsme spoustu hezkých návrhů, ale dispozice vždycky měla nějaké nedostatky. Až v případě domu SPACE jsme byli naprosto spokojeni. Je pojatý přesně tak, jak jsme o domě uvažovali od počátku,“ vysvětluje Nikola. „Usnadnilo nám to práci také v tom, že jsme získali dokumentaci, se kterou nebude problém z hlediska tuzemské legislativy,“ doplňuje Tomáš.
Prostorný dům pro budoucí generaci
Rodinný dům SPACE je největší typ z nabídky Smysluplných domů HELUZ. S užitnou plochou více než 180 m2 zaručuje dostatek prostoru i početné rodině. „Původně jsme se trošku báli, zda nebude dům příliš velký, ale rádi a často se setkáváme s celou širší rodinou. Navíc je fajn, že kromě příjemně velkých společenských prostor poskytne dům každému členovi rodiny dostatek soukromí,“ říká Nikola. „Velmi praktický je i samostatný pokoj v přízemí a dostatečné technické a skladovací zázemí,“ doplňuje Tomáš. Ten plánuje svépomocnou výstavbu domu, a proto při výběru domu preferoval systém jednovrstvého cihelného zdiva, který mu umožní snadnou a logickou realizaci stavby. Spolehnout se může na technické poradenství společnosti HELUZ: „Našim klientům poskytujeme pomoc i při realizaci, například založení první řady zdiva nebo různé technické konzultace,“ vysvětluje Petr Porubský.
Cihelný materiál oslovil Tomáše i z důvodu životnosti: „Přemýšlím do budoucna, nechceme řešení pro jednu generaci. Dům nestavíme primárně pro nás, ale hlavně pro naše děti a pro jejich děti… Z tohoto pohledu mi dává cihla největší smysl.“
Kompletní systém s jasnou cenou a bonusem navíc
U každého projektu Smysluplného domu garantuje HELUZ cenu uceleného systému pro hrubou stavbu, a to nejen obvodové konstrukce, příček, stropů, překladů a komínů, ale rovněž oken a zasklení. Zájemci mohou dále využít u vybraných partnerů výhodné ceny dalších důležitých prvků stavby, jako jsou například koupelny nebo podlahy. Pokud se rozhodne stavebník realizovat dům v kompletním systému HELUZ, získá peníze za projekt zpět. Ve výsledku tak projekt získává zcela zdarma. „Zajímali jsme se také o cenové nabídky dalších partnerů Smysluplných domů. I ty nás zaujaly, protože byly nižší, než když jsme v rámci svého předběžného průzkumu poptávali firmy individuálně. Vrácení peněz za projekt pak vnímám jako hodně příjemný bonus,“ doplňuje Tomáš. Do konce roku by rádi manželé měli vyřešené stavební povolení a na jaře příštího roku plánují se stavbou začít.
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.