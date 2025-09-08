HELUZ předal první Doživotní záruku, putuje do Rožnova pod Radhoštěm
Společnost HELUZ slavnostně předala svou historicky první Doživotní záruku na konstrukční systém HELUZ. Unikátní garanci získal pan Daniel Hanáček, který se se svou rodinou zabydluje v novostavbě rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm. Záruční certifikát, plaketu a osobní dopis od majitelů společnosti HELUZ, mu předal obchodní zástupce společnosti HELUZ, René Švancer.
Pan Hanáček se při výběru stavebního systému rozhodl pro jednovrstvé cihelné zdivo HELUZ FAMILY, a to především kvůli jeho tepelněizolačním vlastnostem, které eliminují potřebu dodatečného zateplení. „Vybrali jsme si systém HELUZ, protože jsme nechtěli řešit dodatečné náklady na zateplení. Systém splnil naše požadavky a nároky,“ uvádí sympatický majitel nadčasového, elegantního domu.
Záruka, která přináší klid
Doživotní záruka od HELUZ představuje unikátní závazek kvality a spolehlivosti, který nemá na českém trhu obdoby. Nabídka je výjimečná tím, že se týká hrubé stavby jako celku, nikoliv pouze jednotlivých výrobků, jak je běžné. Plně tedy rozvíjí filozofii značky, která vnímá dům od návrhu až po realizaci jako smysluplný celek. „Doživotní záruka pro nás znamená jistotu v dnešní hodně nejisté době a myslím si, že ji ocení každý, kdo hledá dlouhodobé řešení pro svou rodinu,“ říká pan Hanáček a doplňuje: „Všichni vám dají záruku na dva roky a dál je to nezajímá, ale doživotní záruku vám jen tak někdo nedá.“
Podpora od projektu až po realizaci
Investoři ocenili nejen kvalitu samotného systému, ale i přístup společnosti HELUZ během celé výstavby. „Do projektu jsme kvůli tomu zasahovat nemuseli – naopak, když jsme potřebovali s něčím poradit, ať už šlo o projekt nebo samotnou stavbu, HELUZ pro nás byl vždycky oporou.“ Na závěr pan Hanáček dodává: „Když jsme se rozmýšleli, že si splníme sen o vlastním bydlení, se ženou nás ani nenapadlo, že bychom uvažovali o dřevostavbě, protože za cihlou si představím dlouhou životnost.“
Doživotní záruka HELUZ
Doživotní záruka HELUZ je garancí na 148 let, tedy po dobu existence společnosti HELUZ. Vztahuje se na hrubou stavbu – svislé i vodorovné konstrukce z cihelného systému HELUZ – a garantuje jejich funkční a mechanické vlastnosti. Získat ji mohou jak koncoví stavebníci, tak developeři rodinných domů v Česku a na Slovensku.
Podmínkou je správné použití materiálů dle technických postupů, stavební dozor a dokumentace. HELUZ tímto krokem potvrzuje, že jeho produkty mají potenciál sloužit napříč generacemi a že za jejich kvalitu skutečně ručí.
Více informací o Doživotní záruce na www.heluz.cz/dozivotnizaruka