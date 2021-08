Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / Vila bratří Šlapetů

Vila bratří Šlapetů Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm

Cílem projektu bylo navrácení původní podoby funkcionalistické vile a vyřešení dalšího samostatného bydlení na pozemku tak, aby mohl objekt fungovat jako vícegenerační. Původní objekt navrhli významní architekti bratři Šlapetové jako rekreační vilu pro advokáta Josefa Vondráčka v letech 1933–1934.

Carmen Sylva: „Dům bez lidí, jako zvon bez srdce.“



Vila svůj funkcionalistický původ prokazuje na každém kroku Vila svůj funkcionalistický původ prokazuje na každém kroku

Příjmení bratří Šlapetových je v kulturním světě velmi známé. Čestmír a Lubomír byli dvojčata narozená 1908 v Místku. Po základní škole a nedokončeném reálném gymnáziu odešli studovat do Brna na Odbornou školu stavitelskou. Po maturitě pracovali v několika projekcích a posléze začali studovat Akademii umění a uměleckých řemesel ve Vratislavi. Vedl je kupříkladu světoznámý Hans Šaroun, představitel světového expresionismu a organické architektury. Po praxi ve Francii a Americe si založili vlastní ateliér v Praze s pobočkou v Ostravě a později i Olomouci. Velké množství realizací byly právě rodinné domy a vily. Do této skupiny patří i víkendová vila JUDr. Vondráčka v Rožnově pod Radhoštěm z roku 1933. Stavba patřící do skupiny bílých kubických vil, byla jednou z prvních individuálních luxusních funkcionalistických vil z ateliéru dvojčat Šlapetových. Pokud je vám příjmení Šlapetových povědomé, pak se nemýlíte. V jejich rodině naleznete Barboru Šlapetovou, současnou českou malířku a fotografku. Její otec Vladimír Šlapeta (syn Lubomíra) je známý architekt, historik a pedagog, bývalý děkan fakulty architektury ČVUT i prorektor, taky bývalý děkan fakulty architektury VUT v Brně. Jeho neméně známý bratr Ivan je fotograf, herec, kameraman a pedagog, který natočil 42 celovečerních filmů. Je vidět, že geny nebo touha jít ve stopách svých předků zde udělaly skvělou práci. Vyjmenovat práci každého ze Šlapetových by byla encyklopedická práce, která patří na jiné fórum, i když o Barboře jsme zde již psali v souvislosti se spoluprací na grafickém řešení modulárního českého EXPO pavilonu v Miláně 2015, který byl oceněn bronzovou medailí za architekturu. Ten pochází z dílny tvůrců Studia Chybík+Kristof ve zdařilém spojení s Vizovickou společností KOMA MODULAR s.r.o.

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Rožnov pod Radhoštěm

Autorská zpráva

Cílem projektu bylo navrácení původní podoby funkcionalistické vile a vyřešení dalšího samostatného bydlení na pozemku tak, aby mohl fungovat celkově objekt jako vícegenerační.



Jednoduchým hmotám svědčí jakékoliv roční období Jednoduchým hmotám svědčí jakékoliv roční období

Původní objekt navrhli architekti Lubomír a Čestmír Šlapetové jako rekreační vilu pro moravskoostravského advokáta Josefa Vondráčka a jeho rodinu v letech 1933–1934. Půdorys ve tvaru L s výhledem na Radhošť. V 60. letech byla stavba zastřešena valbovou střechou, po změně majitelů v 80. letech byla vyměněna okna, zrušena zimní zahrada, objekt byl částečně přistavěn a ztratil tak zcela svůj původní charakter.







Čistota jednoduchých hmot z betonu, hra bílé a černé doplněná zelení Čistota jednoduchých hmot z betonu, hra bílé a černé doplněná zelení

Novými stavebními úpravami je hlavní vjezd a vstup na pozemek navržen z ulice Slezská. Stavba je koncipovaná jako stávající patrový rodinný dům se zázemím zapuštěného suterénu a samostatná jednopodlažní přízemní přístavba. Na pozemku je dále řešeno využití stávající garáže a venkovní bazén. Původní objekt slouží cele jako bydlení investora, přístavba je navržena jako bydlení pro rodiče a hosty.

U původního domu je zrušena střecha, dostavby z 80. let, jsou osazena nová hliníková okna. Dům je opatřen kontaktním zateplovacím systémem, aby dosáhl současných tepelných parametrů. Stávající objekt je výrazně dispozičně upraven v obou podlažích. V přízemí je hlavní vstup do domu, hobby místnost, hlavní obytný prostor s kuchyní a se schodištěm do patra. Je obnovena původní zimní zahrada. Do patra je pak umístěna ložnice s šatnou a koupelnou a velká pracovna.

Přístavba je koncipovaná do dlouhého přízemního kvádru, který je ke stávajícímu domu přimknut subtilním proskleným krčkem. Ten slouží jako hlavní vstupní prostor obou objektů a pro výstup schodiště ze suterénu. V přístavbě je samostatný byt 2+kk pro rodiče a bydlení pro hosty v samostatném pokoji se zázemím. Část přístavby slouží jako zastřešené stání pro osobní automobily. Nová část je od stávajícího domu materiálově a výrazově v kontrastu. Černé obkladové fundermax desky přístavby jsou v kontrastu s bílou omítkou funkcionalistické vily.

Nově je řešena také zahrada – jsou ponechány hodnotné vzrostlé stromy, pozemek je nově oplocen. Původní chata byla zdemolována, původní garáž je vzhledově upravena, aby odpovídala celkovému novému pojetí. Ke garáži je přistavěna krytá grilovací terasa s návazností na nový venkovní bazén.







Prosté, jednoduché a velmi vydařené čisté hmoty stavby Prosté, jednoduché a velmi vydařené čisté hmoty stavby

Vila bratří Šlapetů

Studio OK Plan Architects Autor Ing. arch. Luděk Rýzner, hlavní architekt

Ing. arch. František Čekal, architekt Kontaktní e-mail l.ryzner@okplan.cz Web www.okplan.cz Adresa studia Na Závodí 631, 396 01 Humpolec, Česká republika Umístění projektu Rožnov pod Radhoštěm Země projektu Česká republika Rok projektu 2010 Rok dokončení 2013 Zastavěná plocha 351 m2 Plocha pozemku 3 018 m2 Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Interiér: Lukáš Bargel







Moderní architektura i s odstupem času Moderní architektura i s odstupem času

O studiu

„Architektura znamená vytvářet surovými materiály působivé vztahy. Architektura přesahuje užitkové věci. Architektura je věcí výtvarnosti. Duch řádu, jednota záměru, cit pro vztahy, architektura spravuje veličiny. Vášeň činí z nehybných kamenů drama.“ Le Corbusier.

Architektonická kancelář OK PLAN ARCHITECTS s.r.o. byla založena v roce 1999. Od té doby působí naše firma nepřetržitě na trhu a tato naše dlouholetá praxe znamená mimo jiné i získání mnoha zkušeností, které využíváme při své práci.

Architektura pro nás není jen zdrojem obživy, ale je součástí našeho života. Domy navrhujeme a kreslíme zkušenou a pevnou rukou a jsme připraveni zajistit pro Vás servis v průběhu celého procesu projektování. Ať jde o jakýkoliv projekt, malý či velký, všem se věnujeme se stejným zápalem. Spektrum naší tvorby je velmi rozmanité – od drobných objektů přes rodinné domy až po velké areály a komplexy.

Proces projektování v našem pojetí je procesem tvůrčím, ale i procesem, který má určitá pravidla a fáze, kterými je nutné projít, než poprvé překročíte práh Vašeho domu. Tyto fáze logicky navazují a každá z nich je důležitá. Naším cílem je absolvovat tuto cestu společně s Vámi ke vzájemné oboustranné spokojenosti.

Luděk Rýzner za tým OK PLAN ARCHITECTS

Použité podklady: