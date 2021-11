Stavba / Architektura staveb / Dům za zdí

Dům za zdí

Zachovalé kamenné sklepy posloužily jako základ pro novou stavbu horní části domu, po části původní, která byla ve špatném stavu a musela být zbořena. Dnes bydlí klienti v moderním domě, s historickou duší předchůdce opepřeném severskou estetikou s lehkým dotekem industriálu.

Quintus Horatius Flaccus: „Když hoří sousedova zeď, jedná se o tvou záležitost.“



Zdánlivá strohost řešení je ve skutečnosti velmi nápaditá – Dům za zdí

Dům za zdí, zeď před domem nebo zeď za domem

Dilema, jak uchopit danou stavbu, když dům je tak spíše na buldozer než na rekonstrukci. Rušná ulice v těsné blízkosti, nějaká okolní zástavba, kterou je třeba respektovat s danostmi lokality a teď babo raď. Místo moudré baby amatérky zkuste profesionály, třeba studio Mjölk architekti. Budou si vědět rady? Podle výsledku tomu tak je. Pokud zachováte přízemí, které je z ulice „utopené“ pod úrovní a využijete ho jako základ pro současnou stavbu, nepochybíte. Dělící čára mezi vnější částí (rušnou ulicí a silnicí) je tím stěžejním místem celého nápadu. V místě původní fasády vznikla betonová stěna s vchodem, jež ústí na malý dvorek s průhledem na Ještěd. Na původním kamenném fundamentu sklepa stojí vlastně dva domky ve strohém severském pojetí. Tyto trochu nenápadné kubatury se nikterak nepřetahují s okolní zástavbou, nekonkurují jí, prostě jsou zde. Zeď s málem, co vidíme přes ni, je nezbytným východiskem, které si zachovalo část domu s jeho stoletou duší a svým neobvyklým pojetím tvoří sourodou část přírodního prostředí místa. Tento rébus byl z mého pohledu uchopen jedním z mála smysluplných řešení, má nápad a splňuje kritéria klienta, což je alfa a omega všeho. Přenesením těžiště života rodiny do vnitřní části domu a zahrady, odkloněním a odseparováním rušné ulice jakýmsi „otočením se zády k ní“, se zde tak trochu vyplňuje jedno z možných pravidel funkcionalismu, i když tato stavba tam pochopitelně nepatří.

Dům za zdí



Uliční pohled

Schéma řešení

Pohled ze zahrady – Dům za zdí



Název projektu: Dům za zdí

Studio Mjölk architekti Kontaktní e-mail info@mjolk.cz Web www.mjolk.cz Adresa studia Soukenné náměstí 23/10, 460 01 Liberec 3, Česká republika Umístění projektu Liberec Země projektu Česká republika Rok projektu 2014 Rok dokončení 2018 Zastavěná plocha 271,50 m2 Hrubá podlahová plocha 226,10 m2 Užitná plocha 188,10 m2 Plocha pozemku 1 147 m2 Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Projekt: Ing. Michal Hejzlar, Ing. arch. Jan Nikendey [Mjölk]

Realizace: 1ku1, www.1ku1.cz, millante, www.millante.cz



Situace

Půdorys přízemí

Půdorys patra – Dům za zdí



Autorská zpráva

Všechno začalo tím, že si naši klienti koupili více než sto let starý dům. Tradiční stavba se sedlovou střechou byla na konci životnosti. Dům měl však zachovalé kamenné sklepy, a tak jsme se rozhodli, že obytnou část objektu zboříme a kamenný sokl sklepů využijeme jako základ pro nový dům. Odvážný a také trochu riskantní plán vyšel a dnes bydlí klienti v krásném moderním domě, který si uchoval kousek historické duše svého předchůdce opepřený severskou estetikou s lehkým dotekem industriálu. Co si budeme povídat, cesta k dobrému výsledku nebývá vždy úplně jednoduchá, ale pro skvělý výsledek se vyplatí vynaložit o trochu více úsilí a nervů.

Pozemek sousedí s rušnou komunikací, která je hojně využívána jako odrazový můstek turistů směřujících do Jizerských hor. Proto jsme na místě původní obvodové zdi starého domu navrhli novou betonovou zeď. Tento prvek nejen snižuje množství hluku z vedlejší silnice, ale také vymezuje venkovní vstupní prostory do domu. Za zdí se nachází malý dvorek s výhledem na Ještěd, který je rozcestníkem mezi vchodem do rodinného domu, výminku a schody do níže položené zahrady.



Uliční pohled

Pohled ze strany zahrady

Podélný řez – Dům za zdí



Konstrukce nové části domu je dřevěná. Střecha z asfaltových pásů společně s černou, térem natřenou fasádou, nechává vzpomenout na objekt šupny, která na tomto místě v minulosti stávala.

Na starém kamenném sklepě stojí za betonovou zdí vlastně domy dva – rodinný dům a malý výminek pro mladého mořeplavce, syna klientů, který po většinu roku brázdí oceány za kormidlem zaoceánských lodí.

Dům rodičů je složitější, jelikož jeho stavební program musel absorbovat potřeby hned tří lidí – sympatických manželů a jejich dcery. V dřevěné nástavbě nad stropem původních sklepů jsou situovány ložnice, pracovna, koupelny s toaletou a venkovní dvorek se saunou. Saunování je příjemným zpestřením krutých severských zim, a tak klienti saunu téměř nenechají vychladnout.











Konfrontace vnější a vnitřní „tváře" domu – Dům za zdí

Obytný prostor domu je z obou stran vymezen velkými okny. Okno na jihozápadní fasádě otevírá výhled do údolí Harcovského potoka a směrem na Ještěd, zatímco okno severní nabízí pohled do již zmíněného saunovacího dvorku. O několik schodů níže je obýváková podesta s krbovými kamny a široké schodiště do kuchyně s jídelnou, které jsou napojeny na dolní, obytnou část zahrady. Zbytek prostorů sklepa je užíván jako technické prostory a sklady.

Navrhování interiérů jsme si užili. V domě je mnoho na míru navržených prvků. V koupelnách jsou/nejsou vodovodní baterie, některé nahradilo měděné vedení a zahradní kohouty. V ložnici visí ze stropu skříně, které nezabírají tolik místa a nechávají prostor ložnice, šatny a koupelny propojený v jednom celku. V kuchyni jsme zase pro změnu navrhli linku tak, aby nezmizely původní žulové bloky, ze kterých je celá dolní stavba postavena.

Zahrada domu je skromná, ale krásná. Několik vzrostlých stromů dává domu kulisu horského lesa. Na zahrádce ještě přibylo pár květináčů, kam paní domu chodí pro čerstvé bylinky.







Převaha dřeva a velkorysé prosklení hlavních místností





Technicistní pojetí – Dům za zdí

Materiály

Kamenné zdivo / zachovalé konstrukce, přizdívka v přízemí

Ztracené bednění / nosné zdi v přízemí

Železobeton / strop a příčky – pohledový beton

Broušené keramické cihly / příčky

Dřevěná konstrukce nosných stěn v prvním patře

Prkenný modřínový obklad

Značky

Nordlux

Jotul

Vitra

Millante













Převaha dřeva a víceúrovňové řešení dělá interiér velmi atraktivní – Dům za zdí

O studiu

Sedm dní po ukončení studia na liberecké Fakultě umění a architektury jsme založili nad česko-švédským slovníkem architektonické studio Mjölk architekti. Po několika letech se z bláznivého klukovského snu stala uznávaná architektonická kancelář. Naši architekturu nejlépe charakterizuje severská koncepční jednoduchost, materiálová pravdivost a mladická rozvernost. Spolupracujeme nejen se soukromými investory, ale i s městy a obcemi. Zajímáme se o to, co se děje kolem nás. Organizujeme filmový festival Kino Liberec a sérii běžeckých závodů Divočina. Široké portfolio projektů doplňujeme učením na liberecké Fakultě architektury a účastí na českých i zahraničních workshopech a přednáškách.

