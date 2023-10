Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Bezpečnostní zasklení IZOS Protect

Bezpečnostní zasklení IZOS Protect

Izolační bezpečnostní sklo hraje klíčovou roli ve světě stavebnictví, ale prozatím je podceňovaným prvkem při výběru oken či dveří. Za našimi hranicemi například v Německu, Rakousku či Švýcarsku se stalo nezbytnou součástí moderních staveb jako efektivní bariéra před vniknutím zlodějů a vandalů. Přispívá k ochraně nás, našeho majetku a rovněž může zabránit poranění v případě rozbití skla. Dopřejte si klid na duši díky bezpečnostnímu zasklení IZOS Protect.

„Odolná bezpečnostní skla: Vaše první linie obrany proti zlodějům, vandalům a UV záření“

Můžete si díky tomu užívat řadu výhod. Kromě své základní funkce – ochrany před vniknutím zlodějů – totiž plní bezpečnostní zasklení IZOS Protect řadu dalších požadavků, včetně tepelněizolační funkce, ale rovněž eliminace škodlivého UV záření. Tato vlastnost je u zasklení často přehlížena, ale může mít zásadní vliv na vaše zdraví a pohodlí, stejně jako na stálost barev a životnost vybavení domácnosti, včetně nábytku a podlah.



Bezpečnostní třídy podle platných evropských harmonizovaných norem

Odolnost bezpečnostních vrstvených skel je klasifikována do několika tříd:

Odolnost proti poranění a nárazu dle normy ČSN EN 12600 – klasifikuje různé typy skel (dle výšky pádu zkušebního tělesa a charakteru lomu skla), která při rozbití skla nezraní člověka nebo zabrání propadnutí skrze sklo. Například bezpečnostní třídy 1B1 a 2B2 nám charakterizují rozpad bezpečnostních vrstvených skel při simulaci nárazu člověka do skla. Výsledné rozbití skla s bezpečnostní třídou 2B2 nesmí člověka poranit a s třídou 1B1 nesmí zapříčinit propadnutí člověka přes toto bezpečnostní vrstvené sklo.

Odolnost proti vloupání dle ČSN EN 356 – jedná se o bezpečnostní zasklení odolné proti násilnému vniknutí resp. ručně vedenému útoku. Tato skla dělíme na osm tříd P1A až P5A představují prosklené části obytných domů nebo výlohy obchodů. Testy těchto bezpečnostních skel jsou založeny na padající ocelové koule o hmotnosti 4,1 kg z různých výšek, a pokud nedojde k rozbití výplně, považuje se zkouška za úspěšnou. Pro představu, třída P1A vydrží tři pády koule z výšky 1,5 m, třída P5A devět pádů z výšky 9 metrů. Nejvyšší bezpečnost skel je charakterizována třídami P6B-P8B reprezentují zasklení určené například pro banky, galerie nebo klenotnictví. Tato bezpečnostní skla se testují pomocí laboratorní sekyry.



Tvrzené sklo

Zvýšené bezpečnostní odolnosti zasklení je dosahováno v principu dvěma základními způsoby. První z nich je tvrzení skla. Tepelně tvrzená skla (ESG), známá tako jako skla kalená, jsou pětkrát odolnější proti nárazům a také cca pětkrát pevnější v tahu za ohybu než běžné sklo. V případě rozbití se sklo tříští na malé neostré úlomky, čímž se minimalizuje riziko zranění. Tato skla jsou využívána především v automobilovém průmyslu, nicméně v domácnosti najdou skvělé uplatnění například jako výplně dveří, části nábytku, sprchové kouty nebo jako obklady či pracovní desky.



Vrstvené sklo

Druhým typem bezpečnostních skel jsou skla vrstvená (VSG), kdy se jednotlivé tabule spojují PVB fóliemi. V případě rozbití nedochází k roztříštění skla, ale střepy zůstávají přilepené na fólii. Pro ještě vyšší odolnost lze využít vrstvené bezpečnostní sklo s tabulemi z tvrzených skel (VSG-ESG), jde tedy o spojení výhod dvou výrobních procesů. Tyto typy skel jsou ideální pro výplně oken a dveří, ale také markýz a v interiéru například pro interiérové příčky nebo zábradlí.

Díky variabilitě výroby může mít vrstvené zasklení rozličné parametry podle požadavků klienta, mohou tedy být čistě bezpečností, se zvýšenou akustickou ochranou, pochozí nebo třeba protipožární.

Protihlukové sklo je tvořeno dvěma tabulemi skla spojenými jednou nebo více protihlukovými fóliemi. Skvěle se hodí tam, kde je požadovaná zvýšená akustická izolace, jako jsou místa v blízkosti železnic, dálnic, letišť a výrobních závodů.

Pochozí sklo je bezpečnostní vrstvené sklo složené z několika vrstev skla spojených PVB fóliemi. Uplatní se v podobě skleněných podlah a schodišťových stupňů, jako taneční parkety, lávky, můstky, terasy nebo například elegantní zakrytí studní.



Bezpečnostní sklo IZOS Protect Ochrana osob a majetku

Ochrana před poraněním

Ochrana před násilným vniknutím

Ochrana před úrazy a pády osob

Až 100% eliminace UV záření

Bezpečnostní sklo s PVB fólií je navíc schopné 100% eliminovat prostup UV záření do interiérů budov. Je to ideální volba pro velké prosklené plochy, kterými do interiéru proniká slunce a mohou zde být ohroženy například obrazy, textile či dřevěná podlaha, ale zejména je tímto eliminované nežádoucí a škodlivé UV záření na nulu.

