Objevte moc bezpečnostních skel

S rostoucími požadavky na energetickou efektivitu budov se při výběru zasklení logicky zaměřujeme především na jeho schopnost tepelně izolovat. Neměli bychom ale zapomínat ani na vlastnosti týkající se bezpečnosti. Sortiment bezpečnostního zasklení totiž nabízí nepřeberné množství možností, které v sobě snoubí výhody několika produktů v jednom – na míru vašim potřebám a požadavkům.

„Primární funkcí bezpečnostních skel je samozřejmě ochrana nás, našich blízkých a našeho majetku. Bezpečnostní sklo nás chrání před zloději a předchází nebezpečným poraněním například při pádech do zasklení. Kromě toho ale také například chrání před škodlivým UV zářením. Tato vlastnost je často přehlížena, přitom může mít zásadní dopad nejen na životnost vybavení domácnosti, ale především na naše zdraví,“ přibližuje výhody bezpečnostního zasklení Martin Najman, technický a produktový manažer společnosti HELUZ IZOS, největšího českého výrobce izolačních skel. Bezpečnostní skla v jeho nabídce nesou označení PROTECT a nabízejí zákazníkům variabilní možnost vytvoření zasklení přesně podle konkrétních požadavků a stavební situace.

Od nábytku po muzea a banky

Jakým způsobem se odolnosti dosahuje? „V zásadě mámě dvě možnosti. První je tepelné tvrzení, respektive kalení,“ přibližuje Martin Najman ze společnosti HELUZ IZOS. Tento typ zasklení je označován jako ESG (z německého Einscheiben-Sicherheitsglas) vykazuje po tepelné úpravě 5krát větší pevnost v tahu za ohybu a 5krát větší odolnost proti nárazu. V případě rozbití se tříští na malé neostré úlomky, typicky se tedy využívá v automobilovém průmyslu. „V domácnosti se ale skvěle hodí pro nábytek, dveře, sprchy, obklady nebo pracovní desky,“ doplňuje Najman.

Jedno zasklení, mnoho výhod

Druhou možností jsou bezpečností skla označovaná zkratkou VSG (z německého Verbund-sicherheitsglas). Rozdělují do tří tříd. Třídy 2B2 až 1B1 zahrnují skla chránící před úrazy způsobenými případným rozbitím skla případně chrání osoby v interiéru objektů proti možnému propadnutí. Třídy P2A-P5A reprezentují skla bránící násilnému vniknutí, nejvyšší třída P6B-P8B pak skla určená například do muzeí, galerií nebo klenotnictví k ochraně vystavených exemplářů. Zatřídění je dáno na základě zkoušky pádu kyvadla, respektive ocelové koule v případě zkoušení odolnosti proti násilnému vniknutí. Jedná se o vrstvená skla obsahují jednu nebo více polyvinylbutyralových fólií (PVB). Ty zaručují, že v případě jeho rozbití zabrání roztříštění skla. Střepy ulpí na fólii, čímž je zabráněno nebezpečným bodnořezným poraněním například v případě pádů do zasklení. VSG zasklení se skvěle hodí například pro interiérové příčky, přístřešky nebo markýzy. V případě izolačních skel se Doporučuje umístění bezpečnostní vrstvené sklo s fóliemi ze strany interiéru. „Počet fólií najdeme v označení zasklení, například v případě zasklení IZOS PROTECT VSG s číselným doplňkem 2 se bavíme o dvou PVB fóliích,“ vysvětluje Martin Najman a dodává, že již tato skladba s celkovou tloušťkou fólií 0,76 mm dokáže až 100% zabránit prostupu škodlivého UV záření.

„Jednotlivé typy zasklení lze navíc kombinovat, bezpečnostní fólie tak mohou být osazené i mezi tvrzená skla. Tím dosáhneme maximální možné úrovně ochrany,“ vysvětluje produktový manažer HELUZ IZOS, společnosti, která se dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti zasklení a propojování zkušeností oborových organizací. Martin Najman upozorňuje například na směrnici České komory lehkých obvodových plášťů, která obsahuje doporučení pro návrhy bezpečnostního zasklení.

„V České republice neexistuje závazná norma pro navrhování skleněných konstrukcí z plochého skla, existují ale doporučené dokumenty, například Technický standard ČKAIT. Ten obsahuje technické informace a instrukce, které by měly být respektovány při návrhu a provádění bezpečnostního zasklení. Není sice obecně závazný, jsou to však odborně kvalifikované technické předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikace předmětů díla a podmínek jeho plnění nebo státní autorita v obecně závazných předpisech,“ doplňuje Martin Najman.

Více o bezpečnostních sklech zjistíte ze záznamu webináře Návrh a použití bezpečnostních skel nebo na www.izos.cz