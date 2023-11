Stavba / Okna a dveře / Zasklení / 80 % okna tvoří sklo – nepodceňte jeho výběr

80 % okna tvoří sklo – nepodceňte jeho výběr

Za poslední tři desetiletí zásadně vzrostla velikost oken našich domů. V současné době tvoří kolem 20 % plochy obvodového pláště domu, u designových domů nebo komerčních staveb je toto číslo ještě daleko vyšší. Drtivou většinu plochy oken, zhruba 80 %, představuje zasklení. Právě vlastnostem zasklení bychom tedy měli věnovat velkou pozornost.

Prostou matematikou se dostáváme k tomu, že zasklení představuje u současných staveb podstatnou část jejich vnější obálky a zcela zásadně se tak projevuje v celkové energetické bilanci budovy. I když se různé typy skel mohou zdát prakticky totožné, věřte, že rozdíly v jejich vlastnostech jsou zásadní. Věděli jste například, že zasklení může pomáhat váš dům v zimě vytápět nebo ho naopak chránit v létě před přehříváním? A nejen to - zasklení dokáže splnit vaše specifické požadavky související například s akustickým komfortem, prostupem UV záření nebo bezpečností. Jedna výhoda přitom nevylučuje druhou, moderní zasklení je komplexním produktem připraveným splnit všechna vaše očekávání.

Tepelněizolační zasklení – šetřete peníze za vytápění

S ohledem na úroveň cen energií je pod největším drobnohledem nepochybně tepelněizolační schopnost zasklení. Ta je charakterizována součinitelem prostupu tepla Ug, čím je jeho hodnota nižší, tím lépe zasklení izoluje. Možnosti současných izolačních skel se nejvíce projevují při srovnání s dvojsklem využívaným na přelomu tisíciletí. V jeho případě se Ug pohybuje kolem 1,6 W/m2K, například trojsklo IZOS ENERGY+ ale dosahuje výborné hodnoty Ug 0,5 W/m2K. Kombinuje vrstvené sklo se skly s nízkoemisním pokovením, která jsou vsazena do teplého rámečku s molekulovým sítem, mezera mezi nimi je vyplněna argonem. Při venkovní teplotě −7,5 °C to představuje rozdíl teploty vnitřního skla více než 3 °C, rozdíl v nákladech na vytápění je ale výrazně vyšší – kolem 25 %. Zasklení navíc vykazuje velmi vysoký solární faktor (g = až 63 %), tedy schopnost propouštět energii ze slunce. V zimních měsících tak dokáže velmi efektivně snižovat náklady na vytápění, při vhodné orientaci a dostatečné ploše dokonce zvládne suplovat fotovoltaické systémy nebo tepelné čerpadlo.







IZOS ENERGY+ IZOS ENERGY+

Ochrana před přehříváním – léto vás už nezaskočí

V letních měsících ale může být přebytek slunečního svitu spíše na obtíž, a ne vždy je možné nebo efektivní realizovat předokenní stínění. V takovém případě nastupuje na scénu okno se sníženým solárním faktorem, konkrétně IZOS SHADOW s hodnotou g = 36 %. Nová generace multifunkčního nízkoemisního a protislunečního pokovení zajišťuje skleněné výplni neutrální vzhled, který nijak negativně neovlivňuje architekturu domu. Přitom ale zasklení dokáže velmi efektivně eliminovat sluneční záření odrazem a zabraňovat přehřívání interiéru, čímž šetří uživateli náklady na klimatizování prostor. Při venkovní teplotě blížící se 40 °C je teplota vnitřního skla 20,5 °C, což je o více než 1 °C nižší hodnota než u izolačního skla IZOS TRIPLE.







IZOS Acoustic IZOS Acoustic

Akustické zasklení – nechte hluk a starosti za oknem

Významnou funkcí zasklení je jeho schopnost odclonit nežádoucí hluk z okolí. Klíčovou vlastností zasklení je v tomto případě vzduchová neprůzvučnost, tedy hodnota vyjadřující rozdíl hladiny akustického tlaku mezi zdrojem hluku a interiérem. Nejlepších výsledků vykazují zasklení, u kterých je možná variabilní volba jednotlivých druhů skleněných tabulí.

Volba vhodného akustického zasklení je nesmírně důležitá pro technickou optimalizaci projektu, společnost IZOS proto nabízí zájemcům o akustické zasklení podrobnou databázi výsledků laboratorního měření vzduchové neprůzvučnosti svých zasklení. Hned pět výrobků ze sortimentu akustického zasklení splňuje požadavek vzduchové neprůzvučnosti Rw = 40 dB a více. Využití skleněných tabulí o tloušťce 8 mm, 6 mm a bezpečnostního skla VSG 44.2. zajišťuje v případě zasklení IZOS Triple Protect Acoustic vzduchovou neprůzvučnost dokonce až 45 dB, tedy hodnotu 1 až 4 dB lepší než konkurenční výrobky.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Bezpečnostní zasklení – domov v bezpečí

Známé přísloví říká, že okno je do domu oko. Utváří jeho vzhled a zprostředkovává nám vizuální kontakt s okolím, nechává ale také nahlédnout do našeho domova, což není vždy výhodou. Při výběru oken bychom měli myslet na bezpečnost svých blízkých i ochranu majetku a vybírat zasklení odolné proti vandalismu a zlodějům. Zdánlivě křehký transparentní materiál dokáže při vhodných úpravách odolat i extrémní zátěží. Pro vysokou odolnost před vniknutím do objektu jsou vhodná skla vrstvená (VSG), kdy se jednotlivé tabule spojují PVB fóliemi. Druhou možností je tvrzení skel, kdy díky tepelné úpravě získává sklo až pětinásobnou odolnost při nárazu a trojnásobnou pevnost v ohybu oproti sklu běžnému. Pokud už dojde k destrukci, sklo se rozbije na neostré úlomky. Proto tento typ skel uplatňuje v domácnostech i při návrhu skleněného nábytku nebo příček.

Věděli jste, že váš dům může mít různé typy zasklení? Vlastnosti zasklení jsou nesmírně variabilní a připravené vyřešit rozdílné požadavky uživatelů i podmínky stavebních situací. Proč se tedy omezovat jen na jeden druh zasklení? Jednotlivé typy zasklení je naopak ideální kombinovat i v rámci jedné budovy, například podle orientace ke světovým stranám nebo podle zdroje hluku v exteriéru, případně podle požadavků na zvýšenou bezpečnost. Zeptejte se jednoho z obchodních zástupců zasklení IZOS na veškeré možnosti – 80 % skla vám totiž může přinést 100% radost…

www.izos.cz