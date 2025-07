Použití recyklovaných kameniv ve výrobě betonu při současné legislativě ČR

Využití recyklátu jako částečné nebo úplné náhrady přírodního kameniva pro výrobu betonu je stále častější. Současná legislativa v EU a České republice však toto využití umožňuje pouze ve velmi omezené míře. Článek popisuje současnou situaci v České republice a směry dalšího rozvoje souvisejících norem pro rozšíření stávajících možností využití recyklátů pro výrobu betonu.

1. Úvod

V České republice, vzhledem k rychlému vytěžování kapacit přírodního kameniva v aktuálně fungujících lomech a pískovnách a neotvírání nových dobývacích prostorů, bude hrozit nedostatek zásob přírodního kameniva k použití nejen pro výrobu betonu, ale také pro další oblasti stavebnictví. Zvyšuje se také množství stavebních a demoličních odpadů (SDO), jejichž ukládáním zatěžujeme životní prostředí. Použití některých druhů SDO jako náhrady přírodních kameniv do betonu se jeví jako vhodné řešení těchto problémů. V posledních letech činila produkce přírodního kameniva přibližně 25 mil. tun ročně. Z tohoto množství se do betonu použije 19 až 20 mil. tun. Nedostatek kameniva do betonu se již nyní projevuje v některých krajích např. ve východních, severních Čechách či Zlínském kraji.







Obr. 1: Životnost kamenolomů v ČR (vlevo), životnost pískoven v ČR (vpravo) [1] Obr. 1: Životnost kamenolomů v ČR (vlevo), životnost pískoven v ČR (vpravo) [1]

SDO je z větší části tvořen inertním materiálem, jenž po určité úpravě a vhodné recyklaci může nahradit část přírodního kameniva v betonu. Ovšem recyklace je u nás oproti jiným státům Evropy vcelku zanedbanou technologií. Je potřebné si uvědomit, že s lepší recyklační technologií budou vznikat recykláty vyšších kvalit a rozšíří se možnosti jejich využití.

Cihelné zdivo a keramický odpad je jedním z nejvíce zastoupených materiálů SDO. Pro použití do betonu je nezbytné určit nejdříve jeho vlastnosti, ale také to, jak se tyto vlastnosti mění vzhledem k odlišným zdrojům původu tohoto recyklovaného kameniva. Cihlobetony, tedy betony s cihelným recyklátem, se již v České republice vyrábějí, ovšem zastoupení recyklátů se pohybuje na malé procentuální úrovni. K tomuto faktu přispívají nejen nedostatečná legislativní opatření a výrazná normativní omezení v ČSN EN 206+A2 [2] a ČSN P 73 2404 [3], ale i celková nedůvěřivost k cihelnému recyklátu. Lepší je situace ve využívání čistých betonových recyklátů. Ovšem těchto je na trhu nedostatek.

2. Současná legislativní omezení v ČR

Stěžejní normy, které se věnují problematice recyklovaného kameniva a recyklovaného betonu, jsou v České republice ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [2], ČSN P 73 2404: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace [3] a ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu [4]. Dle ČSN P 73 2404 [4] se recyklované kamenivo z hlediska jeho složení rozděluje na Typ 1, které je vyrobeno pouze drcením z betonu, a Typ 2 původem ze stavební sutě. Tato norma uvádí minimální objemovou hmotnost 2000 ± 150 kg/m3 pro oba typy recyklátu a také maximální nasákavost po 10 minutách, která činí 10 % pro Typ 1 a 15 % pro Typ 2. Dále uvádí, že jako kamenivo do betonu lze použít pouze kamenivo Typu 1, výjimku tvoří betony pevnostních tříd C 8/10 a nižší, kde lze použít i kamenivo Typu 2. Dále recyklované kamenivo nelze použít pro beton odolnému vůči vlivu prostředí XF2, XF4, XD1, XD2 a XD3, pro předpjatý beton, pohledový beton a beton s vysokými nároky na odolnost vůči průsaku tlakovou vodou. V normě ČSN EN 206+A2 [2] jsou uvedeny maximální procentuální náhrady hrubého kameniva recyklovaným kamenivem dle stupně vlivu prostředí. Norma rozlišuje druh recyklovaného kameniva dle jeho složení a vlastností na druh A a druh B. Druh A je recyklát získaný jen z betonu, musí mít objemovou hmotnost vyšší než 2100 kg/m3. Maximální 50% procentuální náhrada přírodních kameniv uvažuje pouze tzv. hrubé kamenivo nad 4 mm, a to pro prostředí X0 pro oba druhy A a B. Pro prostředí XC1 a XC2 je náhrada omezena na 30 % pro druh A a na 20 % pro druh B. Pro prostředí XC3, XC4, XF1, XA1, XD1 lze použít pouze druh A v maximální náhradě 30 %. Recyklované kamenivo druhu A lze však použít i pro všechny ostatní stupně v případě, že je recyklované kamenivo vyrobeno z betonu, který byl pro vliv prostředí navržen, a to opět v maximální míře 30 %.

Dle ČSN EN 12620+A1 [4] je recyklované kamenivo definováno jako kamenivo anorganického původu, které bylo dříve použito v konstrukci. Jedná se o výsledný produkt technologického procesu probíhajícího v recyklačních linkách. Na recyklované kamenivo do betonu se vztahují normy ČSN EN 12620+A1 [4], která definuje vlastnosti a norma ČSN EN 933-11 definující složení recyklátu [5].

Mezi fyzikální požadavky na recyklované kamenivo patří:

Nasákavost – recyklované kamenivo je odolné vůči zmrazování a rozmrazování, pokud je hodnota nasákavosti stanovena dle EN 1097 < 1 %.

Odolnost vůči zmrazování a rozmrazování – je možno použít hodnotu mrazuvzdornosti stanovenou dle EN 1367-1, pro recyklované kamenivo, které nemá částice spojené cementem je vhodná také hodnota zkoušky síranem hořečnatým dle EN 1376-2.

Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva – dle EN 933-11 a stanovuje se poměr složek materiálů v hrubém recyklovaném kamenivu, které se deklaruje dle příslušných kategorií.

Tato norma dále předepisuje požadavky na chemické vlastnosti recyklovaného kameniva, mezi které se řadí:

Obsah chloridů – postupuje se dle EN 1744-1. Obsah chloridových iontů musí být uveden výrobcem. U recyklovaných kameniv obsahující ztvrdlý beton či maltu hrozí riziko chloridů, jež mohou být vázány v hlinitanu vápenatém či jiných fázích, u kterých není možné jejich odstranění vyluhováním vodou.

Obsah síranů – vodou rozpustné sírany se stanovují dle EN 1744-1, které je nutno deklarovat dle příslušných kategorií. Sírany v recyklovaném kamenivu tvoří riziko agresivního rozpínání v betonu.

Složky ovlivňující průběh tuhnutí a tvrdnutí betonu – tyto látky mohou být organického (postup dle EN 1744-1:1998, 15.1 a 15.2) nebo anorganického původu (postup dle EN 1744-6). Látky, které ovlivňují průběh hydratace cementu, jsou zejména humusovité látky a materiály s obsahem cukru. Negativní dopady na vývoj pevnosti a trvanlivosti betonu mají některé jílovité minerály.

Posouzením vlivu kameniva na smrštění betonu se věnuje ČSN EN 1367-4, kde je zmíněno i recyklované kamenivo. V případě nasákavosti recyklovaného kameniva > 3,5 % nebo měrné hmotnosti < 2450 kg/m3 lze použít jinou než referenční metodu, kdy lze použít kamenivo nasáklé vodou s osušeným povrchem.

Pokud bude recyklované kamenivo použito v betonu, kde je obsah alkálií omezen, bude třeba zjistit, zdali recyklované kamenivo obsahuje alkálie, a případně stanovit jejich obsah. Dále je nutné zjistit, jestli recyklované kamenivo obsahuje reaktivní kamenivo, které může způsobit alkalicko-křemičitou reakci v betonu. Minimální četnosti zkoušek pro recyklované kamenivo jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1: Minimální čestnost zkoušek recyklovaného kameniva Vlastnost Článek Poznámka Zkušební metoda Minimální četnost zkoušek 2 Objemová stálost – smršťování při vysychání 5.7.2 ČSN EN 1367-4 Jednou za 5 let 3 Chloridy 6.2 Recyklované kamenivo ČSN EN 1744-5 4 Složky obsahující síru 6.3. Recyklované kamenivo ČSN EN 1744-1+A1 Dvakrát ročně 5 Organické složky 6.4.1 *ČSN EN 1744-1+A1 Obsah humusu 15.1* Jednou ročně Fulvo kyselina 15.2* Jednou ročně Srovnávací zkoušky pevnosti v průběhu tuhnutí 15.3* Jednou ročně Lehké organické znečišťující složky 14.2* Dvakrát ročně 8 Vliv na počáteční dobu tuhnutí cementu 6.4.1 Recyklované kamenivo ČSN EN 1744-5 Dvakrát ročně 9 Složky hrubého recyklovaného kameniva 5.8 Hrubé recyklované kamenivo ČSN EN 933-11 Jednou měsíčně 10 Objemová hmotnost zrn a nasákavost 5.5 Hrubé recyklované kamenivo ČSN EN 1097-6 Jednou měsíčně 11 Vodou rozpustné sírany 6.3 Hrubé recyklované kamenivo ČSN EN 1744-1+A1 Jednou měsíčně

Zkoušením geometrických vlastností recyklovaného kameniva se zabývají normy ČSN EN 933-3 Stanovení tvaru zrn – index plochosti a ČSN EN 933-11 Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva, která se používá pro identifikaci a odhadu jednotlivých podílů materiálu [6]. Klasifikaci složek hrubého recyklovaného kameniva popisuje tabulka č. 2.

Tab. 2: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva dle ČSN EN 12620+A1 [4] Složka Obsah [% z hmotnosti] Kategorie Rc ≥ 90 Rc 90 ≥ 80 Rc 80 ≥ 70 Rc 70 ≥ 50 Rc 50 < 50 Rc deklarovaná Bez požadavku Rc NR Rc + Ru ≥ 95 Rcu 95 ≥ 90 Rcu 90 ≥ 70 Rcu 70 ≥ 50 Rcu 50 < 50 Rcu deklarovaná Bez požadavku Rcu NR Rb ≤ 10 Rb 10 ≤ 30 Rb 30 ≤ 50 Rb 50 > 50 Rc deklarovaná Bez požadavku Rc NR Ra ≤ 1 Ra 1 - ≤ 5 Ra 5 - ≤ 10 Ra 10 - X + Rg ≤ 0,5 XRg 0,5 - ≤ 1 XRg 1 - ≤ 2 XRg 2 - Složka Obsah [cm3/kg] Kategorie FL ≤ 0,2 FL 0,2 - ≤ 2 FL 2 - ≤ 5 FL 5 -

Vysvětlivky k tabulce č. 2 dle EN 933-11 Složka Popis Rc Beton, betonové výrobky, malta, betonové zdicí prvky Ru Nestmelené kamenivo, přírodní kámen, směsi kameniva stmelené hydraulickými pojivy Rb Pálené zdicí prvky (např. cihly a dlaždice), vápenopískové zdicí prvky, provzdušněný neplovoucí beton Ra Asfaltové materiály FL Plovoucí materiál podle objemu Rg Sklo X Soudržné (např. jíl a zemina), kovy (železné a neželezné), neplovoucí dřevo, plasty a guma, sádrová omítka

Pro zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností recyklovaného kameniva se postupuje dle ČSN EN 1097. Odolnost proti otěru se stanoví dle ČSN EN 1097-1 zkouškou Mikro-Deval, stanovení odolnosti proti drcení se věnuje ČSN EN 1097-2 zkouškou Los Angeles. Část 6 této normy čili ČSN EN 1097-6 se věnuje stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti. Zmínka o recyklovaném kamenivu pro použití v betonu je také v normě ČSN EN 13055, která se věnuje pórovitému kamenivu anorganického původu s objemovou hmotností < 2000 kg/m3 nebo sypnou hmotností ≤ 1200 kg/m3. V normě ČSN EN 206+A2 [2] jsou uvedeny maximální procentuální náhrady přírodního hrubého kameniva recyklovaným kamenivem dle vlivu prostředí. Tato norma rozděluje recyklované kamenivo na dva druhy – druh A a druh B, které se nepoužívá do betonu třídy pevnosti v tlaku > C 30/37. Bližší specifikace jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Tab. 3: Maximální procentuální nahrazení hrubého kameniva recyklovaným kamenivem Druh recyklovaného kameniva Stupně vlivu prostředí X0 XC1, XC2 XC3, XC4, XF1, XA1, XD1 Všechny ostatní stupně* Druh A

(RC90/Rcu95/Rb10/Ra1-/XRg1-/FL2-) 50 % 30 % 30 % 0 % Druh B

(RC50/Rcu70/Rb30-/Ra5-/XRg2-/FL2-) 50 % 20 % 0 % 0 % *Použití recyklovaného kameniva druhu A ze známého zdroje pro vliv prostředí, na který byl navržen původní beton, s maximální náhradou 30 %.

Tab. 4: Doporučení pro hrubé recyklované kamenivo dle ČSN EN 12620+A1 [4] Vlastnost Článek v EN Druh Kategorie Obsah jemných částic 4.6 A + B Kategorie nebo deklarovaná hodnota Index plochosti 4.4 A + B ≤ FL50 nebo ≤ SI55 Odolnost proti drcení 5.2 A + B ≤ LA50 nebo ≤ SZ32 Objemová hmotnost zrn 5.5 A ≥ 2100 kg/m3 B ≥ 1700 kg/m3 Nasákavost zrn 5.5 A + B Hodnota musí být stanovena Složky 5.8 A (RC90/Rcu95/Rb10/Ra1-/XRg1-/FL2-) B (RC50/Rcu70/Rb30-/Ra5-/XRg2-/FL2-) Sírany rozpustné ve vodě 6.3.3 A + B ≤ SS0,2 Obsah ve vodě rozpustných chloridových iontů 6.2 A + B Hodnota musí být stanovena Vliv na počátek tuhnutí 6.4.1 A + B ≤ A40

Doplňující informace pro ČSN EN 206+A2 [2] uvádí ČSN P 73 2404 [3] v článku 5.1.3 Kamenivo. Zde jsou definovány podmínky, za kterých vyhoví recyklované kamenivo do betonu. Dle této technické normy musí vlastnosti recyklovaného kameniva vyhovovat podmínkám uvedeným v ČSN EN 12620+A1 [4]. Při návrhu betonové směsi je třeba brát v potaz vysokou nasákavost kameniva. Dle tabulky č. 10 z této normy lze jako kamenivo do betonu použít pouze recyklované kamenivo „Typ 1“, výjimku tvoří betony pevnostních tříd C 8/10 a nižších, kde lze použít kamenivo „Typ 2“. Při použití recyklovaného kameniva typu 1 se nesmí zvýšit celkový obsah reaktivních alkálií nad hranici nebezpečnou pro vznik alkalicko-křemičité reakce. Z hlediska expozičních tříd nelze recyklované kamenivo použít pro výrobu betonu, který je odolný vůči prostředí XF2, XF4, XD1 až XD3. Dále nelze recyklované kamenivo použít pro předpjaté betonové konstrukce a také pro betonové konstrukce s vysokými požadavky na odolnost vůči průsaku tlakové vody. Tato norma stanovuje také požadavky na minimální objemovou hmotnost a nasákavost recyklovaného kameniva a požadavky na maximální obsah rozpustných chloridů, jež jsou omezeny pro oba typy recyklátů na 0,04 % hmotnosti. Při použití recyklovaného kameniva do provzdušněného betonu se zkouška obsahu vzduchu v čerstvém betonu provádí dle ČSN EN 12350-7, a to nejméně jednou denně. Recyklované kamenivo se dále nesmí použít pro betony, které by mohly být ve styku s pitnou vodou a potravinami.

Tab. 5: Přípustný obsah hmot v jednotlivých typech recyklátu dle ČSN P 73 2404 [3] Druh hmoty Obsah hmot v hmotnostních procentech Typ 1

drť nebo písek vyrobený drcením pouze z betonu Typ 2

drť nebo písek vyrobený drcením stavební sutě Beton a kamenivo dle ČSN EN 12620+A1 ≥ 90 ≥ 70 Slinutá keramika, nikoliv porézní střep ≤ 10 ≤ 30 Vápencový pískovec Ostatní minerální podíly* ≤ 2 ≤ 3 Asfalt ≤ 1 ≤ 1 Ostatní příměsi** ≤ 0,2 ≤ 0,5 *Ostatními minerálními podíly se rozumí např. porézní cihelný střep, lehký beton, pórobeton, mezerovitý beton, štuk, malta, porézní struska, škvára a pemza.

**Mezi ostatní příměsi se pak řadí např. sklo, keramika, struska z neželezných kovů, štuková sádra, guma, plasty, kovy, dřevo, rostlinné zbytky a papír.

Tab. 6: Objemová hmotnost a nasákavost recyklátu dle ČSN P 73 2404 [3] Objemová hmotnost a nasákavost Recyklované kamenivo Typ 1 Typ 2 Minimální objemová hmotnost [kg/m3] 2000 Povolená tolerance objemové hmotnosti [kg/m3] ± 150 Maximální nasákavost po 10 minutách [hm. podíl v %] 10 15

3. Vlastnosti recyklovaného kameniva z betonových recyklátů

Oproti přírodnímu kamenivu se recyklované kamenivo liší zejména tím, že mimo původního kameniva obsahuje také cementový kámen, který ovlivňuje vlastnosti recyklovaného kameniva. Kvalita a množství cementového kamene je ovlivněna kvalitou původního betonu (pevnostní třída betonu a vodní součinitel), technologií recyklace a frakcí recyklátu. Pro zlepšení kvality recyklátu odstraněním přilnutého cementového kamene existuje řada technologií, mezi patří např. zvýšení počtu drcení a mletí recyklátu, zahřívání recyklátu nebo máčení recyklátu v kyselinách (chlorovodíková, sírová a fosforečná), ovšem tyto postupy výrazně zvyšují cenu a snižují podíl hrubých frakcí nad 4 mm.

Recyklované kamenivo z betonových recyklátů vykazuje oproti přírodnímu kamenivu vyšší nasákavost a pórovitost. Tato skutečnost je způsobena, jak již bylo zmíněno výše, zbytkovým cementovým kamenem ulpívajícím na zrnech původního kameniva. Cementový kámen má oproti přírodnímu kamenivu vyšší porozitu, což umožňuje v pórech zachytit více vody. Nasákavost se u přírodního kameniva pohybuje od 0 do 1 %. U hrubého recyklovaného kameniva se tyto hodnoty dle zdrojů různí, avšak pohybují se v rozmezí od 3 do 9 %. Jelikož je v drobné frakci recyklovaného kameniva obsaženo více cementového kamene než v hrubé frakci, projeví se to také v nasákavosti recyklátu, kde se tyto hodnoty pohybují od cca 6,5 do 13 % [7].



Obr. 2: Porovnání jednotlivých typů zrn betonového recyklátu [8] Obr. 2: Porovnání jednotlivých typů zrn betonového recyklátu [8]

Tvar zrna betonových recyklátů a křivka zrnitosti je závislá na technologii recyklace. Při použití odrazového drtiče lze docílit kubického tvaru zrn s tvarovým indexem do 15 %. Oproti přírodnímu těženému kamenivu mají zrna betonových recyklátů drsnější povrch, což je způsobeno především cementovým kamenem na povrchu zrna recyklátu. Co se týče křivky zrnitosti u hrubé frakce betonových recyklátů, tak ta se oproti křivkám zrnitosti hrubého přírodního kameniva liší pouze minimálně. Rozdíl je však u drobné frakce betonových recyklátů, u kterých lze oproti přírodním kamenivům pozorovat na křivce zrnitosti vyšší obsah větších zrn. Recykláty z betonu obsahují několik typů zrn, viz Obr. 2.

Zrna betonových recyklátů lze rozdělit na:

původní kamenivo,

původní kamenivo s cementovým kamenem,

kamenivo obalené cementovým kamenem,

cementový kámen.

Objemová hmotnost betonových recyklátů je obecně nižší než u přírodních kameniv (cca 2100 až 2300 kg/m3), což je dáno přítomností cementového kamene v recyklátu, který má objemovou hmotnost v rozmezí 1700 až 1900 kg/m3. Na objemovou hmotnost recyklátu má vliv vodní součinitel původního betonu, kdy u betonu s vyšším vodním součinitelem, tedy i vyšší porozitou cementového kamene, jsou recyklací získány nižší hodnoty objemové hmotnosti kameniva.

Při zkoušce odolnosti proti drcení Los Angeles vykazují betonové recykláty větší ztráty na hmotnosti, než je tomu u přírodního kameniva. Tato skutečnost je způsobena oddělením cementového kamene od původního kameniva. LA koeficient se u betonových recyklátů pohybuje mezi 25 a 40 %.

4. Vlastnosti betonu s použitím betonového recyklovaného kameniva



Obr. 3: Tranzitní zóna mezi recyklovaným kamenivem a novou cementovou matricí [9] Obr. 3: Tranzitní zóna mezi recyklovaným kamenivem a novou cementovou matricí [9]

Pro konvenční beton platí, že je na mikroskopickém měřítku tvořen třemi fázemi – cementovou matricí, kamenivem a tranzitní zónou na rozhraní cementové matrice a kameniva, viz Obr. 3. Nejslabší zónou konvenčního betonu je právě tranzitní zóna.

Recyklovaný beton má však dvě rozhraní. První rozhraní je tvořeno původním cementovým kamenem přilepeným k původnímu kamenivu a druhé rozhraní, které se skládá z nové tranzitní zóny mezi recyklovaným kamenivem a novou cementovou matricí. Původní cementový kámen obsažený v recyklovaném kamenivu zeslabuje vazbu mezi recyklátem a novou cementovou matricí, což z něj dělá nejslabší článek recyklovaného betonu. Tato skutečnost vede ke zhoršení deformačních vlastností betonu, mezi které se řadí modul pružnosti, smršťování při vysychání a dotvarování betonu, dále nižších hodnot v prostém a příčném tahu. Zapříčiňuje také zvýšenou absorpci vody a vyšší propustnost betonu spolu se snížením mechanických vlastností betonu – zejména pevnosti a zhoršení mrazuvzdornosti. Vliv má také na zpracovatelnost čerstvého betonu, ta se snižuje díky zvýšené nasákavosti cementového kamene [7].

Obecně je pevnost v tlaku betonu s betonovým recyklátem nižší než u betonu s přírodním kamenivem. Pevnost v tlaku recyklovaného betonu klesá se zvětšující se dávkou recyklovaného kameniva a se zvyšujícím se vodním součinitelem. Pomyslným limitem je přibližně 25 až 30% náhrada pouze hrubého kameniva (nad 4 mm) betonovým recyklátem, kdy dochází pouze k minimálnímu poklesu pevnosti v tlaku. Pro dosažení stejných pevností v tlaku při 50 až 100% náhradě hrubého kameniva je třeba snížit vodní součinitel o 4 až 10 %. Pokud však vodní součinitel zůstane stejný, lze očekávat pokles pevnosti v tlaku až o 25 % [10]. Pro moduly pružnosti recyklovaného betonu je zásadní samotný modul pružnosti recyklovaného kameniva. Jelikož je recyklované kamenivo náchylnější k deformacím než přírodní kamenivo, promítá se to také negativně do recyklovaného betonu, a to tak, že se modul pružnosti snižuje o 25 až 40 %. V případě použití cihelných recyklátů frakcí např. 4–16 mm se při 100% náhradě hrubých přírodních kameniv pevnosti v tlaku snižují o cca 25 až 40 % a moduly pružnosti až o 50 %.

Mrazuvzdornost recyklovaného betonu klesá se zvyšujícím se obsahem cementového kamene a recyklovaného kameniva a také se zvyšujícím se vodním součinitelem. Jelikož je recyklované kamenivo oproti přírodnímu kamenivu více nasákavé, obsahuje také více vody, která se může z recyklátu při zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech uvolňovat do cementové matrice, což vede k vyšší tvorbě trhlin [11].

5. Závěr

V současné době je na VUT Brno, FAST ve spolupráci s VÚPS Praha řešen rozborový úkol, zadaný Českou agenturou pro standardizaci, který navazuje na výsledky Rozborového úkolu RU/0001/19 „Analýza problematiky výroby betonu s recyklovaným kamenivem“ a RU/001/22 Experimentální stanovení vlastností betonů s recyklovaným kamenivem s obsahem vyšším, jak stanoví ČSN EN 206+A2“. Cílem úkolu je zpracovat databázi a kolísání vlastností recyklovaných kameniv z demoličních odpadů z různých zdrojů důležitých producentů na území ČR. Na základě rozsáhlých experimentálních zkoušek recyklovaných kameniv vydefinovat meze základních parametrů vlastností vycházející z navržených typů a četností zkoušek v RU/001/22 v souladu s požadavky ČSN EN 12620+A1. Následně experimentálně ověřit rozsahy bezpečné náhrady přírodních kameniv v betonech pevnostních tříd C 12/15 a vyšších a ověřit jejich využívání v různých stupních agresivních prostředí v souladu s požadavky na jejich vlastnosti dané v ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404.

Po důkladném vyhodnocení získaných výsledků zpracovat textové podklady pro návrh revize ČSN P 73 2404. Takto by měly být přesně vydefinovány postupy pro stanovení vlastností a požadavků na recyklované kamenivo z demoličních odpadů.pro betony C 12/15 a vyšší a stupně agresivity prostředí X0, XC, XD, XF, XA.

Jednotlivé etapy se budou zabývat těmito okruhy:

stanovení vlastností betonu s recyklovaným kamenivem (betonový a cihelný recyklát) s náhradou 50 až 100 % přírodního kameniva pro konstrukční betony s třídou vyšší jak C 12/15,

v návaznosti na výsledky stanovení a zkušeností z praxe návrh maximálních pevnostních tříd a stupňů vlivu prostředí pro širokou oblast konzistencí,

stanovení požadavků na systém řízení výroby recyklovaného kameniva a požadavků na posuzování shody,

stanovení doplňujících požadavků na řízení výroby RC betonu nad rámec požadavků ČSN EN 206+A2,

návrh na revizi ČSN P 73 2404 mimo jiné o rozšiřující požadavky na vlastnosti recyklovaných kameniv v souladu s ČSN EN 12 620+A1 a způsob zapracování nových požadavků na RC betony a RC kamenivo do betonu.

Cílem je vytvořit podklady pro návrh betonů pevnostních tříd C 12/15 až C 30/37 a pro stupeň vlivu prostředí X0, XC, XD, XF, XA s náhradou 50 až 100 % přírodního kameniva betonovým resp. cihelným recyklátem.

Poděkování

Tento výsledek byl realizován za finanční podpory v rámci projektu SS07010045 „Využití stavebních a demoličních odpadů pro výrobu cementových kompozitů se solidifikačním účinkem a sníženým dopadem na životní prostředí“.