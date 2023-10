Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Ornamentní skla IZOS: Elegance, praktičnost a jedinečné světelné efekty

Ornamentní skla IZOS: Elegance, praktičnost a jedinečné světelné efekty

Sklo se během let vyvinulo v jeden z nejčastěji využívaných materiálů v oblasti stavebnictví a interiérového designu. Jeho flexibilita, odolnost a estetické kvality jsou neobvyklé a poskytují téměř nekonečné možnosti pro kreativní inovace. Mimořádným příkladem jsou ornamentní skla IZOS, která nejenže plní svou funkci, ale současně představují významnou uměleckou hodnotu.

Ornamentní skla, jak již název napovídá, jsou zdobena různými vzory a motivy. Společnost HELUZ IZOS představila kolekci těchto skel, která nachází uplatnění v mnoha oblastech, a to nejen v interiéru. Ornamentní skla IZOS nabízí velkou škálu dekorů od průhledných až po mléčné pro využití v různých situacích v domě. I přes svou neprůhlednost dokáží ornamentní skla propustit světlo a vytvářet tak unikátní atmosféru světelných a stínových efektů. Základem pro ornamentní skla je ploché sklo Float. Toto sklo je oblíbené díky své dokonalé plochosti, výborné propustnosti světla a širokému využití v izolačních dvojsklech a trojsklech, bezpečnostních vrstvených a tvrzených sklech, protihlukových sklech a designových sklech. Ornamentní skla se uplatňují například na skleněné příčky v interiéru, kde poskytují mírně zastřené světlo a zároveň zajišťují potřebné soukromí. Tímto způsobem se eliminuje pocit „rybího akvária“, avšak prostor zůstává otevřený.

„Ornamentní skla lze také použít jako designový prvek pro okna, dveře nebo stěny ve vašem domě. Představte si například elegantně zdobené skleněné dveře ve vaší koupelně nebo kuchyni. Nejenže propustí dostatek světla, ale zároveň přidají styl a odlišnost od běžných dřevěných nebo kovových dveří,“ vysvětluje Andrea Stejskalová ze společnosti HELUZ IZOS možnosti využití ornamentních skel.

Andrea Stejskalová také dodává: „Ornamentní skla představují ideální spojení umění a funkce. Nabízí světlo, soukromí a designový prvek, a to vše v jednom.“ Bez ohledu na to, zda je váš vkus moderní, tradiční, minimalistický nebo extravagantní, vždy existuje ornamentní sklo, které se hodí do vašeho interiéru.

www.izos.cz/cs/ornamentni-skla