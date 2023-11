Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Dvojí tvář fasády lanovky vytvořil IZOS Design: Přes den bílé sklo, za tmy barevný krystal

Dvojí tvář fasády lanovky vytvořil IZOS Design: Přes den bílé sklo, za tmy barevný krystal

Ve dne neutrální a přírodní vzhled, večer dechberoucí barevné divadlo. V každé denní době je pohled na prosklený objekt lanové dráhy ve slovenské Jasné architektonickým zážitkem. Technologie IZOS Design, která umožňuje vytvořit na skleněném povrchu jakýkoliv originální dekor, dodala fasádě budovy lanovky hloubku i dynamiku.

© Project: LD Jasná, investor: Tatry mountain resorts, a.s., façade maker: WIEDEN s.r.o., photo: M. Hajkovsky

Současné architektuře vládnou neutrální a přírodní odstíny, aktuální je přirozená podoba použitých materiálů. Výrazné barvy tak často nevídáme. Architektonické řešení dolní stanice lanovky v lyžařském areálu Jasná v Nízkých Tatrách překvapuje kombinací obojího: Přes den objektu vládne jednoduchost a přirozenost, kdy fasádě z extra čirého skla dodává hloubku grafický potisk v bílé barvě. Ve večerních hodinách se plášť budovy pomocí nasvícení mění v barevný krystal a přináší tak návštěvníkům nevšední vizuální zážitek. Potisk skel o ploše 1 500 m2 byl realizován v závodě společnosti HELUZ IZOS. „Metodou digitálního tisku lze vyrobit designová skla s libovolnými motivy i barvami, od jednoduchých vzorů až po celoplošný potisk dle fotografie,“ představuje IZOS Design Andrea Stejskalová ze společnosti HELUZ IZOS a dodává: „Prostup světla je přitom zachován.“









Stavba roku využívá již dříve zastavěný prostor

Nová lanová dráha v Jasné zjednodušuje a zrychluje dopravu návštěvníků z Biele Púti na Priehybu a Chopok nejen v zimní, ale i v letní sezóně. Kvalitu lyžování v Jasné přitom posouvá na vyšší úroveň. Kromě komfortu a rychlosti nabízí také potěšení pro oči nejen milovníkům architektury. Projekt objektu dolní stanice lanovky na Biele Púti byl na Slovensku oceněn titulem Stavba roka 2022 za výjimečné a progresivní projektové řešení a v internetovém hlasování zároveň získal Cenu veřejnosti. Projekt využívá již dříve zastavěný prostor na Biele Púti, příroda zde nebyla dotčena.

Objekt dolní stanice lanovky disponuje třemi nadzemními podlažími, z nichž spodní dvě slouží jako zázemí a parking. Třetí podlaží tvoří dojezdová plošina s nástupní stanicí lanové dráhy, depo a objekt pro obsluhu. Celá technologie lanové dráhy včetně parkování kabin je zastřešena ocelovou konstrukcí s lomenou střechou. Transparentní opláštění doplňuje grafický potisk skleněné fasády a večerní nasvětlení objektu.









Potisk skel jako umělecký proces

Fasádu tvoří izolační dvojskla z extra čirého skla, jehož použití bylo nevyhnutelné pro dokonalý vzhled digitálního potisku. Rafinovaný digitální tisk, jehož grafický návrh pochází z dílny Lasvit, byl realizován v závodě HELUZ IZOS pomocí nejmodernějších technologií. „Důkladnou přípravou tiskových dat a pomalým tiskem zajišťujeme nejvyšší kvalitu digitálního tisku. Použitý způsob tisku je jako umělecký proces, který vyžaduje trpělivost a péči, ale výsledek stojí za to,“ říká o potisku IZOS Design Andrea Stejskalová.

Během tisku je keramická barva nanášena na skleněnou tabuli. Po následném sušení a vizuální kontrole je barva v kalicí peci při rovnoměrném ohřátí na teplotu okolo 620 °C na povrch skleněné tabule zapečena trvale. Finální potisk je stálobarevný a zůstává dokonalý i za nepříznivých klimatických podmínek a při působení UV záření. Kromě toho je odolný proti otěru, proškrábání i proti změnám teplot.









Individuální dekor či grafika

IZOS Design umožňuje vytvořit na skleněném povrchu jakýkoliv originální dekor či grafiku, ať už jde o oživení části interiéru či exteriéru, nebo se potištěné sklo prolíná celým objektem. Díky nejmodernějším technologiím je tisk bezokrajový a tisknout lze i na skla nepravidelných tvarů, např. šikminy nebo kruh. K dispozici je také nadstandardní velikost izolačních kalených skel IZOS, a to až do rozměru 2 400 × 4 100 mm. Potištěné sklo může být využito do vrstveného skla, potisk je kombinovatelný se smaltem. Více o izolačních sklech HELUZ IZOS a jejich potisku na www.izos.cz.







O projektu ve zkratce

Místo realizace: Jasná, SK Status: Dokončeno 2022 Investor: Tatry mountain resorts, a.s. Architekt: Jiří Buček Tým architekta: Josef Franc, Petr Kadavý, Jana Hnídková, Jiří Chmelík Statika: Zdeněk Dřevěný, Vít Šrámekv Fasádník: WIEDEN s.r.o. Zasklení: AGC Processing Teplice a.s. Digitální potisk: HELUZ IZOS s.r.o. Plocha: 2 010 m2 Foto: M. Hajkovský