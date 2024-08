Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Dlažby a obklady / Sklo v kuchyni: Významný prvek moderního interiéru

Sklo se stává nezbytným prvkem moderních kuchyní, přinášejícím nejen estetický šarm, ale i praktické výhody. Tento materiál je vysoce hygienický, snadno udržovatelný a dodává interiérům celistvost a lesk. Využití skla v kuchyni je mnohostranné: od zadních stěn mezi skříňkami, které zamezují hromadění nečistot, přes skleněná dvířka, jež přinášejí vzdušnost, až po posuvné dveře a dělicí příčky, které elegantně oddělují prostory. Technologické inovace jako digitálně potištěné sklo umožňují originální designová řešení, zatímco ornamentní skla, nabízející soukromí a unikátní hru světla a stínu, přidávají interiérům umělecký prvek. Tento článek vás provede světem skla v kuchyni a ukáže, jak může tento materiál zlepšit funkčnost a vzhled vašeho domova.

Sklo jako obklad v kuchyni

Jedním z nejčastějších využití skla v kuchyni je jeho aplikace jako zadní stěny mezi skříňkami. Skleněná plocha nejenže působí luxusně, ale také je velmi hygienická a snadno se čistí. Na rozdíl od tradičních obkladů zde nejsou žádné spáry, kde by se mohly hromadit nečistoty, a údržba je tedy velmi jednoduchá.

Skleněná dvířka a vzdušnost

Dalším oblíbeným prvkem jsou skleněná dvířka na kuchyňských skříňkách. Tato dvířka dodávají celé kuchyni lehkost a vzdušnost. Kromě toho umožňují rychle najít potřebné nádobí nebo potraviny, což je praktické zejména v rušných časech přípravy jídla.

Posuvné dveře a dělicí příčky

Sklo se však neomezuje pouze na kuchyňskou linku. Posuvné dveře a dělicí velkoformátové příčky ze skla mohou elegantně a nenápadně oddělit kuchyň od obývacího pokoje nebo jiných částí domu. Díky průhlednosti skla prostor zůstává prosvětlený a otevřený, což přispívá k celkovému pocitu pohodlí a propojení.

Digitálně potištěné sklo: Moderní technologie pro originální design

Významnou technologickou novinkou v této oblasti je digitálně potištěné sklo IZOS Design. Tato technologie umožňuje natisknout jakýkoliv motiv na skleněnou plochu, čímž lze prostoru vtisknout originální nádech. Digitální tisk je možné aplikovat jak na zadní stěnu kuchyňské linky, tak na dveře či dělicí příčky. Pokud si netroufáte na vlastní tvorbu dekoru, je možné využít široké nabídky dekorů IZOS Studia. V nabídce jsou dekory kamene, stěrky, geometrické či dětské motivy, nechybí ano fotografie.

Potištěné sklo je odolné proti UV záření, poškrábání, teplotním změnám a udržuje si stálou barvu. S využitím těchto moderních technologií je možné dosáhnout vysokého rozlišení až 1 440 dpi v kvalitě 4K s maximálními rozměry skla 2 400 × 4 100 mm a tloušťkami skla 4–19 mm. Digitálně potištěné sklo IZOS Design je zároveň i bezpečnostním sklem, protože prochází procesem kalení při kterém se organické keramické barvy zakalí do skla.

Ornamentní skla: Spojení umění a funkce

Ornamentní skla, zdobená různými vzory a motivy, přináší do kuchyně i celého interiéru umělecký prvek. Tato skla se hodí nejen do interiérů, ale i do oken. Ornamentní skla propouštějí světlo, přesto poskytují potřebné soukromí, a vytvářejí unikátní atmosféru světelných a stínových efektů.

Jak už bylo zmíněno lze ornamentní skla IZOS použít jako designový prvek pro okna, ale i dveře nebo stěny ve vašem domě. Představte si například elegantně zdobené skleněné dveře ve vašem interiéru. Nejenže propustí dostatek světla, ale zároveň přidají styl a odlišnost od běžných dřevěných nebo kovových dveří.

Závěr

Sklo v kuchyni není jen moderním designovým prvkem, ale také praktickou volbou, která přináší celistvost, lesk a hygienu. Ať už se rozhodnete pro zadní skleněnou stěnu, skleněná dvířka, posuvné dveře či dělicí příčky, sklo vždy dodá vašemu prostoru eleganci a vzdušnost. S technologiemi jako digitálně potištěné sklo nebo ornamentní skla máte nekonečné možnosti, jak přizpůsobit svůj interiér svému stylu a vkusu.

