Izolační a dekorační skla s parametry na míru od českého výrobce Heluz Izos

U významných staveb i u rodinného domu lze pro každou místnost navrhnout nejvhodnější typ zasklení podle individuálních požadavků daných orientací fasády, bezpečností a dalšími parametry. Jak se vyznat v možnostech moderního zasklení nám na veletrhu For Arch vysvětlil Petr Stejskal ze společnosti Heluz Izos.

„Skla umí víc, než si je vědom běžný, třeba i mírně poučený stavebník. Skla umí chránit proti povětrnostním vlivům, proti úrazu, proti nežádoucímu vniknutí,“ vysvětluje Petr Stejskal. „Na druhé straně umí zabraňovat únikům tepla, umí získávat energii ze slunečního záření. A v neposlední řadě umí dotvářet interiér nebo i exteriér na fasádách přes svoji estetickou a designovou kvalitu.“

Všechny tyto vlastnosti lze v zasklení kombinovat a vybírat konkrétní typ podle převažujících požadavků. „Nelze říct, že co jedna stavba, to jeden druh zasklení. Naopak se dá říci, že co místnost, vzhledem k tomu, jak je orientovaná ke světovým stranám a k nejlacinějšímu zdroji energie, který máme, jak je orientovaná vůči zdrojům hluku, jak je exponovaná vůči nežádoucímu vniknutí do domu, tak si zaslouží své vlastní řešení z pohledu izolačních skel,“ vyjmenovává Petr Stejskal.

Z hlediska tepelnětechnických vlastností rozhoduje u zasklení zejména součinitel prostupu tepla. Dobré trojsklo má podle Petra Stejskala dnes U g = 0,5 W/m2K. „Sleduje se i druhý parametr, a to je solární faktor, který vyjadřuje schopnost izolačních skel získávat tepelné zisky vlivem slunečního záření. Součet těchto dvou úspor dává vliv zasklení na energetickou bilanci rodinného domu,“ říká v rozhovoru Petr Stejskal.

Vedle tepelnětechnických parametrů jsou pro výběr zasklení rozhodující i akustické vlastnosti, resp. schopnost snížit míru nežádoucího hluku pronikajícího z exteriéru do budovy. „To, jaký máme doma akustický klid, ovlivňuje naše zdraví, psychiku a kvalitu života,“ říká Petr Stejskal. „Akustické sklo je takové, které dokáže svými vlastnostmi účinně snížit hladinu nežádoucího zvuku pronikajícího z exteriéru do místnosti na klidovou úroveň, která je předepsaná řekněme pro obytný dům nebo pro druhy provozů s ještě daleko tvrdšími požadavky, jako jsou např. školy, nemocnice, domovy důchodců apod. Heluz Izos nabízí skla, která mají útlum od 32 do 52 dB, a každý si může vybrat, co potřebuje.“

Petr Stejskal představil rovněž dekorační skla s digitálním tiskem sklo-keramickými barvami. „V podstatě libovolný dekor je vtaven do skla a je neporušitelný a trvalý. Škála vzorů je neomezená, od přírodních po geometrické. Lze vyrobit jakoukoliv fotografii zákazníka nebo může využít naši fotobanku, a to všechno v digitální kvalitě 4K,“ shrnuje nabídku dekoračních skel Heluz Izos Petr Stejskal.

Daleko více detailů o parametrech skel, včetně např. charakteristik z hlediska bezpečnosti proti nežádoucímu rozbití a úmyslnému poškození si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru s Petrem Stejskalem.