Nový život pro staré bytové domy

Rekonstrukce bytového domu dnes představuje víc než pouhé technické vylepšení fasády nebo výměnu oken. Pro architekty a projektanty jde o jedinečnou příležitost, jak starším budovám vtisknout novou tvář – a zároveň zásadně pozvednout kvalitu bydlení jejich obyvatel. Dobře promyšlená obnova totiž neřeší pouze energetickou náročnost, ale výrazně ovlivňuje i estetiku, komfort a celkovou hodnotu objektu.

Rekonstrukce starších bytových domů představuje klíčovou příležitost ke zlepšení jejich energetické účinnosti, estetiky i kvality bydlení a měla by být součástí strategie boje proti klimatické změně. Foto: Tomáš Slavík

K udržitelné a komplexní rekonstrukci staršího bytového domu může výrazně přispět nová publikace Průvodce plánováním rekonstrukce bytového domu, kterou připravila společnost Sto a je volně dostupná ke stažení.



Jednoduchá aplikace podlahového nátěru, jako je například StoCryl BF 700, představuje ideální řešení pro sklepy a kočárkárny. S minimálními náklady okamžitě zlepšíte vzhled běžně zašedlých prostor, zvýšíte jejich komfort a užitnou hodnotu. Navíc se povrch stane snadněji udržovatelným a čištění bude výrazně jednodušší. Foto: Sto Jednoduchá aplikace podlahového nátěru, jako je například StoCryl BF 700, představuje ideální řešení pro sklepy a kočárkárny. S minimálními náklady okamžitě zlepšíte vzhled běžně zašedlých prostor, zvýšíte jejich komfort a užitnou hodnotu. Navíc se povrch stane snadněji udržovatelným a čištění bude výrazně jednodušší. Foto: Sto

Nejen obálka budovy, ale i vnitřní pocit

Na společné prostory se často zapomíná, přitom výrazně ovlivňují první dojem i každodenní zážitek z bydlení. Řešení s odolnými a snadno udržovatelnými povrchovými úpravami, kvalitními podlahami v suterénech či správně navrženým zateplením stropů sklepů je dnes již standardem, nikoliv nadstavbou. Totéž platí i pro sanaci balkonů a lodžií nebo ochranu betonových konstrukcí bytového domu.



I drobné úpravy společných prostor – například odolné a omyvatelné nátěry stěn a podlah nebo zateplení stropů sklepů – mohou výrazně zlepšit vzhled, komfort i energetickou účinnost bytového domu. Důmyslně zvolený barevný koncept pak dokáže tyto prostory vizuálně povýšit na zcela novou úroveň. Foto: Sto I drobné úpravy společných prostor – například odolné a omyvatelné nátěry stěn a podlah nebo zateplení stropů sklepů – mohou výrazně zlepšit vzhled, komfort i energetickou účinnost bytového domu. Důmyslně zvolený barevný koncept pak dokáže tyto prostory vizuálně povýšit na zcela novou úroveň. Foto: Sto

Není žádnou novinkou, že zateplením stropů v nevytápěných prostorách či sklepích lze výrazně zvýšit tepelný komfort obyvatel bytů, které se nad nimi nacházejí, a zároveň zabránit úniku tepla z bytového domu přibližně o dalších 10 %. Těmto prostorám lze zároveň dodat zcela nový vzhled a zpříjemnit tak celkový dojem z domu díky drobným úpravám, jako je oprava poškozených částí betonové podlahy a následná aplikace praktického podlahového nátěru. Neměli bychom zapomenout ani na základní povrchové úpravy stěn těchto společných prostor, které se postarají nejen o jejich designovou stránku, ale především zajistí snadnou a rychlou údržbu. Příklady vhodných řešení pro společné prostory, sklepy a kočárkárny naleznete v novém Průvodci plánováním rekonstrukce bytového domu.



Často podceňované části, jako jsou sokly nebo vstupní prostory, mají významný funkční i vizuální dopad. Foto: Michael Meschede Často podceňované části, jako jsou sokly nebo vstupní prostory, mají významný funkční i vizuální dopad. Foto: Michael Meschede

Fasáda, která nemusí být nudná

Snižování energetické náročnosti bytových domů je nezbytným krokem v boji s klimatickou krizí a jejich efektivní zateplení patří k nejdůležitějším opatřením, která v této oblasti můžeme udělat. To, co je praktické a přínosné pro životní prostředí, však může zároveň výrazně zlepšit estetiku samotného bytového domu i jeho okolí – a to díky citlivé a vkusné kombinaci fasádních materiálů od společnosti Sto.

Právě tyto materiály umožňují architektům čím dál častěji pracovat s kreativní kombinací různých struktur, textur a technologií – široké možnosti nabízejí kreativní omítky StoSignature, klinkery, obklady z kamene, skla či kombinace více prvků. Výsledkem může být zrekonstruovaný dům, který svým vzhledem plně konkuruje novostavbě. Architekt tak získává do rukou nástroj, jak budově poskytnout nejen technický upgrade, ale i výraz a charakter. A příklady prakticky i esteticky výjimečných fasád nechybí ani v novém Průvodci plánováním rekonstrukce bytového domu.



Průvodce plánováním rekonstrukce bytového domu Vás provede také metodami sanace a údržby již zrekonstruovaných bytových domů. Foto: ARGE Wohnungsneubau SF31 Vás provede také metodami sanace a údržby již zrekonstruovaných bytových domů. Foto: ARGE Wohnungsneubau SF31

Samostatnou kapitolou je údržba rekonstruovaných prostor

Do rekonstrukce bytového domu se investor pouští především s cílem prodloužit jeho životnost a zvýšit energetickou efektivitu. Péče o bytový dům však nekončí dokončením rekonstrukce. Nová fasáda a další obnovené části domu vyžadují pravidelnou údržbu, aby se po letech zanedbávání znovu nedostaly do havarijního stavu. Myslet na to je důležité už při samotném návrhu rekonstrukčního projektu.



přináší množství podnětů a inspirativních řešení, která dokazují, že i zrekonstruovaný bytový dům může dosahovat standardu moderní novostavby – a zároveň si zachovat svůj původní charakter a autenticitu. Průvodce plánováním rekonstrukce bytového domu přináší množství podnětů a inspirativních řešení, která dokazují, že i zrekonstruovaný bytový dům může dosahovat standardu moderní novostavby – a zároveň si zachovat svůj původní charakter a autenticitu.

