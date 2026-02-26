Demolovat, nebo přemýšlet? Stavebnictví čeká tvrdá volba!
Udržitelnost ve stavebnictví dnes není jen otázkou vizí, ale konkrétních kroků, dat a realizovaných projektů. Třetí ročník konference Kroky k udržitelnému stavebnictví, který proběhne 27. března 2026 v Kongresovém sále PVA EXPO Praha v rámci veletrhů FOR INTERIOR & DESIGN a FOR GARDEN, přinese výběr toho nejzajímavějšího z aktuální praxe.
3. ročník konference Kroky k udržitelnému stavebnictví 2026
Níže přinášíme výběr z letošního programu:
Revitalizace místo demolice
Silným tématem bude využití existujících staveb. Rodina Kuršelových postupně vrací život semilské textilce a proměňuje areál FABRIKA 1861 v kulturní a společenské centrum s respektem k historii místa.
Podobně Nadační fond Eliáška zachraňuje secesní továrnu Elias Palme z roku 1905, která po desetiletích chátrání směřuje k nové budoucnosti jako kulturně vzdělávací prostor. Oba projekty ukazují, že práce s historickým dědictvím může být plnohodnotnou součástí udržitelné strategie.
Jak urbanismus ovlivňuje dopravu
Program nabídne přednášku věnovanou vztahu mezi podobou města a dopravním chováním jeho obyvatel. Zazní, jak hustota zástavby, dostupnost služeb, kvalita veřejného prostoru či počet parkovacích míst přímo ovlivňují závislost na individuální automobilové dopravě.
Představeny budou principy patnáctiminutového města, rozvoje v okolí stanic veřejné dopravy i koncept superbloků.
Modrozelená infrastruktura a chytré hospodaření s vodou
Voda se stává klíčovým tématem adaptace měst na klimatickou změnu. Přednáška zaměřená na integraci modrozelené infrastruktury do městských vodohospodářských systémů ukáže propojení přírodě blízkých opatření s digitálním monitoringem a chytrým řízením.
Na příkladu Pavilonu environmentálních studií v kampusu ČZU v Praze bude představeno, jak lze zvyšovat odolnost měst vůči suchu i přívalovým srážkám a současně posilovat kvalitu veřejného prostoru.
Radlický Dřevák a rozhodování na základě dat
Projekt Radlický Dřevák přinese konkrétní srovnání environmentálních dopadů dřevěné a železobetonové konstrukce prostřednictvím LCA analýzy v celém životním cyklu budovy. Zazní, jak může volba konstrukčního systému ovlivnit uhlíkovou stopu projektu už v raných fázích návrhu.
Součástí bude i pohled na proces precertifikace WELL for Residential a požadavky na kvalitu vnitřního prostředí v bytových domech.
Architektura v krajině: CEPIS Karviná
Návrh Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií Slezské univerzity citlivě reaguje na zelený prstenec Karviné. Křížový půdorys minimalizuje zásahy do vzrostlé zeleně a využívá stínění korun stromů jako součást energetické bilance.
Retenční jezírko obklopující budovu spojuje hospodaření se srážkovou vodou s tvorbou kvalitního veřejného prostoru.
Recyklace stavebních materiálů bez iluzí
Prezentace věnovaná cirkulárnímu stavebnictví nabídne přehled norem a standardizovaných postupů pro recyklaci a opětovné využití materiálů z demolic. Zaměří se na ocel, izolace, minerální vatu, podlahové krytiny, beton, dřevo i další prvky z pohledu technických, legislativních a environmentálních limitů.
Zazní praktické zkušenosti i hlavní bariéry, které dnes brání širšímu uplatnění reuse principů.
Textil jako stavební surovina
Diakonie Broumov a TXB Group představí řešení, které mění pohled na odpadový textil. Materiál, který by jinak skončil na skládce, se může stát surovinou pro stavební produkty vyráběné ve velkých sériích. Cirkularita zde není teorie, ale funkční model.
Hlína v současné architektuře
Program doplní přednáška věnovaná hliněným omítkám. Ukáže, že hlína je plnohodnotným materiálem současné architektury, a představí moderní postupy práce i praktické zkušenosti z realizací.
Přijďte se inspirovat 27. března do Letňan
Konference Kroky k udržitelnému stavebnictví nabídne konkrétní data, realizované projekty i otevřenou diskusi o budoucnosti oboru. Pokud hledáte inspiraci, argumenty i praktické zkušenosti, letošní program přináší silnou sestavu témat, která stojí za pozornost.
Účastníci konference obdrží také vstupenku na veletrhy FOR INTERIOR & DESIGN a FOR GARDEN 2026, které představují nejrozsáhlejší a nejkomplexnější událost v oblasti bydlení a zahrady v České republice.