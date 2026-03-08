Jak si zútulnit domov ve jménu designu, harmonie a udržitelnosti? Poradí veletrh FOR INTERIOR & DESIGN
Přehrát audio verzi
Jak si zútulnit domov ve jménu designu, harmonie a udržitelnosti? Poradí veletrh FOR INTERIOR & DESIGN
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Veletrh nábytku, interiérů a bytového designu FOR INTERIOR & DESIGN proběhne na letňanském výstavišti ve dnech 26. až 29. března. Představí inspirativní expozice plné produktů a prezentací od renomovaných českých i zahraničních firem, bytových designérů či interiérových architektů. Nebude chybět ani doprovodný program a možnost bezplatného poradenství odborníků. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.
Veletrh FOR INTERIOR & DESIGN poradí všem návštěvníkům, kteří plánují rekonstrukci či stavbu domu nebo hledají cestu k modernizaci interiéru doma i v práci. Nabídne nespočet možností těm, kdo si chtějí moderně a prakticky zařídit interiér obýváku, ložnice, kuchyně, koupelny či dalších prostor tak, aby byl harmonický a v duchu udržitelnosti. V pěti halách výstaviště PVA EXPO PRAHA a v unikátním souběhu s veletrhem FOR GARDEN nabídne tato událost inspiraci, nejširší portfolio produktů i nejvíce odborníků na jednom místě.
Již 24. ročník nebude jen přehlídkou nových produktů a kolekcí nábytkářského řemesla, přinese také designové galerie, které zasadí prezentace výrobků do reálného kontextu a nabídnou je v netradičním a exkluzivním pojetí zaměřeném na harmonii a udržitelnost. Kromě návštěvnicky oblíbené DESIGN GALERIE se v Letňanech nově představí LIFESTYLE ROOM – unikátně pojatá expozice s kurátorským výběrem partnerů a exponátů, kterou doplní architektonické řešení prostoru. Za tímto projektem stojí specialisté na interiérový a grafický design Jakub Stach a Ondřej Kubový z renomovaného pražského DESIGNEROOM STUDIA.
Prestižní soutěže i poutavé přednášky
V rámci doprovodného programu dojde také na oblíbenou konferenci MATERIÁL & TREND s účastí zajímavých řečníků z České republiky i ze zahraničí. Na ni naváže udílení prestižního, výhradně českého ocenění CZECH INTERIOR AWARD, které se v PVA EXPO PRAHA uskuteční již potřetí a ocení nejlepší interiérové architekty a designéry. Vyhlašovat se v rámci veletrhu budou také výsledky soutěže od Asociace českých nábytkářů NÁBYTEK ROKU 2026 podporující inovativní design a výrobu. Vítězné exponáty budou vystaveny ve speciální expozici u DESIGN GALERIE.
Jarní FOR INTERIOR & DESIGN přinese i spoustu zajímavých přednášek či workshopů pod vedením uznávaných profesionálů. Setkat se mohou návštěvníci na přednáškách například s Ivou Šmídovou a jejím tématem Zařizujeme domov: Plánování, Nákupy, Dekorování. Proběhne floristická show Pavla Hrušky nebo přednáška Ivy Bastlové Všechno, co jste chtěli vědět o modré a báli jste se zeptat a další.
Pátek 27. března bude patřit 3. ročníku konference s výstavou Kroky k udržitelnému stavebnictví 2026, kterou pořádají stavební portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv. Na programu bude výběr toho nejzajímavějšího z praxe a realizovaných projektů. Skutečné stavby, skutečné materiály. Udržitelnost, která funguje. Např. Tereza Kaňková ve své přednášce „Hliněné omítky a desky v moderních interiérech“ ukáže, že hlína je plnohodnotným materiálem současné architektury a shrne klíčové informace, které by o tomto materiálu měli znát projektanti.
Nováčci i známé značky
Na jaké značky se mohou návštěvníci veletrhu těšit? Představí se například výrobce originálního a unikátního nábytku st.vol, své stoly a podnože uvede firma Bamyca, postele nabídne Bernuss a společnost Plug Design ukáže svůj modulární nábytek. Společnost Lumco v Letňanech uvede nově vyvinutou sedací soupravu s inovativním trojitým systémem pružení v sedáku, který kombinuje různé typy pružných vrstev pro optimální ergonomii, rovnoměrné rozložení zatížení a dlouhodobou životnost. Jídelní stoly z masivu najdou zájemci na stánku společnosti Majstrštych. K vidění budou stovky atraktivních expozic.
FOR INTERIOR & DESIGN se koná v souběhu s veletrhem zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky FOR GARDEN. Ten přinese největší nabídku produktů pro všechny typy zahrad, parků, veřejných prostranství či zelených fasád a mnoho dalších objektů. Návštěvníci si mohou vybrat ze sortimentu technologií, stavebních materiálů, rostlin či bazénů od renomovaných českých i zahraničních firem.
Více na www.forinterior.cz.
Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory výstav a veletrhů v České republice. Svými veletrhy vytváří prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Během doby se naše veletrhy staly místem pro ...