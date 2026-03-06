Skvostný výhled na ikonické panorama města, zejména na dominantu Petrova
Nová Amerika
Developerská skupina Crestyl představila rezidenční projekt Nová Amerika, který vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Projekt, který se skládá ze čtyř architektonicky výrazných budov, nabídne 243 bytů různých velikostí a stane se vstupní bránou budoucí brněnské promenády.
Inaki Ábalos: „Krása je kvintesencí města, a to je to, co dělá město tak lidským.“
Ocitáme se ve známé lokalitě
Ve čtyřech dílech jsme si povídali o bývalém Prioru v Brně na Dornychu. Ten už je opravdu historií, na jeho místě roste nový komplex, kterým je multifunkční centrum Dornych. Komplex Dornych je navržen tak, aby splnil všechny náročné požadavky nejvyššího stupně prestižní celosvětové certifikace dlouhodobě udržitelných projektů LEED Platinum a na jeho konečnou podobu se můžeme těšit v roce 2027. V rámci projektu Dornych nahradí starý obchodní dům částečně zastřešený volně přístupný veřejný prostor o celkové ploše 25 tisíc m2, kolem kterého bude šest menších budov. V nich bude lifestylový NYX Hotel Brno se 170 stylovými pokoji, 186 nájemních bytů a přibližně 50 tisíc m2 kanceláří, restaurací, obchodů a služeb. Jednu z budov například obsadí klinika EUC, která na ploše přes 6 tisíc m2 nabídne kromě ordinací a zázemí i dvě lékárny. Společnost Scott.Weber Workspace zde zase na 5 200 m2 otevře největší centrum flexibilních prostor a coworkingu v Jihomoravském kraji se zázemím pro 600 zaměstnanců a privátní pětisetmetrovou terasou. Poznávacím znamením Dornychu se kromě obrovského veřejného prostoru stane i naprosto jedinečný rozsah restaurací, barů a kaváren, které obsadí pět tisíc m2 plochy. Do podrobností netřeba zacházet, ty naleznete právě v předešlých článcích i filmu.
V blízkosti naleznete brzy Novou Ameriku
Dnešní povídání se týká lokality takzvaně na dostřel. To jsou Nové sady a volné nároží před Malou Amerikou. V sousedství nalezneme Titánium, ale hlavně neskutečný výhled na část Starého Brna, ulici Husovou, a hlavně přes Bašty a Denisovy sady pohled na Petrov s katedrálou svatého Petra a Pavla. No, a tím společným pojítkem mezi komplexem Dornych a Novou Amerikou je společnost Crestyl. A jsme u merita věci, kterým je Nová Amerika. Tento projekt zahájí svoji stavbu letos na podzim a hotovo by mělo být zanedlouho po centru Dornych, konkrétně v roce 2029.
Crestyl představuje Novou Ameriku: rezidenční projekt v srdci Brna s výhledem na Petrov
Tisková zpráva
Praha/Brno, 11. února 2026 – Developerská skupina Crestyl představila rezidenční projekt Nová Amerika, který vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Projekt, který se skládá ze čtyř architektonicky výrazných budov, nabídne 243 bytů různých velikostí a stane se vstupní bránou budoucí brněnské promenády. V nově vznikající části Brna nabídne jako jediný ničím nerušený výhled na ikonické panorama města, zejména na dominantu Petrova. Začátek výstavby je naplánován na říjen, kolaudace se předpokládá do poloviny roku 2029. Celková investice do projektu je přes dvě miliardy Kč.
„Věříme v Brno a jeho potenciál. Náš vstup do města prostřednictvím rozsáhlého multifunkčního projektu Dornych byl teprve začátkem. Projekt Nová Amerika je od budoucího Dornychu vzdálený pouhých pár minut chůze a jeho obyvatelé budou moci okamžitě využívat všech nových služeb, restaurací a obchodů. Nová Amerika je pro nás symbolem proměny brněnského centra a příležitostí, jak být její součástí,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel skupiny Crestyl. „Nová Amerika spojuje výjimečnou polohu s výjimečnou kvalitou architektonického řešení a vysokými standardy, které jsou pro naši společnost charakteristické,“ dodává Peška.
Nová Amerika se nachází v těsném sousedství historické budovy Malé Ameriky a díky své unikátní poloze na vstupu do nově vznikající čtvrti přestává být jen rezidenčním projektem – stává se symbolem nové éry Brna. Svým ztvárněním se inspiruje ikonickými prvky newyorské architektury a přirozeně navazuje na největší transformaci, kterou město od svého založení prochází. Jako jediný projekt v nově vznikající čtvrti má Nová Amerika ničím nerušený výhled na Petrov. Každý obyvatel tu bude moci zažívat ikonické panorama z okna svého bytu, balkonu, terasy či z komunitní střešní zahrady, která vytvoří prostor pro setkávání.
Projekt Nová Amerika tvoří čtyři architektonicky výrazné domy, každý s vlastní charakteristickou podobou. Inspiraci čerpají z newyorské architektury – od industriálního domu s cimbuřím, který se stává dominantou s neopakovatelným výhledem na Petrov a odkazuje na atmosféru Malé Ameriky, přes nárožní dům s prvky Art Deco, až po stavbu ve stylu newyorského industriálu s lícovým zdivem a výraznými ocelovými detaily. Architektem projektu je zkušený David Chmelař, který s Crestylem spolupracuje více než dvacet let a podepsal se pod řadu klíčových projektů včetně Semerínky, Neugrafu nebo DOCK River Watch.
Projekt nabídne 243 bytů všech velikostí od 1+kk po luxusní penthousy, z nichž každý se vyznačuje prémiovou kvalitou použitých materiálů, promyšleným funkčním designem a moderními technologiemi. Jak je u projektů skupiny Crestyl zvykem, myslí se na detaily, a bytové jednotky odpovídají nejvyšším standardům v oblasti bydlení. Nedílnou součástí jsou také parkovací místa a moderní technická řešení.
O skupině CRESTYL:
Developerská a finanční skupina CRESTYL působí na středoevropském realitním trhu téměř třicet let. S bilanční sumou 1,4 miliardy EUR patří CRESTYL mezi vedoucí multisektorové developery. Jeho aktuální portfolio zahrnuje přes pět desítek projektů v České republice a v Polsku, kde působí pod značkou Spravia. Mezi jeho největší připravované české projekty patří například rekonstrukce a dostavba komplexu Savarin v centru Prahy, nově vznikající čtvrť Hagibor u metra Želivského nebo brněnský Dornych. U všech svých projektů se CRESTYL zaměřuje na kvalitu, design, nadstandardní zpracování, použití prvotřídních materiálů a celkové pohodlí pro jejich obyvatele i návštěvníky.
Závěrem
Stejnou raritou jako bylo bourání původního Prioru, archeologické nálezy na jeho původních základech, je geneze nového projektu, kterým bude dozajista i Nová Amerika. Je nesmírně vzrušující, že Brno po velice dlouhé odmlce začíná opět ožívat novou architekturou. Tento vzrušující příběh, který se zde začíná odvíjet, pustí nový život, pracovní příležitosti i nové bydlení do lokality, která roky dřímala, a tak trochu latentně, ve smyslu tohoto slova nezjevně a nepříznakově. Ta energie zde proudila jenom občasně a nárazově. Prostorové vazby, funkční a vyvážené prostředí, veřejná infrastruktura, hromadná doprava, železniční i autobusové nádraží, to vše bylo podřízeno jakési podivné periférii, byť se zde nalézáme v centru Brna. Postindustriální vazby a zapomenuté stavby se pomalu mění v krásná místa jako je Nová Vlněna, Vaňkovka naproti, které záhy doplní zmíněné projekty Dornychu a Nové Ameriky. Tuto tvář by mělo posléze změnit vytoužené a vysoutěžené Hlavní nádraží Brno a veškerá návaznost na tento projekt v podobě nových čtvrtí a bulvárů. Tak si držme palce, ať se tak stane co nejdříve.
