Stavba / Architektura staveb / Budova I brněnské nové Vlněny v majetku CTP brzy přivítá první nájemce

Brněnský brownfield Vlněna, v majetku společnosti CTP od roku 2007, se nyní dostává do finální fáze. V letošním roce největší vlastník kanceláří v Brně dokončí jednu z nejmodernějších kancelářských budov ve střední Evropě – budovu I. Zahájí také výstavbu tří budov s označením KXY.

Karel Sabina: „Historie se uceluje budoucností.“

Briefing v coworku Clubco

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 jsem se v eventovém prostoru coworku Clubco setkal se zástupci města, CTP a projekce při briefingu na téma Proměna zanedbaného území na moderní městskou čtvrť. Blíží se dokončení budovy I ve druhé půli letošního roku, což bude finalizací první části přestavby brněnského brownfieldu Vlněna. K problematice hovořil za město Brno zastupitel Jiří Oliva, za CTP ředitel výstavby pro Českou republiku a architekt Hlaváček ze studia ACHT. Představení zrealizované části i části, která bude další etapou, bylo vcelku standardní diskuzí, včetně otázek a odpovědí. Následný „výlet“ do budovy I na nejvyšší podlaží byl už skvělou třešničkou na dortu s neskutečným výhledem na celé Brno. Možná, že k tiskové zprávě by se slušelo pár vět k místu i současnému stavu, kterému předcházela hodně pestrá a leckdy i velice pohnutá historie. Ten, kdo to zde neznal dříve, jen obtížně postřehne, co vše se zde odehrává a odehrálo.

Jaká byla historie tohoto místa

Brněnský brownfield Vlněna, který je v majetku CTP, což je na burze zalistovaný největší developer, který je vlastníkem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí dle hrubé pronajímatelné plochy s 11,8 miliony m2 GLA v 10 zemích. Co se týká šíře a záběru CTP je celkem známá věc a Brno je toho skvělým příkladem. Ať už je to CTP Ponávka na Škrobárenské ulici, CTPark Modřice, CTPark Brno Líšeň, CTPark Brno Jih, nebo 15 km za Brnem CTP Holubice. Vlněna podobně jako třeba CTP Ponávka se nachází prakticky v centru Brna. Velmi zajímavé místo s bohatou historií brněnského Manchesteru, tedy industriální části Brna s převahou průmyslu textilního. Není to tradice ledasjaká, protože Brno stálo takřka tři století v čele světového textilního průmyslu. Důkazem toho jsou někdejší dům U Zlaté koule brněnského měšťana Johanna Leopolda Köffillera, dnes Kleinův palác, továrna Maxe Kohna a Tugendhatových na ulici Vlhké, posléze Mosilana, další místa právě jako Vlněna, skvostné památky typu vila Löw-Beerových, vila Tugendhat, vila Stiassni a další ikony té doby. Jména protagonistů jako byli Auspitz, Bauer, Beran, Löw-Beer, Skutezky, Stiassni, Strakosch, Tugendhat a spousta dalších se zapsala do industriálních dějin a zároveň i do dějin města Brna, kraje a potažmo Evropy. Nicméně hovoříme o době od druhé půlky 18. století (kdy došlo k zefektivnění a proměně textilního průmyslu) po druhou světovou válku, posléze pak od nástupu totality do doby dnešní. Místo bývalé Vlněny bylo tristní ukázkou hospodaření komunistů, kdy některé části a ulice byly jen pro otrlé. Vybydlené dvory a neudržované vnitrobloky, propadlé střechy a neudržované fasády, kde hospodařily menší firmy v pronájmech. Některá místa byla skutečně otřesná a nebylo se s čím chlubit. Pokud tam člověk nemusel pracovně, rozhodně tam nezavítal. Bývalá sláva je polní tráva, náletové dřeviny i na střechách, kdy výraz brownfield zní ještě příliš vznosně a optimisticky. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.



Prostory vnitrobloku. Foto: Petr Brandejský Prostory vnitrobloku. Foto: Petr Brandejský

Přívětivá nová tvář

Takže jaký byl můj údiv, jako Brňana, který skřípe zuby, když jede okolo Vaňkovky a staveniště naproti vypadá stejně bezútěšně, jako historický předobraz. Nicméně ten důsledek několika let megalomanského staveniště je neskutečný. Moderní budovy, z nichž některé jsou s fasádami holandského typu s bohatým prostorem vnitrobloku se vzrostlou zelení, s posezením i parkováním pro kola. Kromě teras na střeše a obchodních prostor v přízemí poskytuje věž výškovou viditelnost a vertikální propojení. Celá výstavba je v rozličných kubaturách, to jak výškově, tak i oproti uliční čáře, tudíž je vše pestré, rozehrané, bez nudné jednolitosti a stereotypů. Prostor je skvěle vyřešený a velmi flexibilní, a to ještě není dostavěna další část směrem k Ponávce. Obchodní centrum Vaňkovka je přes ulici, stejně tak autobusové a vlakové nádraží včetně MHD. Neorenesanční Bochnerův palác je připomínkou těch časů, kdy toto místo bylo ještě tím brněnským Manchesterem. Spojení původní historické budovy a nové výstavby není kupodivu nějakým nevkusným kontrastem poplatným pokřiku památkářů, ale působí klidně a nekonfrontačně. Příjemným zjištěním je, jednoduchý trik, kterým je zeleň se zvlněným reliéfem a ve zvýšených partiích mezi cestami, což se pocitově přibližuje volné přírodě či parku, na rozdíl od zeleně jiných staveb ne nepodobných fotbalovému hřišti.

Postupně v tomto místě naleznete prakticky vše, od kancelářských prostor pro práci, jídelny, restaurace a bistra, možností sportovního vyžití, uspokojení volnočasových aktivit, potřeb celé rodiny, až po bydlení od malometrážních nájemních bytů po rezidenční bydlení. Chcete posilovnu nebo plavecký bazén o délce 25 m? Není problém. Chcete si posedět u vodní nádrže v zeleni a nic neřešit? Není problém. Tedy je, protože ten vodní prvek přijde v další etapě, ale nebojte se, bude. To je jenom malá výseč z možností, které zde naleznete. Hovoříme o městě ve městě, o moderním multifunkčním areálu, který propojuje pracovní i osobní život těch, co zde pracují a žijí.



Vizualizace hotové části vlevo, další etapa vpravo. Foto: CTP Vizualizace hotové části vlevo, další etapa vpravo. Foto: CTP

Brownfield Vlněna je ve finální fázi – CTP ho korunuje nejmodernější kancelářskou budovou a residenčním bydlením

Brněnský brownfield Vlněna, který v roce 2007 zakoupila společnost CTP, se nyní dostává do finální fáze. V letošním roce největší vlastník kanceláří v Brně (27% podíl na brněnském kancelářském trhu), developer CTP, dokončí jednu z nejmodernějších kancelářských budov ve střední Evropě – budovu I. Zároveň letos zahájil výstavbu tří budov s označením KXY, které nabídnou další kancelářské prostory, 255 bytů a plavecký bazén o délce 25 m. Developer proměnil bývalý zanedbaný areál v moderní multifunkční čtvrť propojující pracovní i osobní život Brňanů.



Vizualizace ze strany – vpravo budova I. Foto: CTP Vizualizace ze strany – vpravo budova I. Foto: CTP

Vlajková loď budova I

Prémiová kancelářská budova I s jedinečnou pilovitou prosklenou fasádou, za jejímž návrhem stojí Studio acht, bude slavnostně otevřena v druhé polovině letošního roku. 60 metrů vysoká budova s 16 nadzemními a jedním podzemním patrem nabídne nájemcům koncept chytrých kanceláří zahrnujících mimo jiné inteligentní osvětlení reagující na světelné podmínky v průběhu dne, kontrolovanou kvalitu vzduchu pracující s množstvím osob a reagující na měnící se úroveň CO 2 v prostoru, rekuperaci a další technologie vylepšující komfort budoucích nájemníků. Budova I nabízí nejen atraktivní výhledy na Brno, ale především bohaté zázemí celého areálu Vlněna. Svým zpracováním a vybavením se bude řadit k nízkoenergetickým budovám a bude mířit na nejvyšší certifikaci BREEAM Outstanding a WELL Platinum. CTP investuje do perly Vlněny přibližně 700 milionů korun. Budova I také brzy přivítá první nájemce, mezi kterými bude například vedoucí hráč v energetickém poradenství, společnost PKV BUILD, která si pronajala téměř 3 000 m2.

„Budova I patří k našim vlajkovým lodím nejen svou architekturou, ale také vybavením. Chceme, aby naše budovy odolávaly času, proto do nich instalujeme pokročilé systémy měření a regulace, což je zjednodušeně takový nervový systém, který budovu řídí a v budoucnu je do něj možné připojovat i nové technologické prvky. Bude to také jedna z mála kancelářských budov na světě, která bude mít mezinárodní certifikáty BREEAM a WELL na nejvyšší úrovni. Věříme, že společně s pestrým zázemím celého areálu půjde o velmi zajímavé prostory pro firmy napříč obory. Již nyní máme podepsané předobjednávky na více než polovinu budovy,“ řekl Jan Hübner, stavební ředitel CTP v České republice.



Prostory vnitrobloku. Foto: Petr Brandejský Prostory vnitrobloku. Foto: Petr Brandejský

Residenční bydlení na Vlněně

CTP také zahájilo výstavbu aktuálně poslední fáze přeměny areálu Vlněna, a to konkrétně výstavbu tří budov s označením KXY. Budova K nabídne kancelářské a retailové prostory o celkové ploše téměř 8 000 m2, přičemž její dokončení je plánované na konci roku 2025. Až 255 bytů velikostí 1+kk až 3+kk vybuduje CTP ve dvou budovách X a Y, které dosáhnou celkové rozlohy téměř 14 500 m2. První zájemci se do nich budou moci nastěhovat v první polovině roku 2026, kdy je plánované jejich dokončení. Kromě bytů zde bude k dispozici wellness centrum, plavecký bazén o délce 25 m, bohatá zeleň s vodními prvky a další zázemí celého areálu Vlněna.

„Musím vyzdvihnout dlouhodobou spolupráci města Brna s developerem CTP, který v našem městě realizuje celou řadu projektů přinášejících nové obchodní a pracovní příležitosti. Jsem rád, že CTP ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi přizpůsobuje své projekty tak, aby byly přínosné i pro běžné občany a odpovídaly městskému plánování,“ podotkl Jiří Oliva, člen Rady města Brna pro oblast majetku města.

Přeměna Vlněny

Multifunkční čtvrť byla společnou vizí developera CTP a Studia acht, kteří stojí za zásadní přeměnou brněnské městské čtvrti, která kdysi vytvářela spíše překážku a která je dnes vyhledávanou lokalitou. CTP zde vytvořila vysoce funkční kancelářský komplex vyhledávaný mezinárodními firmami i lokálními byznys hráči. Zároveň nabízí bohaté vyžití pro zdejší komunitu. S vybudováním nových rezidenčních prostor tak vznikne funkční celek odpovídající současným požadavkům work-life balance.



Prostory coworkingu Clubco. Foto: Petr Brandejský Prostory coworkingu Clubco. Foto: Petr Brandejský

Vlněna byla od 18. století průmyslovým areálem s tradiční výrobou textilního průmyslu, který zanikl na konci 20. století. Celý areál zůstal ležet ladem, až na něj byl vydán demoliční záměr. V roce 2007 koupila bývalou továrnu společnost CTP. Prvním nájemcem nového byznys parku se stala v roce 2018 společnost Avast (dnešní Gen). Do roku 2021 získaly všechny budovy certifikaci udržitelnosti BREEAM a ve stejném roce své dveře otevřelo velmi úspěšné coworkingové centrum Clubco, které se následně rozšířilo do dalších měst. V současné době je na rozloze 80 000 m2 celkem 10 budov včetně zachráněné nejstarší budovy, neorenesančního Bochnerova paláce, do jehož obnovy CTP investovala 70 milionů korun.

„Přeměna Vlněny je velkolepý projekt, o kterém dokáži hovořit hodiny. Má tolik krásných aspektů a detailů, které společně vytváří úžasný příklad moderního pojetí městské čtvrti, která přináší vše, co občané potřebují na jednom místě. Mohou zde najít pohodlné bydlení, ráno odvést děti do dětské skupiny a jít pracovat do příjemných kanceláří a odpoledne zajít do kavárny, bazénu, na místní lokální eventy, a to vše v prostředí s příjemnou atmosférou a estetikou,“ vysvětlil s úsměvem Václav Hlaváček, architekt Studia acht.



Reálný pohled. Foto: CTP Reálný pohled. Foto: CTP

Pár slov o CTP

Společnost CTP je největším developerem zalistovaným na burze, vlastníkem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí dle hrubé pronajímatelné plochy s 11,8 miliony m2 GLA v 10 zemích (k 31. prosinci 2023). CTP certifikuje všechny nové budovy dle standardu BREEAM na úrovni „Very good“ či lepší a od Sustainalytics získala „Low-Risk“ ESG hodnocení, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikatelem.

