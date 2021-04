Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasáda jako z larvikitu

Fasáda jako z larvikitu

Původní hoblovací mlýn v jižním Norsku, který se později proměnil na chemickou a stavební společnost v areálu Fritzøe Møller v Larviku, prošel od konce devadesátých let zcela kompletní revitalizací.

Historické budovy doplněné moderními novotvary a prošpikované pokrokovými technologiemi a materiály byly pod vedením architektonické kanceláře PV arkitekter přizpůsobeny požadavkům dnešní doby. To vše při zachování respektu k minulosti a místnímu koloritu.

Město Larvik a jeho blízké okolí je známé prostřednictvím jednoho z nejvzácnějších nerostů používaného ve stavebnictví – larvikitu. Larvikit je druh alkalické horniny, tvořené zejména tzv. ternárními živci. Občas obsahuje i křemen, olivín, apatit či nefelín. Používaný byl nejprve na výrobu hřbitovních náhrobků, později k dekorativním účelům ve stavebnictví. Tento pozoruhodný kámen, občas nazývaný také „modrý perlový granit“ nebo „černý labradorit“ se zpracovával právě v areálu Fritzøe Møller.

Aktuální vlastník, společnost Treschow-Fritzøe, se po ukončení stavební činnosti ve Fritzøe Møller rozhodl přeměnit průmyslový areál na moderní komerční objekt. Revitalizace začala už v roce 2001 a od té doby de facto kontinuálně probíhá za součinnosti více místních firem. Kromě již zmiňované PV arkitekter a samotné Treschow-Fritzøe to jsou ještě klempířská společnost Herman Nilsen & Sønner AS a IT společnost ABAX.

Dříve ponurý brownfield byl takzvaně jako první na ráně při příjezdu po dálnici z Osla do Larviku. Dnes je naopak reprezentativní vstupní branou. V novém kabátě a s novým zaměřením se hrdě hlásí ke své historii a nenechává zapomenout na bohaté časy z poloviny minulého století. Spojitost s larvikitem tak zůstala zachována i pro budoucí generace. A postaral se o to především důmyslně zvolený typ a materiál členité fasády hlavní budovy.

Hliníkové fasádní panely PREFA FX.12 s nepravidelnými povrchovými zlomy nabízí pokaždé unikátní podobu. Černá barva P.10 tak stejně jako vzácný kámen larvikit odráží zapadající nebo naopak vycházející slunce v mnoha barevných odstínech. Jednolitost nebo monotónnost hliníkové fasádní plochy je zcela vyloučena. V případě horších světelných podmínek, kdy nedochází k tolika odleskům, zajišťuje jedinečnost fasády její prostorové členění, velké prosklené plochy, a také kombinace materiálů. Kromě vodorovně instalovaných panelů FX.12 byl v kombinaci s původními cihlovými obklady použit ještě svitkový plech PREFALZ. Ten je orientován svisle a dodává stavbě žádanou vertikalitu.

Tinsmith Linnerud, spolumajitel Herman Nilsen & Sønner AS, říká, že přeměna Fritzøe Møller byla velkolepá. Sám ví nejlépe, o čem mluví, není totiž žádný začátečník. Disponuje dílnou o rozloze přes 1 500 m2, vybavenou těžkou klempířskou technikou, mnoha úložnými policemi pro upevnění příslušenství a okapových žlabů. Ohýbá, zaobluje, lisuje, děruje a skládá zde střechy různých tvarů a rozměrů. Přesto nedá dopustit na manuální dovednosti svých zaměstnanců a dlouhodobou spolupráci s osvědčenými dodavateli, jako je i PREFA Aluminiumprodukte. „Strojní práce a ruční práce se navzájem doplňují, protože ne všechno, co klempíř dělá, lze udělat pomocí strojů, ne vše lze automatizovat, navíc přesně víte, jakou kvalitu práce odvádíte a jste více odolní vůči nenadálým výzvám,“ upřesňuje Linnerud.

O projektu:

Země: Norsko Objekt, místo: komerční budova, Larvik Typ stavby: rekonstrukce Architekti: PV arkitekter Realizace: Herman Nilsen & Sønner AS Typ fasády: fasádní panel FX.12, PREFALZ Barva fasády: P.10 černá FOTOGRAFIE: Croce & WIR