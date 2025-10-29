Hlína místo klimatizace? V Zambii to funguje!
V Kašitu vyrostla nová medárna
Po loňské stavbě budovy pro učitele letos v Kashitu vyrostla nová budova včelařského workshopu, která bude sloužit ke zpracování medu. Cílem projektu je podpořit místní komunitu v soběstačnosti a zajistit finanční zázemí pro budoucí provoz školy.
Medárna vznikla, jak je v Kashitu již standardní, z nepálených cihel stabilizovaných cementem, vyráběných přímo na místě. Stavba navazuje na předchozí projekty a využívá ověřené jednoduché technologie, které jsou trvanlivé a snadno opravitelné. Budova má nově světlíky pro přirozené osvětlení a hliněné destičky umístěné pod trapézovým plechem střechy, které zlepšují tepelný komfort a tlumí hluk při dešti.
Budova byla navržena s ohledem na praktické využití. Součástí jsou pracovní prostory pro zpracování medu, skladovací místnosti, pracovna a převlékárna, které dohromady tvoří funkční zázemí. Díky fotovoltaickému systému, který byl instalován na střeše sousední budovy, bude provoz energeticky soběstačný. Nová medárna umožní efektivní využití místní produkce medu a posune celé včelařství v regionu na vyšší úroveň.