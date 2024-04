Recyklované materiály pro stavebnictví na konferenci 12. 4. 2024

Součástí konference Kroky k udržitelnému stavebnictví bude i výstavka materiálů, které vznikly z procesů recyklace, upcyklace a které jsou určeny pro stavbu i interiéry.

Portál TZB-info pořádá 12. 4. 2024 konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví

Udržitelnost, tisíckrát skloňované slovo, chceme naplnit diskusí nad dílčími kroky. Protože i moře dělají „jen“ kapky. O spotřebě, recyklaci, o vodě, úctě k historii, materiálech a s výstavkou materiálů s recyklací v rodném listě pro stavbu i interiér.

Konference 12. dubna 2024 se koná v rámci veletrhů FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DESIGN SHAKER.

místo: Kongresový sál, PVA EXPO Praha, Vstupní hala III, Beranových 667, Praha – Letňany

Program konference Kroky k udržitelnému stavebnictví

Materiály pro ekologickou výstavbu a s recyklací v rodném listě

V polední přestávce se bude konat komentovaná prohlídka recyklovaných materiálů pro stavebnictví. Výstava bude ale přístupná po celou dobu konference přímo v sále.

Zapojte všechny své smysly a poslechněte si o zajímavých materiálech, vezměte je do ruky, prohlédněte si je, inspirujte se.

Vzorky připravuje Saint Gobain, Resysta, CzecHemp, Český konopný klastr, Heluz, UCEEB, ASIO, Brilon, CIUR, Elektrodesign, ISOparts, Přátelé New Renato, Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.

Skupinu vzorků materiálů pro interiér zapůjčila a okomentuje Ing. Iva Bastlová, DiS., designérka a vydavatelka B2B magazínu.

Představí se například materiály:

Vzorky materiálů pro nábytkáře, interiér a dekorační předměty

Ing. Iva Bastlová, DiS.

Organoid, dekorativní materiál na stěny a nábytek z přírodnin. Dukta, profrézované desky na bázi dřeva s možností ohýbání. Packwall, alternativa dřevovláknitých či sádrokartonových desek vyrobena z odpadu – kartonového obalu. Replast, podlahová krytina z odpadu – kabelového PVC. Plastic guys, desky z použitého plastu určené na výrobu nábytku, jako obklady apod. Magna Glaskeramik, dekorativní skleněné desky vyrobené z odpadního skla. AGC Glass, plošné sklo určené na obklady i výrobu nábytku s jednoduchou recyklací, Forescolor, probarvené MDF desky bez přidaného formaldehydu. Marmoleum, podlahová krytina složena z 98% přírodních a obnovitelných zdrojů. Extra organic, netkaná textilie vyrobená 100% z přírodních vláken, jako jsou len a konopí, biologicky odbouratelné. Korek, přírodní materiál pro podlahy, obklady i nábytek. Fortelock, podlahová krytina z plastu se zpětným odběrem u výrobce a následnou recyklací. Kamenná dýha, přírodní tenký plátek kamene určený na dekorativní části nábytku a obklady stěn. Netkaná textilie, vyrobená recyklací použitého oblečení, vhodná na dekorativní i funkční účely. Textilie ReTurn, rozložitelný polyester s mikrobiálním aditivem, aktivuje a urychlí proces rozkladu. (Polyester se rozkládá přes 200 let, ReTurn asi 4 měsíce). Udržitelné textilie Garda 100% recyklovaná bavlna a Divina – kombinace recyklované bavlny a recyklovaného PES.

Izolace pro akumulační nádrže na teplou vody (bojlery) Austria Email

Brilon a.s.

Požadavky na izolaci jsou čím dál vyšší s ohledem na požadované energetické úspory. Izolace ECO SKIN 2.0 je 100% recyklovatelná, vyrobena s použitím 70% recyklovaného materiálu. Materiál je šetrný k pokožce a vhodný pro alergiky. Při namočení znovu vyschne.

Vzorky materiálů pro stavbu a interiéry s využitím konopí

Český konopný klastr z.s.

Používání konopí je ve stavebnictví na vzestupu. Jedná se o obnovitelnou strategickou plodinu s vysokými výnosy z hektaru. Zpracování konopí na konopné vlákno a pazdeří je prováděno mechanicky, bez procesů znečišťujících životní prostředí. Konopné vlákno vyniká svou pevností, trvanlivostí a přirozenou ochranou proti škůdcům. V minulosti bylo vlákno a pazdeří z konopí dáváno do omítek ke zpevnění struktury. V současné době se konopí ve stavebnictví využívá hlavně k výrobě izolací a tzv. konopného betonu.

Konopné zdivo, někdy též konopný beton tvoří směs konopného pazdeří, hašeného vápna, cementu a vody. Jde o recyklovatelný materiál, který nabízí vysokou tepelnou i zvukovou izolaci. Největší výhodou je nesporně rychlost výstavby, konopný beton totiž tvrdne velmi rychle.

Izolace z konopného vlákna mají součinitel tepelné vodivosti v rozmezí od 0,38 do 0,4 W/(m2.K), což je řadí mezi kvalitnější produkty. Uvedenými parametry se konopné izolace vyrovnají konvenčním izolacím.

Úsporné ventilátory TD-EVO PF Ecowatt z recyklovaných plastů

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Nový potrubní ventilátor TD-EVO PF Ecowatt možná zůstává vzhledem, konstrukcí i účinností stejný – ale ne pro naši planetu. Inovativním prvkem je totiž jeho výroba – kde se právě v rámci myšlenky na životní prostředí využívají z 85 % recyklované plasty.

TD-EVO PF Ecowatt přichází na trh pod vlajkou prvního udržitelného potrubního ventilátoru představujícího nejlepší technologii S&P při zachování stávajících unikátních parametrů řady TD-EVO.

Purenitový podomítkový box

ISOparts s.r.o.

Stavební izolační prvek, který v jednom montážním kroku vytvoří prostor pro stínicí techniku, zaizoluje překlad a připojovací spáru, a vytvoří úhledné stavební detaily.

Purenitové boxy patří k nejefektivnějším podomítkovým systémům pro instalaci exteriérových žaluzií. Jejich montáž je velice rychlá a jednoduchá, a se správnými instrukcemi ji zvládne i laik. Provádí se buď do připravených kapes v prostoru překladů, nebo nad okno do kontaktního zateplení.

Boxy se vyrábějí v uvedených typových řadách nebo na základě požadavků a potřeb stavby. Vyrábíme rohové sestavy, sestavy pro pásová okna, boxy pro šikminy, oblouky atd. Podkladem by měl však být výkres výrobku, nebo alespoň zaměření situace na stavbě.

Resysta – udržitelný materiál budoucnosti nejen pro vaši zahradu

Limany s.r.o.

Vyrábí se z odpadu, vypadá jako dřevo, ale vydrží mnohem víc. To je stručná charakteristika Resysty, inovativního materiálu, jehož distributorem na českém trhu je společnost Limany.

Základem pro výrobu je odpad z potravinářského průmyslu, konkrétně slupky od rýže. Smícháním s kamennými solemi a minerálním olejem vznikne materiál, který je mimořádně odolný, 100% recyklovatelný a přitom má příjemný vzhled dřeva.

Jednou z klíčových předností je 100% odolnost vůči vodě a UV záření, takže produkty nevyblednou a není třeba je natírat. Hodí se tedy například pro zahradní nábytek, terasová prkna, palubky u bazénu, ploty, interiérové prvky, domovní fasády či městský mobiliář.

Veškeré výrobky z Resysty včetně odřezků, brusného prachu či demontovaného materiálu jsou plně recyklovatelné.

Z hlediska zpracování je materiál stejně univerzální jako dřevo a lze jej opracovávat pomocí běžně dostupných dřevoobráběcích strojů a nářadí.

Seznamte se s materiálem Resysta v rámci konference Kroky k udržitelnému stavebnictví v pátek 12. dubna.

Nepálené cihly vyvinuté v České republice pro projekt v Zambii

V Zambijském Kashitu žije několik tisíc obyvatel, ale středoškolské vzdělání je dostupné pouze bohatým vrstvám obyvatel. Nejen školné, ale i velké vzdálenosti na dojíždění za vzděláním jsou pro většinu dětí z oblasti nepřekonatelnou překážkou. Jediná možnost je tedy školu postavit. Jak to ale provést v této chudé části světa? A jak ubránit školu proti termitům? Na začátku byl nápad studenta ČVUT Petra Čandy, který svou diplomovou práci zaměřil právě na tento projekt, pro českou organizaci Přátelé New Renato a zambijskou neziskovou organizací New Renato Community Society. Za podpory mnoha institucí a více než čtyřiceti dobrovolníků vzniklo něco, co nezůstalo jen na papíře, i když právě prvotní papírování bylo velmi složité.

Více o projektu ve videu

Vzorky materiálů pro udržitelné stavby na bázi dřeva

Vzorky zapůjčila Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.

Přírodní tepelné izolace z dřevěných vláken vynikají jak vysokou tepelně-izolační schopností, tak také výbornou ochrannou interiérů před letním přehříváním. Tepelná a zvuková izolace z čistých volných dřevěných vláken je určena pro zateplení vnějších i vnitřních konstrukcí. Desky z přírodních dřevních vláken jsou určeny pro konstrukce podstřešní, podomítkové, podlahové. Lepené kombinované nosníky I jsou s ohledem na výbornou eliminaci tepelných mostů vhodné pro nízkoenergetické a pasivní stavby. CLT panel je vyrobený z kolmo na sebe lepených vrstev masivního dřeva, vynikají hlavně vysokou tvarovou stálostí.

Pěno sklo je izolace z recyklovaného skla. Pěnové sklo ve formě štěrku má široký záběr použití. Nejčastěji je využíváno pod základové desky pasivních domů, ale je vhodné i na ostatní typy základů.

Cihly přetrvají generace. Udržitelnost je i ve snížení potřeby nových materiálů. Cihelný systém Heluz

www.heluz.cz

Cihla je přírodní a ekologický stavební materiál. Cihla jako stavební materiál se používá již více než 6 tisíc let. Důkazem dlouhé životnosti cihlových staveb jsou zachovalé budovy v centrech našich měst postavené snad v každém architektonickém slohu. Rodinné domy se navrhují na životnost cca 100 let. Správně navržený a kvalitně zhotovený cihlový dům má životnost mnohem více než 100 let, přičemž nároky na údržby během předpokládané životnosti jsou minimální.

Cihlový dům má příjemné vnitřní klima. Cihla je pevná, stabilní a bezpečná. Cihlový dům je energeticky úsporný. V cihlovém domě najdete tichý domov (akustika). Váš cihlový dům poslouží i vašim dětem či vnukům.