V Zambii vyrostla první budova školy od českých a místních dobrovolníků Chudobě i termitům navzdory!

V prostorách stavební fakulty ČVUT můžete do konce února zhlédnout pozoruhodnou výstavu, která mapuje vývoj projektu, jehož cílem je vznik střední školy v Zambii. Nejedná se ovšem o dodávku stavby na klíč, o kterou se po přestřižení pásky všichni přestanou zajímat. Je to přesně naopak. Do stavby školy jsou zapojeni místní obyvatelé, kteří se během celé realizace vzdělávají.