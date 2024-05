Od cihel po školy: Český projekt v Zambii pokračuje

Existuje mnoho způsobů, jak postavit školu v rozvojové oblasti. Autory projektu Střední školy v Kashitu zpočátku zajímalo, jak místní lidé žijí a jak vyrábějí cihly, aby je mohli do stavby zapojit. Realizační tým o tom podal zprávu na přednášce v Městské knihovně v Praze v rámci cyklu Cesty světem, cesty v nás.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

První stavbu – dílnu – postavili v létě 2023 a zambijští dobrovolníci mají od té doby zaměstnání. Letos je čeká stavba multifunkčního domu, kdy se stejná skupina naučí stavět celé budovy. O své zkušenosti se Zambií i samotnou výstavbou školy se s posluchači podělili Mgr. Marta Höferová a Ing. Petr Čanda. Výstava fotografií bude v prostorách Ústřední knihovny probíhat během celého května.

Hlavní organizátor projektu Petr Čanda nám na kameru poodhalil nejnovější plány včetně dalšího chystaného odjezdu do Zambie.

„Nyní budeme postupně odjíždět do Zambie, realizovat letošní plány a dnes jsme zde, abychom veřejnost obeznámili s tím, co se podařilo minule a co plánujeme právě na toto léto. Letos, máme za sebou okolo 10 přednášek, nejedná se jenom o Prahu, ale proběhly také přednášky v Brně či v dalších okresních městech, kde působíme nebo kde působí členové našeho realizačního týmu.