Z výstavby střední školy v Kashitu

Cihlovačka oproti jednoduchému lisu umožňuje vyšší sílu stlačení, výrobu dvou cihel najednou a díky zásobníku není nutné dávkovat směs pro každé stlačení samostatně. Výroba je tak rychlejší a cihly jsou pevnější a odolnější.

Kashitu je venkovská oblast Zambie, která se nachází mezi městy Ndola a Kapiri Mposhi na hlavní dálnici. Je tak důležitým dopravním spojením společně s vlakovou zastávkou, v jejíž blízkosti je škola, mateřská škola, kostel, dětské hřiště a komunitní centrum neziskové organizace New Renato Community Society a nově také klinika. Venkovská oblast se skládá z několika stovek farem, které jsou volně rozptýlené v krajině, což je pro Afriku typické.

New Renato Community Society je místní nezisková organizace, která zde založila a díky dobrovolníkům a vládním učitelům provozuje s velkým úspěchem mateřskou a základní školu. Má za cíl rozvoj venkova a vzdělání v této oblasti. Lektoři z této organizace učí lidi z místní komunity včelaření, zemědělství, vzdělávání, zdravotní péči, rozvoji mládeže a správné výživě.

V oblasti Kashitu velmi chybí střední škola, která by výraznou měrou přispěla k rozvoji celé oblasti. Absolventi této vzdělávací instituce by pomohli vzniku nových podnikatelských příležitostí, rozvoji živností a uplatnili by tak svůj potenciál.

Na výstavbu první budovy školy bude potřeba 16 250 cihel

Technologie výroby cihel je vyvíjena tak, aby cihly měly dostatečnou pevnost přidáním vhodného obsahu cementu. Testování směsi a technologie výroby neprobíhá pouze v rámci ČVUT, ale zapojí se i další partnerské univerzity, například v Mulungushi University in Kabwe v Zambii.

Cihlovačka umožňuje vyrábět přibližně 30 cihel za hodinu











Tradiční místní cihlovačka a cihly











Naše cihlovačka a cihly

Budovy z lisovaných nepálených cihel mají v Zambii dlouholetou tradici. Jejich rozměry jsou pozůstatkem z dob kolonizace (imperiální jednotky). Naše cihly využívají metrický systém, který je dnes v Zambii běžnou praxí a díky příměsi cementu mají stály tvar. Otvory v cihlách umožňují snadné vedení technických zařízení a při vložení výztuže do otvorů v kombinaci s betonovou výplní zajištují konstrukci větší tuhost a únosnost.

Tvar cihel, připomínající kostičky LEGO, je použit pro zlepšení podmínek výstavby. Umožňuje suchou výstavbu zděných konstrukcí, zkracuje dobu stavění a je intuitivní k použití i pro neodborné stavebníky. S těmito cihlami dokáže po krátkém zaškolení pracovat každý. Tato stavební technologie napomůže místní komunitě v možnosti si realizovat výstavbu školy vlastními silami, efektivněji a za nižší náklady.

Celá výstavba stavebních konstrukcí z tohoto materiálu byla testována v laboratořích fakulty stavební ČVUT v Praze.











Testování na fakultě

Projekt střední školy v Kashitu je od počátku vnímán v širších souvislostech a principy udržitelnosti tvoří jeho pilíře. Cílem projektu je zajistit kvalitní vzdělání a zlepšit celkovou kvalitu života v oblasti Kashitu, podpořit výstavbu šetrnou k životnímu prostředí a rozšířit podnikatelské příležitosti v lokalitě.

Aktuálně ze stavby