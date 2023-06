Stavba / Hrubá stavba / Začíná výstavba střední školy v Zambii podle českého neziskového projektu

Seznamte se s dobrovolnickým projektem výstavby střední školy v Zambii spolku Přátelé New Renato podporujícího projekty zambijské organizace New Renato. V těchto dnech začíná po dlouholetých přípravách výstavba areálu střední školy podle českého projektu ale s maximálním využitím lokálních zdrojů. Autorem návrhu školy a projektovým manažerem je Ing. Petr Čanda, který byl hostem ve studiu ESTAV.tv.

Zambie se potýká s problémem obtížné dostupnosti středních škol. „Základní školy jsou tam velmi dostupné, ale střední školy jsou doménou velkých měst, ale v našem daném regionu není nikde přístupná v okruhu čtyřiceti kilometrů,“ říká Petr Čanda. „Máme tam tři velké základní školy s kapacitou asi 1 200 studentů, ale tito studenti potom nemohou pokračovat na žádnou střední školu.

Proto je žádoucí v tomto regionu střední školu vybudovat. Tomu se věnuje organizace Přátelé New Renato. Spolu s místní neziskovou organizací se snaží pozvednout region. Místní komunita vybudovala jak základní školu, tak mateřskou školu a také komunitní centrum se vzděláváním dospělých. Takže střední škola doplní systém vzdělávání, aby absolventi základních škol mohli postoupit do středního školství. To je předpokladem toho, aby v regionu vznikala řemesla a různé podnikatelské příležitosti,“ vysvětluje Petr Čanda.

Stavba střední školy začíná realizací prvního objektu z celého areálu s řadou funkcí. „Když stavíte střední školu, tak se nestaví jen budovy střední školy pro výuku, ale je třeba také postavit budovy pro ubytování studentů a budovy pro učitele. A nejenom to. Musíte jim také dát určitý kus země, na kterém mohou mít své pole. To všechno je součástí místní legislativy a vy jako projektant to musíte zohlednit ve svém projektu,“ popisuje Petr Čanda.

Pro zdění byla vybrána technologie užívaná v Zambii, ale vylepšená českými dobrovolníky, tak aby se dosáhlo vyšší pevnosti a trvanlivosti materiálu. Využijí se nepálené cihly s příměsí cementu.

„První úkol byl, že jsme vyvinuli vlastní stroj na výrobu cihel, který dokáže stavbu značně urychlit a dokonce i zlevnit. My jsme vzali původní technologii nepálených cihel a zlepšili jsme ji tím, že pro lepší stabilizaci materiálu přidáváme cement. Tím dosahujeme vyšší pevnosti. Testy na naší fakultě ČVUT jsme prokázali, že z tohoto můžeme vybudovat jednoduché jednopodlažní budovy.“

Do technologie, která je v Zambii zavedená a známá přinášejí čeští dobrovolníci novinky, jakými jsou např. železobetonové věnce nebo kvalitní základová deska. Zároveň vyvíjejí a na prvním objektu odzkouší technologii střechy, která by měla alespoň částečně eliminovat problémy s přehříváním interiéru a s hlukem při přívalových deštích dopadajících na krytinu z trapézových plechů.

První část týmu odletěla na místo realizace v Zambii 12. června, několik dní po natáčení našeho rozhovoru. Začíná nová etapa realizace projektu, a to samotná stavba. Tým ale neskrývá i obavy: „Představa, že se někde sejdete v osm hodin a všichni tam budou, tak ta je v rozvojových zemích úplně lichá. Člověk musí být schopný poradit si s nedostatkem materiálu nebo s obdobnými problémy. Takže určitě nás tam čeká řada úskalí. Nemaluji si nějaký idylický obrázek, že to bude bez problémů. To, co nás na tom baví je, že si tam něco nového vyzkoušíme, spoustu věcí, které jsme si tady vyzkoušet nemohli. A hlavně je to setkání s jinou mentalitou a kulturou. Musím říct, že zatím se těším a doufám, že mi to vydrží až do konce,“ říká v rozhovoru Petr Čanda.

Pro další informace vč. možnosti finančního příspěvku pro organizaci výstavby střední školy navštivte pratele.newrenato.org