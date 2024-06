Dobrovolní stavitelé školy v Zambii odlétají do Afriky

Jedním ze způsobů, jak přiblížit veřejnosti dobročinné akce, jsou veřejné workshopy. Skupina dobrovolníků, která se podílí na výstavbě školy v zambijském Kashitu zde naposledy, před svým odjezdem do Afriky, předváděla výrobu nepálených cihel v praxi. Podívaná přímo na břehu Vltavy vzbuzovala u kolemjdoucích zájem zapojit se aktivně do projektu.

Dobrovolníci, kteří budou působit přímo v Kashitu, znají své role. Ty jsou přesně rozděleny a každý už ví, co bude dělat. Koordinátor projektu Petr Čanda popisuje současný stav: „Šestnáct lidí odlétá už 24. června, takže máme posledních pár dnů na přípravy. Daří se nám zařizovat si všechno, co je třeba, například očkování nebo výměnu peněz na místní měnu a podobně. Měli jsme i teambuilding, kde se ukázalo, jak dokážeme v týmu spolupracovat, a kde jsme si řekli základní informace o tom, jak v Zambii fungovat a co nás tam čeká z pohledu realizace.“

„Ještě když jsem byla studentkou na stavební fakultě, tak jsem si chtěla zkusit nějakou týmovou práci, protože mi přijde, že v týmu je úžasná energie, zejména když se jedná o dobrovolný projekt. Hodně mě to naplňuje, protože tato akce má potenciál pomoci opravdu hodně lidem. Pokud se škola dostaví v té kapacitě, kterou chceme, bude nabízet možnost vzdělání až 250 dětem,“ popisuje dobrovolnice Eliška Kopačková svůj vztah k projektu.

Toto je poslední workshop před odjezdem celého týmu do Zambie. Naše redakce bude situaci na dálku sledovat a v září se zajedeme do Zambie za staviteli podívat, jak se celé dílo podařilo!