Slunce, včely a nové plány: V Zambii letos staví medárnu i solární elektrárnu

Na Den dětí si mohli zájemci na pražské náplavce, společně s Petrem Čandou, vyzkoušet technologii stavění školy v Zambii. My jsme s ním mluvili hlavně o tom, co tam letos čeká české dobrovolníky.

V zambijské komunitě se nachází spousta včelařů a dobrovolníky letos čeká výstavba medárny. Tamní včelaři by rádi svůj med dokázali lépe zpracovat, a proto se pro ně bude stavět budova, která bude sloužit právě na vytáčení medu. V plánu jsou dále různé workshopy, které budou vést čeští včelaři, kteří dokáží posunout vzdělání zambijských kolegů, aby produkce jejich medu byla efektivnější.

„Jako produkt by již neměl vznikat jen med v nějaké kvalitní fázi, ale chceme dělat i produkty z vosku. Dále chceme postavit fotovoltaickou elektrárnu, která by nám měla vytvořit nezávislý zdroj elektřiny, který je velice důležitý, jelikož elektřina v Kashitu poměrně často vypadává a my jsme na ní hodně závislí. Takže držte nám palce, budeme to potřebovat!“ říká Petr Čanda, koordinátor projektu.