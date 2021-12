Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Nevšední krušnohorská šeď

Nevšední krušnohorská šeď

Novostavba horské chaty v krušnohorských Nových Hamrech je ukázkou jednoduché, ale přitom velmi důmyslné architektury 21. století. Spojuje v sobě požadavky na objekt situovaný v náročném horském prostředí a na design s ohledem na jeho umístění v chráněné oblasti, která byla v roce 2019 zapsaná do světového dědictví UNESCO.

Původní dům, který stál na pozemku u kraje lesa, se rozhodl David Zámečník ze studia NEW HOW architekti nechat strhnout. Nevyhovoval nejenom dispozičně a konstrukčně. Jak sám Zámečník upřesňuje: „Potřebovali jsme toto místo zbavit rovněž jeho historie a založit stavbu na zcela nových základech.“ Na jeho místě vznikl nový lehký objekt, tvořený převážně z přírodních materiálů, který dokonale zapadl do okolní krajiny. Architekt a investor v jedné osobě jistě překvapil své sousedy, ale i turisty procházející pod Tisovským vrchem. Tradiční krušnohorskou stavbu s bíle omítnutým zdivem prvního podlaží přecházející do dřevem obložených štítových stěn druhého podlaží nahradila věžovitá dřevostavba opláštěná do hliníkového plechu PREFALZ. Ten v antracitovém odstínu a ve specifické povrchové úpravě stucco nevytváří zbytečné odlesky, a přitom svou šedí krásně zapadá do šedi okolních lesů.

Příbuzní ze strany Zámečníkovy ženy původní dům i s pozemkem koupili v padesátých letech, když odsud byla vysídlena rodina sudetských Němců. I proto chtěl Zámečník skrze novostavbu dát tomuto místu historií zcela nezatíženou budoucnost. Dlouho přemýšlel, jestli dělá dobře a jestli ho nebude tížit myšlenka, že se rozhodnul špatně a začal na tomto místě stavět. Nakonec si za novou verzí horské chaty stojí tělem i duší. Chata nenese žádné historické memento a je postavena v podstatě na zelené louce. Od svého předchůdce se odlišuje účelem, tvarově, dispozičně, použitými materiály, zkrátka zcela vším.

Vertikálně působící budova pod svým antracitovým hliníkovým pláštěm ukrývá dohromady čtyři podlaží, resp. funkční úrovně. Ne nadarmo tak vzdáleně připomíná vyhlídkovou věž. Svou výškou přes deset metrů k ní přitom nemá moc daleko. V betonovém suterénu chaty se nachází sklep a technická místnost. Přízemí dominuje dřevem obložený obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem s možností otevření prostoru na rozlehlou venkovní krytou terasu. Je zde ještě koupelna a zádveří. V prvním patře se nachází tři ložnice, koupelna, šatna a galerie, ve které je na úrovni podlahy instalována nad prostorem jídelního kouta síť. Ta slouží jako síť houpací, a přitom otevírá a spojuje obytnou část stavby v přízemí s tou relaxační v patře. Vzniknutý světlík pak pokračuje až na úroveň prostorného atelieru v posledním podlaží. Zde se nabízí ohromné výhledy skrze velkoformátové okno přímo do korun stromů.

Chata by měla být výhledově obývána celoročně. A jelikož chtěl David Zámečník svou soukromou rozhlednu sdílet s rodinou a přáteli, je v ní místo na spaní pro až deset osob. Zámečník nezapomněl ani na udržitelnost stavby jako takové. Kromě zcela recyklovatelných materiálů byly při výstavbě na střechu rovněž instalovány přípojky pro fotovoltaické panely a vertikální větrnou elektrárnu pro energeticky soběstačný život.

O projektu:

Země: Česká republika Objekt, místo: horská chata, Nové Hamry v Krušných horách Typ stavby: novostavba Architekti: NEW HOW architekti Realizace: Tomáš Padevět Typ fasády: PREFALZ Barva fasády: P.10 antracitová FOTOGRAFIE A VÝKRESY: Croce & WIR