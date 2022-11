Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Fasáda v designu železné rudy

Nová ledová aréna ve švédském Gällivare připomíná svým barevným pojetím hlavní místní nerostné bohatství – železnou rudu. Barevná variace odolných hliníkových fasádních šindelů bude toto bohatství připomínat i dlouho poté, co se místní doly vyčerpají.

Nedaleké město Malmberget kvůli těžbě železné rudy zaniká a jeho obyvatelé se postupně stěhují do Gällivare, kde vzniká kompletně nová infrastruktura pro násobně větší počet obyvatel. Sloučení je společným procesem obou měst. Kromě ledové multifunkční arény zde vzniká nová škola a kulturní centrum.

Rychlost na prvním místě

Vzhledem k tomu, že srpen v Gällivare je podobný našemu listopadu, je těžké si představit, jak zde staveniště fungují v ostatních měsících roku. V zimě mohou teploty klesat i pod −30 °C. Proto v Gällivare není čas mít několik týdnů rozestavěnou a nehybnou stavbu. Tato okolnost výrazně přispěla k výběru použitého materiálu na fasádě arény. Architekti hledali takový materiál, který se skládá z menších prvků a lze jej pokládat při de facto jakékoli teplotě, aby stavební práce mohly pokračovat i v zimě. Volba padla na falcované fasádní šindele PREFA, a to v několika barevných odstínech, připomínajících svojí skladbou místní bohatství. Mihotavá barevná kombinace fasády však může být i něčím jiným. Může odrážet vysoce nabitou atmosféru a vitalitu, dynamickou povahu nebo eleganci toho, co se právě odehrává uvnitř haly. Někdy se zdá, že se hala otřásá vším tím veselím a žárem hokejového zápasu. Jindy se tu nacvičují piruety na klasické operní árie. Na ledě se tančí i bojuje. Vlastní tréninková místnost pro baletní tanečníky, tréninkové plochy pro děti a důmyslný teplotní systém pro různé stupně tvrdosti ledu umožňují lidem v Gällivare si sportovní chvíle užít na té nejvyšší možné úrovni.

Důsledné plánování

Na dalekém severu Švédska není mnoho klempířů. Obecně je zde méně lidí a o to méně řemeslníků než v jižní části země. Mistr Magnus Rahkola a jeho montéři z Hala Byggplåtslageri AB pravidelně přijížděli do Gällivare z asi 200 km vzdáleného města Lulea, aby pracovali na fasádě arény – což nebyl jediný náročný úkol, který bylo třeba splnit. Realizaci architektonicky ambiciózního projektu bylo nutné nejenom dobře naplánovat, ale vzhledem k jejímu barevnému pojetí bylo nutné pečlivě dodržovat kladečský plán. Rahkola prozrazuje, že se na této stavbě hodně naučil. „Po této zakázce jsem si koupil mobilní řezačku, abychom mohli v budoucnu provádět úpravy detailů přímo na stavbách,“ popisuje a vysvětluje, že v Gällivare museli všechny detailní práce provádět ještě mimo stavbu, tzv. na dálku. Dále bylo nutné dodržet stavební termíny. Za severním polárním kruhem je využitelná doba výstavby krátká, protože mrazivé teploty mohou ztížit práci na stavbách. Ještě krkolomnější je to se světlem a barvami. V modravém světle polární noci, která trvá od listopadu do května, lze barvy od sebe jen stěží rozeznat. Za těchto pracovních podmínek museli klempíři na částečně konvexně a konkávně prohnutou budovu nainstalovat náhodně vypadající barevný vzor sestávající z 26 000 šindelů společnosti PREFA Aluminiumprodukte.

Čtyři barvy

„Takto jsme naplánovali shodu s barvami,“ ukazuje Magnus Rahkola na svém mobilním telefonu esteticky přitažlivý vzor ze čtyř odstínů červené, které se navzájem výrazně podobají. Architekti ho pouze informovali o tom, která z barev má být použita v jakém procentuálním poměru, aby vznikl náhodný obraz fasády. „Na dílně jsme si vizualizovali rozmístění jednotlivých šindelů, které jsme pak očíslovali. Na stavbě bychom v soumraku polární noci nebyli schopni pouhým zrakem barvy od sebe odlišit,“ uzavírá Rakhola.

O projektu:

Země: Švédsko Objekt, místo: zimní stadion, Gällivare Typ stavby: novostavba Architekti: MAF Arkitektkontor AB Realizace: Hala Byggplåtslageri AB Typ fasády: fasádní šindel Barva fasády: P.10 tmavě červená, P.10 cihlově červená, barva na přání červenohnědá (RAL 8012 a RAL 3011) FOTOGRAFIE: Croce & WIR