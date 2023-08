Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Kombinace fasádních materiálů na škole v Otterswiller

Kombinace fasádních materiálů na škole v Otterswiller

Nedaleko Štrasburku v městečku Otterswiller se nachází areál zrekonstruované základní školy, jejíž součástí byla i přístavba budovy školní družiny a volnočasových aktivit. Ač jsou obě budovy opláštěny různými materiály ve stejném barevném odstínu, jejich kombinace nebyla prvoplánová. Dokládá to i získané ocenění Prix de Facades2build pro architektonickou kancelář Urbane Kultur, která celý koncept rekonstrukce školního zařízení měla na starosti.

Dvě budovy, dvě fasády

Tesař a pokrývač Simon Moog byl zodpovědný za pokládku fasády a střešní krytiny na základní škole a školní družině v Otterswilleru. Vyvážená kombinace materiálů na obou budovách a z ní vyplývající propracované detaily byly výzvou nejen pro architekty, ale i pro samotného Mooga. Ten se tak blýsknul jako zručný řemeslník.

Mezi ním a Urbane Kultur to vždycky dobře klapalo. „Obvykle každý rok postavíme nějaký společný projekt,“ zmiňuje Moog. Vzhledem k tomu, že si mnoho potřebných detailů sami naplánují, vypracují a poskytnou ve formě výkresů, oceňuje spolupráci se štrasburskými architekty. „Vždy si vyměňujeme informace o stavebních postupech a detailech. Mohlo by se stát, že Dominique Cornaert a Philippe Dahan jsou jedinými architekty, kteří stále vytvářejí stohy podrobných výkresů a přesně vědí, jak má vypadat detailní provedení,“ popisuje Moog. To je, jak dodává, rozhodující výhoda pro práci na stavbě.

Moog je silný a přátelský. Je na něm vidět, že ho práce a zejména efektivní pracovní postupy baví. Práce na staveništi je podle něj montáž a pouze montáž. Alespoň v jeho projektech. Vysvětluje, že na stavbách nelze ztrácet příliš času přemýšlením o tom, co by jak mohlo fungovat. Práce na detailech patří do projekční kanceláře a do dílny, nikoliv na stavbu. Tak tomu bylo i v Otterswilleru, kde museli zpracovat několik fasádních materiálů. Stará stávající stavba školy byla v přízemí obložena antracitovým keramickým obkladem a v poschodí bílými glazovanými hladkými obklady. Nová školní družina pak dostala lehkou hliníkovou fasádu z kosočtvercových fasádních šablon 44×44 v barvě P.10 prefa bílé. Ve francouzštině se jim říká losanges. Vyznačují se jemným elegantním vzhledem, který vychází kromě tvaru také ze skrytého systému kotvení, který je pro střešní i fasádní produkty společnosti PREFA Aluminiumprodukte typický.

Souvislé plochy jako výzva

Nadprůměrná estetika kosočtvercových fasádních obkladů se projeví zejména na velkých souvislých plochách. Je to ale vykoupeno precizní pokládkou, která nedovoluje jakoukoliv odchylku. Šablony musí být montovány kolmo a rovnoměrně ve vodorovném směru. I nepatrné nuance nebo nedokonalé zapasování šablon by bylo ve výsledku velmi viditelné. Protože Moog s kolegy prováděli v Otterswiller i montáž podkladové konstrukce fasády – pečlivě nanesenou izolaci a nosný laťovaný rošt, měli základ pro precizní práci, která je pro kosočtvercové obklady nezbytná, zcela ve svých rukou. Tři klempíři potřebovali na dokončení montáže na místě jen několik málo týdnů. Výsledný noblesní, a přitom funkční vzhled fasády je na celkové ploše přes 300 m2 vskutku poutavý.

O projektu:

Země: Francie Objekt, místo: Základní škola s družinou, Otterswiller Typ stavby: rekonstrukce, novostavba Architekti: Urbane Kultur, Štrasburk Realizace: Charpentes MOOG Typ fasády: PREFA fasádní šablona 44×44 Barva fasády: P.10 prefa bílá Fotografie: Croce & WIR