Kompozitní desky na pražské čerpací stanici

Hliníkové kompozitní desky PREFABOND v černošedé a čistě bílé barvě zdobí čelní stranu fasády prodejny a podhled nad výdejními stojany nově vybudované čerpací stanice pohonných hmot v pražské Uhříněvsi. Budovu s ostrými geometrickými tvary navrhl architekt a designér Daniel Zerzán.

Výraz a jasná struktura

Daniel Zerzán svým přístupem k řešení technických detailů dodává čerpací stanici výrazný „wow efekt“. Ti, kteří na stanici přijedou natankovat, dostávají jasnou informaci, který prostor je na co a pro koho určen. U čerpací stanice se to zdá být zbytečné, detaily ale umocňují celkový vjem řidičů, a ti se sem pak rádi vracejí. A o to šlo především. Architektura je pro Zerzána stejně tak výrazem jako ovládacím prvkem. V tomto ohledu se snaží být precizní. Například mu vadí, pokud spolu technické, funkční a formální roviny nesouzní. Zní to komplikovaně, ale v případě čerpací stanice v Praze to bylo účinné. V okolí se o místě hodně mluví a na internetu se objevují další a další fotografie čerpací stanice. „Pokud lidé mluví o tom, co vzniklo, vyplatilo se to,“ říká s úsměvem Zerzán. Podle něj je jedním z úkolů architektury vytvořit něco výjimečného a zároveň neponechat nic náhodě.

PREFABOND pro přesnou architekturu

Složitá geometrie obvodového pláště budovy s trojúhelníkovými a lichoběžníkovými plochami vyžadovala precizní řemeslnou práci a porozumění třetímu rozměru. Podle Jakuba Mička, který realizoval fasádu a střechu čerpací stanice, byla vždy nejdůležitější vlastností ve věcech, které dělá, schopnost trojrozměrného myšlení. Toto chápání potřeboval ve většině svých zaměstnání. Celý model čerpací stanice byl předem vymodelován ve 3D prostředí, avšak jak říká Miček: „To, že je projekt předem digitálně vymodelován v 3D, neznamená, že se nemusí na stavbě nic ručně upravovat.“ V Praze došlo ke zvláštním úpravám například u šikmých podpěr, okapů nebo zužujících se spojů kompozitních desek PREFABOND. Ty jsou sendvičově vrstvené a díky nadstandardní pevnosti a možnosti přesného opracování se hodí i na tzv. milimetrovou architekturu, kdy vše musí sedět na milimetr přesně. Kompozitní desky jsou tak ideálním fasádním obkladem jak pro velké, tak i pro malé plochy s důrazem na preciznost. Navíc skvěle vypadají, jsou maximálně odolné vůči korozi i povětrnostním vlivům a architektům poskytují tvůrčí volnost se všemi výhodami zavěšené provětrávané fasády.

Bezproblémová spolupráce

Daniel Zerzán se při spolupráci na čerpací stanici značně opíral i o Mičkovy široké znalosti a společně tak kontrolovali celou spodní a ocelovou konstrukci, panely z křížem lepeného dřeva, fasádní fólii nebo 469 m2 kompozitních desek PREFABOND. A už nyní plánují další společné projekty. Když se jich však zeptáme na možnou výměnu rolí mezi mistrem stavitelem a architektem, rychle to odmítnou. Miček si nedokáže představit, že by na stavbě nepracoval rukama.

O projektu:

Země: Česká republika Objekt, místo: čerpací stanice, Praha Typ stavby: novostavba Architekti: Ing. arch. Daniel Zerzán Realizace: Jakub Miček Typ fasády: PREFABOND kompozitní deska Barva fasády: černošedá, čistě bílá FOTOGRAFIE: Croce & WIR