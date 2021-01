Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Nenápadná, a přesto odvážná novostavba

Novostavba rodinného domu nedaleko Lince disponuje opticky maximálně odlehčenou konstrukcí respektující své okolí. Díky své unikátnosti přesto zaujme nejpozději na druhý pohled. Kovové obklady exteriéru i interiéru, v kombinaci se sklem a masivním dřevem odkazují na návrat do modernismu minulého století, kdy hlavním heslem bylo „méně znamená více“.

Architektonickému studiu pb + p Architekten se povedlo vyhovět požadavkům zadavatele stavby, který je sběratelem se slabostí pro období 50. let 20. století, a který svou vášeň chtěl reflektovat i do svého nového sídla. Malé množství použitých stavebních materiálů v high-tech kvalitě dokonale odráží charakteristiku poválečného modernismu, jehož styl rodinný dům reprezentuje. Industriální pojetí a trvalá udržitelnost jej rovněž dokonale integrují do vcelku zhuštěného Lineckého downtownu. Samotné zhuštění je zřejmé i v půdorysu stavby. V přízemí železobetonové konstrukce domu se nachází prostorná garáž a všechny obytné místnosti jsou v patře, přičemž orientovány jsou převážně směrem do zahrady, jelikož uliční strana domu přiléhá k rušné komunikaci vedoucí do centra města.

V modernismu tolik žádanou oblost a aerodynamičnost dodává celé stavbě především kovová zavěšená provětrávaná fasáda, která je obložena PREFA vlnovým profilem Profilwelle v barvě přírodního hliníku. Jeho vertikální instalace přidává rodinnému domu noblesu, a spolu se skrytým kotvením je zárukou zachování dlouhodobě užitné i estetické hodnoty. Celý fasádní systém je bezúdržbový a dosahuje živostnosti sta let. Na materiál PREFA je poskytována záruka 40 let.

Rutina s milimetrovou přesností

Budova v Leondingu byla prakticky rutinní prací pro zkušeného a zkušeného klempíře Martina Affenzellera z Vorchdorfské pokrývačské a klempířské společnosti lnnocente, ve které pracuje od roku 1998. Použití hliníkových profilů s vlnou na fasádě však vyžadovala řadu zkušeností, a především přesný přístup ve fázi plánování. „Byla to doslova otázka milimetrů, ale přesnost se vyplatila. Dominující zaoblení bylo vypočítáno správně a profil zvlnění byl dodán v příslušném poloměru. Části, kde se spojují s jinými stavebními materiály, byly další výzvou, ale zkušenosti a dovednosti stavbyvedoucího nám rovněž pomohly zachovat chladnou hlavu,“ upřesňuje Affenzeller.

PREFA Profilwelle profil s vlnou je vyroben z lisované hliníkové slitiny o tloušťce dva milimetry, která zajišťuje nejvyšší stupeň tvarové integrity a pružnosti. Jemná struktura materiálu a skrytá fixace mu dodávají ušlechtilý vzhled. Eloxovaný povrch navíc prodlužuje jeho životnost a činí fasádu ještě exkluzivnější. Další výhodou je, že profil vytváří vzrušující souhru mezi světlem a stíny, která se trvale mění v závislosti na tom, jak na něj dopadá světlo.

Martin Affenzeller i jeho kolegové z firmy Innocente, která se na realizaci fasády podílela, pracují s materiály PREFA dlouho a poměrně často. „Hliníkové střechy a fasády jsou tvárné a mají vysokou užitnou i estetickou hodnotu. Navíc spolupráce s firmou PREFA je bezproblémová. Přímý kontakt s výrobcem je pro nás a naši práci velmi důležitý. Prostřednictvím pravidelných školení stíháme reflektovat různé inovace a nové produkty. Kdybychom nebyli v obraze, takzvaně by nám ujel vlak,“ popisuje klempíř. „Rozmanitost produktů, barev, různých povrchových úprav a tloušťky materiálu nabízejí téměř nekonečné možnosti,“ dodává Affenzeller.

O projektu:

Země: Rakousko Objekt, místo: rodinný dům, Leonding Typ stavby: novostavba Architekti: pb + p Architekten Patzelt Barth + Partner zt-GmbH Realizace: Innocente Ges.m.b.H. Typ fasády: PREFA Profilwelle Barva fasády: přírodní hliník FOTOGRAFIE: Croce & WIR