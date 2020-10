Dům snů

Reinhold Hammerer je jeden z těch architektů, kteří nechtějí pro svého klienta vytvořit jen pouhý dům, ale jde mu o to, aby to byl doslova dům snů. Perfektní stavba, vytvořená klientovi přesně na míru, a na základě opravdového dialogu s ním.

Hammerer totiž není „jen“ architekt, ale snaží se být i psychologem, který nahlíží do nitra. Na Merienbergu v Linci se mu podařilo odkrýt klientova přání naprosto dokonale a díky tomu mohla vzniknout unikátní oáza klidu pro jednu manželskou dvojici.

Za všechno může Lego! Zhruba tak by se dal charakterizovat začátek kariéry rodáka z Vorarlbergu, Reinholda Hammerera. Ten totiž každé Vánoce dostával od rodičů pod stromeček Lego, ze kterého si pak vydržel dlouhé a dlouhé hodiny stavět. „Stavění mě fascinovalo už od ranného dětství, takže jsem napřed šel na školu inženýrského stavitelství a po jejím absolvování jsem nastoupil na studia architektury v Innsbrucku. Kromě toho ale rád vzpomínám také na svá studia v Madridu, která pro mě byla velkou inspirací,“ popisuje start své architektonické dráhy Hammerer. Opravdovým milníkem v jeho životě byl nicméně rok 2015, kdy si ve švýcarském Aarau založil svoji vlastní architektonickou kancelář.

Ve své práci hodně využívá nejenom poznatky ze Španělska, ale často si vzpomene i na svého profesora, který vedl jeho diplomovou práci. „Stalo se mi, že mi byla část práce vrácena s poznámkou, ve které se mě profesor ptal, jestli vím, jak firma VW vyvíjí auta. Začal jsem si tedy o tom vyhledávat informace, zkoumat různé motivy a následně jsem je v diplomové práci využil. Od té doby se tohoto postupu držím. Nová budova zkrátka vznikne teprve tehdy, když mám pocit, že už mám k dispozici maximum potřebných informací,“ vzpomíná Hammerer.

Kouzlo Vorarlberska

Vorarlber, kde se architekt narodil, je vyhlášený velmi svébytnou architekturou, která je vše, jen ne fádní a nudná. Snad je to dáno i tím, že tento nejzápadnější cíp země je pověstný svými řemesly, která zde mají dlouhou tradici. A svou roli tu nepochybně hraje i drobná hašteřivost s Vídní, vůči níž se Vorarlberčané často pokoušeli vymezit. „Řekl bych, že naše místní architektura se až tak dalece nezaobírá nějakou designovou vybroušeností, jako spíše praktičností, a snaží se hledat to, co je hodnotné a krásné. Výsledkem těchto tendencí je potom nezaměnitelný styl.“

Jako jeho vlastní

„Při každé realizaci samozřejmě vím, že ten dům není a nebude můj. Ale přistupuji k němu, jako kdyby měl být. Jako kdybych ho stavěl sám pro sebe. Snažím se být za všech okolností precizní a velmi dobře si vybírám stavebníky, s nimiž spolupracuji. Pro nás architekty to není jen o stavbě, ale také hodně o psychologii.“

Nezřídka se stane, že první jasnou představu o podobě nového projektu získá Reinhold hned, jakmile poprvé vkročí na staveniště. Nejinak tomu bylo i na pozemku budoucího domu v Linci. „Nápad se dostavil prakticky okamžitě, ale nejtěžší bylo, držet se ho striktně po celou dobu realizace. Stavět dům je totiž podobné, jako když píšete filmový scénář – musíte vyprávět nějaký příběh, mít úvod, zápletku i konečnou pointu. Dům ve vás také musí probudit emoce a zanechat dojem,“ popisuje architekt.

V Linci uprostřed malebné přírody nakonec Hammerer vytvořil pro partnerskou dvojici dokonalý domov, který je navíc i skutečnou oázou. Dům byl postaven v souladu s přírodou, kterou naprosto respektuje a dokonale do ní zapadá, jako by byl sám její součástí. O propojení domu s okolím se stará především otevřený prostor, jež dovoluje nerušený výhled na vzrostlé stromy a celkový dojem podtrhuje rovněž použití dřeva jako hlavního materiálu do interiéru.

Čokoládová fasáda

Zatímco interiéru vévodí dřevo, exteriéru vládne hliníková fasáda, protože majitel si venkovní dřevěné obložení nepřál. „Jako ideální řešení se nám jevil pilový profil PREFA [https://bit.ly/3d9IFQA] v barvě čokolády, která fantasticky ladí s okolím a skvěle vypadá i na samotné budově. Majitelé tomu bez nadsázky říkají čokoládová fasáda a velmi si ji zamilovali. Vždyť kdo by nemiloval dobrou čokoládu,“ vypráví s úsměvem. Materiál PREFA byl kromě fasády použit i na střešní konstrukci. Ta se pyšní hliníkovým plechem na střechu – systémem Prefalz antracitové barvy, a je v tradičním sedlovém stylu, který je v současnosti velmi moderní. „A nemám pochyb, že nejinak tomu bude i v budoucnu,“ uzavírá Reinhold Hammerer.

O projektu:

Název projektu: Dům W. Země: Rakousko Objekt, místo: rodinný dům, Linec Typ stavby: novostavba Architekti: Hammerer ZT GmbH, arch. Reinhold Hammerer Realizace: Adolf Hofer GmbH Typ střechy: Prefalz Barva střechy: P.10 antracitová Typ fasády: pilový profil Barva fasády: zvláštní barva na přání FOTOGRAFIE: Croce & WIR