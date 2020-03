Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Dům vysoko v horách

Dům vysoko v horách

Německý rodák Jan Werner propadl už v mládí kouzlu hor, zvláště těch ve Východním Tyrolsku. O to více si vážil nabídky navrhnout v Dölsachu nedaleko Lienzu dům pro rodinu místního zubaře. Z vily je nádherný výhled na zasněžené štíty Dolomit a sám dům je pak pro jeho majitele doslova rájem v centru velehor.

Kromě toho vila vychází vstříc i současným trendům na udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

„Serpentin je cenný přírodní kámen šedozelené barvy, který se často vyskytuje ve Východním Tyrolsku. A právě strukturou tohoto kamene jsem se nechal při návrhu domu inspirovat,“ říká se zaujetím německý architekt Jan Werner, který se svou láskou k Východnímu Tyrolsku nijak netají. Je to láska na celý život, která začala už v dětství. „Jako kluk jsem pomáhal místním statkářům v Defereggental při žních a sklizni a když jsem měl volnou chvilku, rád jsem se svým otcem vyrážel do hor. Na konci 90. let jsem se rozhodl jít do Lienzu a vyučit se tam na tesaře,“ vzpomíná na své začátky Werner.

V Rakousku to ale jako Němec neměl kvůli tradiční řevnivosti mezi Němci a Rakušany úplně jednoduché. O to více se musel snažit, což ho naučilo být pilný a precizní. Po vyučení odešel do Štýrského Hradce, kde se rozhodl studovat architekturu a už tam zůstal žít natrvalo. Pouto s Východním Tyrolskem ale nikdy nezpřetrhal. Jak by také mohl, když tu stojí jeho rodinný dům, v němž tráví se svými blízkými většinu volného času.

S citem pro detail

Jan Werner je to, čemu se říká „sólista“, člověk, který má rád individualitu a řešení ušitá na míru. Již několik let je šéfem projekční kanceláře ve Štýrském Hradci, a kromě toho také přednáší na vysoké škole, kde je docentem. Obě jeho práce ho baví stejnou měrou a do všeho, do čeho se pustí, jde vždycky s vervou a odhodláním. „Rád si s věcmi vyhraju do těch nejmenších detailů a věnuju se i těm nejmenším drobnostem,“ přiznává Werner, jehož rukopis je snad i díky tomu na stavbách zcela nezaměnitelný.

„Vždycky vycházím z toho, že stavba, na které pracuji, není pro mě. Je pro mého klienta a já se s ním musím seznámit a vycítit, co přesně chce a jaký je jeho vkus. Také proto si vždycky dávám záležet na výběru toho správného materiálu, i když se vzhledem ke svému původnímu vzdělání musím přiznat, že nejlépe se mi pracuje se dřevem. A vždy se snažím, aby moje stavby byly takzvaně udržitelné.“

Zásady udržitelnosti se Werner držel i při realizaci projektu v Dölsachu. Střecha domu je totiž orientována na jih a má vlastní fotovoltaické zařízení. K vytápění zase slouží tepelné čerpadlo, které je skryto u garáže domu.

Dům otevřený okolí

Celá vila je koncipována tak, aby byla otevřena okolnímu prostoru. Ve skleněném průčelí se působivě zrcadlí okolní výběžky hor, zároveň průčelí poskytuje svým majitelům fantastický výhled do přírody. Zavěšený provětrávaný fasádní systém PREFA zajišťuje obyvatelům domu dokonalé odvětrávání, a to bez ohledu na roční období. Materiál této značky se vyznačuje mimořádnou trvanlivostí a dlouhou životností, proto byl doslova jako stvořený pro využití na stavbě v horách, kde musí domy často odolávat nepřízni počasí. „Klient preferoval, aby materiál, který na stavbu použijeme, byl ekologický a z dlouhodobého hlediska udržitelný. Proto jsme sáhli po hliníkové krytině PREFA, která je vyráběna převážně ze sekundárně zpracovaného hliníku, díky čemuž je možné ji recyklovat prakticky nekonečně. To nám umožnilo postavit dům nejenom krásný, ale také vysoce funkční.“

Kvalitu použitého materiálu ostatně vynáší do nebes i Gerald Ortner, majitel klempířské firmy, která na realizaci stavby v Dölsachu pracovala. „Využili jsme PREFA střešní a fasádní panely FX.12 světle šedé barvy. Byla to jednoduchá a příjemná práce, protože všichni zaměstnanci jsou proškoleni na práci s produkty této značky,“ dodává Ortner. Kromě hladké pokládky, kterou ocenili klempíři, je tu ještě i pozitivum, které zcela jistě nadchne budoucí uživatele domu: jak hliníková střecha, tak i hliníková fasáda jsou téměř bezúdržbové a se zárukou 40 let na materiál a barevnou stálost.

O projektu:

Název projektu: Dům K. Země: Rakousko Objekt, místo: rodinný dům, Lienz Typ stavby: novostavba Architekti: Jaweco Studio, Arch. Jan Werner Realizace: MSGO GmbH, Gerald Ortner Typ fasády: PREFA střešní a fasádní panel FX.12 Barva fasády: P.10 světle šedá FOTOGRAFIE: Croce & WIR