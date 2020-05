Stavba / Izolace, střechy a fasády / Pestrobarevná mozaika

Pestrobarevná mozaika

Hliníkové fasády mohou mít mnoho tváří. Definují je rozdílné tvary, velikosti i barvy. A právě především díky mnoha různým odstínům fasád PREFA na celkově dvaceti třech rodinných domech stejné koncepce připomíná Trondheimské sídliště Josefinesvingen pestrobarevnou mozaiku. Mozaiku, která navíc v každé roční době a v závislosti na světelných podmínkách mění svoji podobu.

S požadavkem investora na co nejmenší zastavěnou plochu, ale přitom s maximem bytů a parkovacích míst měl architekt Sevrin Gjerde nelehkou úlohu. Několikapodlažní stavba totiž v okolní krajině osobitých rodinných domků nepřicházela zcela vůbec v úvahu. A tak s kolegou Daigou Ishii z architektonické kanceláře Agraff vymysleli koncept, který nemá obdoby. Na uměle vytvořený kopec rozeseli mozaiku pestrobarevných domků. „Naše Trondheimské domky díky netradičním avšak všudypřítomným barvám, jako je nebeská modrá nebo cihlově červená, dokonale harmonizují s okolím,“ upřesňuje Gjerde, který se za mlada chtěl stát pilotem letadel. Naštěstí ho náhoda, nebo spíš přátelství s bubeníkem jejich hudební kapely zaválo na školu architektury. Jedině tak totiž mohli společně tvořit a hrát i na fakultě. Kapela se jim sice již rozpadla, ale oba přátelé se úspěšně pohybují v oblasti architektury. Gjerde absolvoval nejprve univerzitu v Norsku, pak ve švédském Lundu, a nakonec v Madridu, odkud se definitivně vrátil zpět do Norska.

Hliník jako mozaika

Gjerde si potrpí na souhru jeho architektonických návrhů s okolní krajinou. Vizuální pojetí Trondheimského sídliště však dovedl k dokonalosti. Nové domy jsou tvarově i barevně k nerozeznání od těch v okolní původní zástavbě. Do místní architektury tak naprosto zapadají. Přesto jsou zcela odlišné. Na opláštění totiž nebylo použito dřevo, ale bezúdržbový hliník. A to jak na střechu, tak na fasádu. Falcovaná krytina Prefalz obstála v požadavcích důsledného architekta nejlépe. Elegance hladkého hliníkového plechu a možnost tónování do nepřeberného množství odstínů znamenali jasné vítězství. Fasády domků vytváří v každém ročním období a v závislosti na počasí neustále jiné odlesky. „Nekonečný kolotoč barev, jakoby se zrcadlících na fasádách rodinných domů, mě pokaždé uhrane. Nejvíc miluji jemně načervenalé světlo, které vzniká při západu slunce,“ uzavírá Gjerde.

Lehká práce s lehkým materiálem

Nejenom Gjerdovi uhranuly hliníkové prvky PREFA. Rovněž Dag-Arne Gundersen, jednatel pokrývačské firmy, pro kterého to byla první zkušenost se svitkovým plechem Prefalz, si pochvaloval. „Pracovali jsme na tomto projektu celý rok s týmem patnácti lidí. Byla to sice obtížná práce, ale na tu jsme tady zvyklí. Mráz, sníh, krátký den, to je tu běžné. Ale materiál samotný nám práci jen ulehčoval. Je lehký a poddajný i v mrazivém počasí. S jinou krytinou bychom to za rok nedali,“ konstatuje Gundersen.

O projektu:

Název projektu: Bør Hill Země: Norsko Objekt, místo: sídliště Josefinesvingen, Trondheim Typ stavby: novostavba Architekti: Agraff Architektur, Arch. Sevrin Gjerde Realizace: Meisterblikk AS Typ střechy: Prefalz Barva střechy: 5 zvláštních barev na přání Typ fasády: Prefalz Barva fasády: 5 zvláštních barev na přání FOTOGRAFIE: Croce & WIR