Idylka na vodě

V Zeeburgerbaai na okraji Amsterdamu nedávno vyrostl unikátní komplex bytových domů. A vyrostl přímo z vody: domky, totiž působí jako by doslova pluly po mořské hladině. Tento koncept vytvořila architektonická kancelář Attika Architekten v čele se Susanne Anibovou. Ta vytvořila unikátní a jedinečnou plovoucí idylku také díky fasádě PREFALZ od společnosti PREFA Aluminiumprodukte.

Amsterdam je krásné město, v němž chce bydlet každý. Také proto jsou tu doslova astronomické nájmy. Ještě štěstí, že je všude v okolí spousta vody, na které se dá také vybudovat originální a stylové bydlení. Projekt v Zeeburgerbaai na okraji metropole vznikl na dvou umělých ostrovech, kde bylo postaveno 14 rodinných domů a dvojdomů. Ostrovy jsou přístupné po mostě, který symbolicky odděluje okolní svět od soukromého světa rezidentů. „Voda má totiž magickou moc. Umí způsobit, že člověk v její blízkosti zapomíná na všechny starosti,“ říká architektka Susanne Anibová.

Zprvu měly na umělých ostrovech domy stát na plovoucích plošinách. Architektka i investoři ale od této myšlenky upustili a rozhodli se raději pro vybudování základových platforem, které byly upevněny na pilotách. „Jelikož se komplex nachází v moři severovýchodně od Amsterdamu, chtěli jsme vytvořit plynulý, a navíc estetický přechod mezi souší a vodní plochou. Také nám šlo o to, abychom vyzdvihli půvab přístavní průmyslové architektury a dali mu příjemně moderní design.“ Tomuto pojetí odpovídala i volba barev a materiálu: kov, sklo a beton v kombinaci s modrou barvou.

Každý dům je jiný

Žádný z „plovoucích domů“, který v Zeeburgerbaai stojí, není stejný jako ten sousední. Každý je jiný, jedinečný a jinak krásný. Aby také ne, když do podoby domů mohly v průběhu realizace zasahovat i jejich budoucí majitelé. „Když se ohlédnu zpátky, vidím, že byl skvělý nápad dát majitelům možnost, aby se mohli podílet na podobě svého budoucího bydlení. Poslouchali jsme jejich přání, třeba ohledně velikosti terasy nebo obytného prostoru,“ vypráví Anibová se zaujetím. Jak sama přiznává, patří k těm architektům, kteří ke své práci potřebují být vnitřně spojení s daným projektem. „Rozhodně jen nesedím v kanceláři, ale ráda vyndám ze skříně holínky a vyrazím v nich obhlédnout staveniště.“

Všechno musí ladit

Domy, které Anibová vytváří, mají jedno společné: musí ladit jak se svými majiteli, tak i s okolím. Stejný přístup ostatně razí i její kolegové ze studia Attika, kde rozhodně nevládne jednotná šablona, protože každý z kolegů může říci svůj názor. Sama architektka má hned tři šéfy, takže názorů, které musí brát v potaz, je někdy více než dost.

Architektura nebo kitesurfing

Dalo by se říci, že o její kariéře bylo rozhodnuto již v dětství, kdy byla její nejmilejší hračkou stavebnice LEGO. „Vlastně jsem nikdy neměla žádné nejasnosti v tom, co bych jednou chtěla dělat. Kdybych se vrátila zpátky v čase a měla se znovu rozhodovat, věřte, že bych nevolila jinak.“ Přesto ale existovala jistá šance, že se její profesní dráha mohla ubírat jiným směrem a že ji vítr mohl zavát pěkně daleko od milované architektury. A to doslova, protože mnoho nechybělo a Anibová se mohla stát profesionální kitesurfařkou. „Pokud by se to stalo, dnes bych nejspíš domy navrhovala i tak, jen ne profesně, ale jako hobby.“ Během své čtrnáctileté kariéry Susanne Anibová pochopila, že mezi stavěním z Lega a stavěním domů je ale přece jen pořádný rozdíl. „U domu totiž nerozhodují velké díly a velké celky, tak jako u kostiček stavebnice. To, co se počítá a co rozhoduje, jsou detaily. Nejinak tomu ostatně bylo i u domů v Zeeburgerbaai, kde jsem se snažila sofistikovaně volit použitý materiál, vyhrát si s barevným provedením i řadou dalších podstatných maličkostí,“ vypráví s neutuchajícím profesním zápalem.

Hledání vhodného materiálu přitom nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Architektka i její kolegové neustále vybírali a procházeli všechny možnosti, až narazili na produkty společnosti PREFA Aluminiumprodukte. Ty přesvědčily především dlouhou životností a trvanlivostí. Vodní domky jsou totiž neustále vystaveny silným vlivům okolního prostředí, takže je velká výhoda, že hliníková fasáda PREFALZ zůstane i po letech stále stejná. „Kromě toho se s ní během realizace i dobře pracovalo, což bylo další podstatné plus.“

Rostoucí zájem o produkty značky PREFA ostatně potvrzuje i Ruud Sjouw ze společnosti Siris. „Zatímco v posledních letech jsme hodně pracovali se zinkem, aktuálně získávají na popularitě hliníkové krytiny PREFA. Je to kvalitní materiál a každý objekt díky němu získá dokonalý vzhled, který vydrží dlouho stejný. Pro mě osobně je tato značka synonymem krásy, trvanlivosti a kvality.“

O projektu:

Název projektu: Zeeburgerbaai Země: Nizozemí

Objekt, místo: bydlení u vody, Amsterdam

Typ stavby: novostavba

Architekti: Attika Amsterdam, arch. Susanne Anibová

Realizace: Siris B. V., Ruud Sjouw

Typ fasády: PREFALZ

Barva fasády: P.10 antracitová

FOTOGRAFIE: Croce & WIR