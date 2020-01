Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Ostrov sám pro sebe. Místo s mimořádnou polohou, které často hostí mimořádné hosty

Ostrov sám pro sebe. Místo s mimořádnou polohou, které často hostí mimořádné hosty

Přesně tak nějak by se dala v krátkosti popsat Ostrovní hala v Lindau. Ta leží jako ostrov v pomyslném trojúhelníku mezi starým městem, Bodamským jezerem a horami, a často slouží coby místo, kde se setkávají nositelé Nobelovy ceny. Už proto byla její rekonstrukce, jíž se ujala kancelář Auer Weber, naprosto jedinečným projektem.

„Každý projekt je pro nás tak trochu stavbou na zelené louce. Začínáme úplně od začátku a spoléháme jen na svůj cit, zkušenosti a na svou kreativitu,“ vypráví Moritz Auer, jednatel přední mnichovské architektonické kanceláře Auer Weber. Její zaměstnanci již mnohokrát v minulosti získali za svou práci ocenění – snad proto, že kancelář má svůj charakteristický rukopis, díky němuž je nezaměnitelná. „Při tvorbě návrhu se hodně zaměřujeme na samotný účel stavby, na okolí i konkrétní podmínky. A abych byl upřímný, hodně nám jde také o celkový efekt,“ vysvětluje Auer.

U projektu Ostrovní haly byla rozhodujícím faktorem poloha. Budova totiž leží mezi starým městem, Bodamským jezerem a horami a už od počátku bylo jasné, že klíčovým momentem stavby bude střecha objektu. Střecha je totiž viditelná z širokého okolí a tvoří symbolickou dominantu stavby.

Zlatá barva vede

Před samotnou rekonstrukcí přezdíval Moritz Auer budovu „obrovská pizzerie“, protože mu něčím připomínala typické restaurace jednoho nejmenovaného řetězce, prodávajícího pizzu. V rámci realizace tedy nebylo úkolem jen šetrně rekonstruovat, ale i zbavit budovu takových asociací. Dominantou stavby je bezpochyby střešní konstrukce, která působí jako proměnlivý horizont. Ten se mění v průběhu dne, a to v závislosti na intenzitě a úhlu dopadu světla i na denní době. Podle toho vytváří střešní krytina různé barevné odstíny, od zlaté k matně hnědé a někdy až lehce načervenalé. „Rozhodli jsme se použít PREFA Falzonal v zakázkovém odstínu měděné barvy, na kterém si PREFA Aluminiumprodukte opravdu vyhrála. Také díky tomu dnes budova tvoří jeden celek nově s vybudovaným parkovacím domem, který jako kdyby větší stavbu dokonale kopíroval,“ upřesňuje Auer.

Místo pro všechny

Hlavním požadavkem rekonstrukce, bylo přetvořit okolí velkého sálu, který navíc musel zůstat zachován, neboť se jednalo o oblíbené místo prestižních setkání laureátů Nobelových cen. Ostrovní hala byla postavena na počátku 80. let a od té doby zůstala prakticky stejná. „Bylo potřeba prostor trochu provzdušnit a přinést do něj závan současné moderní doby, ale zároveň zachovat genius loci a emocionální náboj,“ vypráví architekt Auer. Ten musel řešit i další zadání – jak udělat prostor dostatečně variabilní na to, aby mohl sloužit také jako víceúčelové kongresové centrum. „Chtěli jsme vytvořit skutečné místo pro setkávání. Prostor, který bude stejně dobře sloužit pro soukromé akce, jako pro velké oficiální události. To se nám naštěstí povedlo, takže dnes hala díky chytrému předělovacímu systému nabízí mnoho variant, jak prostor uspořádat s ohledem na konkrétní akci. Kromě toho jsme se při realizaci snažili využít výhodné polohy, kdy je budova orientována směrem k jezeru,“ popisuje klíčové aspekty Auer. Také díky tomu se dnes Ostrovní hala pyšní příjemnou „jezerní“ restaurací, která slouží nejen turistům a prestižním hostům, ale také místním obyvatelům.

Střecha jako dominanta

Jedním z klíčových momentů celé rekonstrukce byl výběr optimální střešní krytiny a vůbec volba podoby nové střechy. Tvar střechy je poměrně členitý a tvoří ho 38 různých ploch, jež mají odlišný sklon, velikost i směr. „Jako optimální se nám proto jevila střešní krytina Falzonal od společnosti PREFA Aluminiumprodukte. Navíc rekonstrukce probíhala v měsících, kdy kulminovala turistická sezóna, takže šlo i o rychlost. S krytinou PREFA se pracuje velmi snadno, což nám ušetřilo množství drahocenného času, a také celkový výsledek přesně odpovídá našim představám,“ uzavírá majitel pokrývačské firmy, Johannes Bernwieser.

O projektu:

Název projektu: Ostrovní hala

Země: Německo

Objekt, místo: víceúčelová hala, Lindau

Typ stavby: novostavba

Architekti: Auer Weber Architekten München, Arch. Moritz Auer

Realizace: Täumer GmbH, Johannes Bernwieser

Typ střechy: PREFA Falzonal

Barva střechy: zvláštní barva na přání

FOTOGRAFIE: Croce & WIR