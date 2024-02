Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Ideální střešní krytina do vysokohorského prostředí – PREFALZ

Ideální střešní krytina do vysokohorského prostředí – PREFALZ

Fakt, že hliník je téměř nezničitelný, a přitom plně recyklovatelný, inspiroval architekta Jürgena Hallera k tomu, aby jím pokryl střechu vícegeneračního rodinného domu nacházejícího se v podhůří Vorlarlberských Alp.

Časté a vysoké změny teplot, silné vzdušné proudy, lijáky nebo vysoká zimní sněhová nadílka žádají nekompromisní řešení. V kombinaci s požadavkem na materiálovou udržitelnost, bezúdržbovost, vysokou estetiku a enormní kvalitu, sází Jürgen Haller již dlouhá léta na osvědčené materiály. Patří mezi ně i hliníkové svitkové plechy PREFALZ, které projektuje nejenom na střechy, ale také na fasády rodinných domů v širokém okolí Bregenzu.

Jednou z jeho nedávných zakázek byla rekonstrukce prostorného třípodlažního rodinného domu ve vesničce Übersaxen v nadmořské výšce přes 1 000 metrů. Kromě rozsáhlých změn v interiéru doznal dům zásadních změn rovněž v exteriéru. „Cílem bylo zjednodušit složitost tvaru budovy a dát mu jasný řád. Proto jsme sjednotili barvy, materiály i hlavní linie. Stometrové fasádní plochy jsme naopak rozbili velkoformátovými okny a horní wellness patro je v plné nadvládě hliníku, protož je vystaveno všem nástrahám často se měnícího počasí. Když nad tím přemýšlím, tak na tomto domě je vlastně všechno nové. Je to taková rekonstrukční novostavba,“ uzavírá s úsměvem Haller. A má pravdu. Omítanou fasádu s plastovými okny vystřídal oříškově hnědý obklad z jedle bělokoré, kterou střídá světlý obklad na podhledech a v průchodech pod několika převisy budovy. Velkoformátová hliníková okna a hliníkovou střešní krytinu v oříškové barvě doplňuje vegetační plochá střecha nad garáží. A leč to není z pohledu kolemjdoucích moc patrné, celou budovu korunuje velký a částečně zastřešený bazén v posledním patře.

Zpět do reality

Jürgen Haller dokázal zdařilou přestavbou vytvořit příklad změny orientované na budoucnost. To, co zní jednoduše, je ve skutečnosti, a hlavně v soudobé architektuře rodinných domů, poměrně vzácné. Většina stavebníků prý začíná chápat přínos myšlení v dlouhodobém horizontu. Haller poukazuje také na to, že ne každý, kdo si objednává dům, si uvědomuje, že člověk má v průběhu života různé potřeby v oblasti bydlení. Podle něj je proto konverze základním úkolem architektury pro další generace. „Měli bychom vrátit stavění do reality,“ říká, „a stavět jen to, co k životu skutečně potřebujeme.“

O projektu:

Země: Rakousko Objekt, místo: vícegenerační rodinný dům, Übersaxen Typ stavby: rekonstrukce Architekti: Baumeister Jürgen Haller GmbH Realizace: Tectum GmbH Typ střechy: PREFALZ Barva střechy: P.10 oříšková FOTOGRAFIE: Croce & WIR