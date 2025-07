Stavba / Architektura staveb / Brno hostilo 7. ročník konference Brownfieldy

Konference Brownfieldy 2025 nad problematikou rozvoje bývalých průmyslových lokalit se uskutečnila 4. června v Nové Zbrojovce. Tento sedmý ročník slouží k setkávání soukromého a veřejného sektoru nad tématy ohledně řešení revitalizací a nevyužívaných lokalit.

Sál haly 76 Zbrojovky Brno. Foto: press kit konference Sál haly 76 Zbrojovky Brno. Foto: press kit konference

Setkání soukromého a veřejného sektoru nad problematikou brownfieldů

Konference Brownfieldy 2025 nad problematikou rozvoje bývalých průmyslových lokalit se uskutečnilo 4. června v Nové Zbrojovce. Tento sedmý ročník, tedy již zaběhaná rutina slouží k setkávání soukromého a veřejného sektoru nad tématy ohledně řešení revitalizací a nevyužívaných lokalit. Tentokrát se konference konala v Brně a doplnila tak zajímavou plejádu míst, kde se konaly předešlé ročníky. Zatím hostilo konferenci Brownfieldy pokaždé jiné místo, což je nesmírně pestré a inspirativní. Prakticky každé větší město, popřípadě lokality krajů mohou nabídnout nepřeberně možností brownfieldů, a tudíž i témat k jejich řešení. Pokud se tak děje, není to jenom tendenční záležitostí a projevem toho, že nyní jsou IN brownfieldy, ale je to také indikátorem toho, že se tyto problematické lokality ozdravují, věci hýbou kupředu a většinově správným směrem.

Nová Zbrojovka s kouzlem původního a příslibem nového

Sedmý ročník se odehrál záměrně v lokalitě brněnské Nové Zbrojovky, která se proměňuje v novou část města. Tady se nabízejí otázky, které se prolínají konferencí, jak postavit na brownfieldu čtvrť, ve které se dobře žije, jakou má architektonickou kvalitu, je udržitelná a k tomu všemu dává ekonomicky smysl? Nebylo to jenom samovolné povídání a teorie nad touto problematikou, ale hlavně bylo možné vidět skvělá řešení tuzemská i zahraniční, včetně diskuze s renomovanými zástupci státu, měst a investorů. Sedmý ročník byl zcela zaplněný, 250 účastníků mělo možnost se zúčastnit ve dvou sálech původní haly 76 Zbrojovky Brno. Vše mělo hladký a zaběhaný průběh a „našlapaný“ program neměl prakticky žádná hluchá místa. Po zahájení diskuzi rozproudil Karel „Kovy“ Kovář, vlivník a YouTuber, jak sám sebe nazývá. Otázky, které položil sobě i publiku byly vlastně takovým průřezem pohledu mladých na tuto problematiku, na současné představy a možnosti bydlení, jeho dostupnost a vize. Svěží a vtipné povídání se spoustou námětů tak otevřelo další blok, kde o renomované hosty a diskuzi s nimi nebyla rozhodně nouze.



Diskuze nad modelem rozvoje Brna. Foto: press kit konference Diskuze nad modelem rozvoje Brna. Foto: press kit konference

Inspirativní, a hlavně reálná Vídeň

Těžko vás nezaujme Andreas Trisko nestor a odborník na plánování a realizace brownfieldů kolem vídeňských nádraží. Přesun hlavního nádraží – největší infrastrukturní projekt v historii Vídně, se realizoval 20 let. Za tu dobu se podařilo vybudovat nejen samotné nádraží, ale také 5 000 bytů a kanceláře pro 20 000 lidí v jeho okolí. Nyní Vídeň pracuje na rozvoji lokality Nordwestbahnhof a výsledek bude podobně ambiciózní. Jak se plánují a realizují nová městská centra pro desetitisíce obyvatel, a proč si v nich ve Vídni může dovolit bydlet téměř každý? Velmi inspirativní, a hlavně zcela reálné příklady se spoustou zajímavých řešení a příkladů. Posléze proběhla skvělá panelová diskuze s Andreasem Trisko, Senior Urban Designer – City of Vienna, Petrou Marko, ředitelkou Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), Michalem Sedláčkem, vedoucím projektu Nová čtvrť Trnitá v Brně, Tomášem Ctiborem, CEO 4ct. Takto se střídal program v hlavním sále a v sále vedlejším, včetně sálu Industra. Po pravdě jsem nedokázal přebíhat mezi tématy a hlavní sál měl program natolik skvělý, že jsem zůstal až do konce pouze zde. Nebylo však čeho litovat, protože další diskuze a prezentované projekty Nová Zbrojovka – CPI, Vlněna a Ponávka – CTP, Trio Brno – J&T Real Estate, Rezidence Pekárenský dvůr – DOMOPLAN byly neskutečně zajímavé a skvěle doplněny o panelové prezentace a modely současného, a hlavně budoucího rozvoje Brna. Jako správný patriot mám radost, že po hubených letech bez územního plánu se zastaralou nebo nulovou koncepcí Brno začíná v tomto směru ožívat.

Je bezpředmětné rozvykládávat všechny diskuze a kulaté stoly v rámci konference, včetně Brownfield tripu po lokalitách Ponávka – business park CTP, Vlněna – městský kampus CTP, Brno Jedna – nová čtvrť PSN, Pekárenský dvůr – prohlídka rezidence DOMOPLAN a výklad o architektuře Cejlu a Káznice – kulturní a komunitní centrum, který se konal den po konferenci.

Vzácný host – americký urbanista Mark Johnson

Nicméně ještě jeden host patřil k těm vzácným, byl jím americký urbanista Mark Johnson, který představil brownfieldy jako šance na ekonomický rozvoj. Jejich oživení nikdy není jednoduché, ale se správně nastavenými pravidly, dobrým vedením a jasnou vizí to lze. Představil úlohu designu a především procesu „design thinking“ v projektech revitalizace letiště Stapleton v Denveru, čtvrti Rivers District v Calgary nebo projektu Alloy Block v Brooklynu.



Karel „Kovy“ Kovář na pódiu. Foto: press kit konference Karel „Kovy“ Kovář na pódiu. Foto: press kit konference

MPO: Nový průmysl má růst na brownfieldech, ne na zelené louce. Obcím nabídneme konkrétní nástroje, zaznělo na konferenci Brownfieldy 2025.

Zbrojovka Brno kdysi symbolizovala průmyslovou sílu republiky. Dnes se stává symbolem proměny – z místa výroby vzniká nová městská čtvrť propojující podnikání, bydlení i veřejné služby. Právě zde se 4. června uskutečnila konference Brownfieldy 2025, která hledala odpověď na otázku: jak postavit na brownfieldu čtvrť, ve které se dobře žije, má architektonickou kvalitu, je udržitelná a zároveň dává ekonomicky smysl? Součástí debaty byla i otázka, kde má v takto proměněných lokalitách své místo podnikání a průmyslová výroba. Odpolední workshop ukázal, že i složité záměry mají řešení, pokud jsou dobře připravené.



Model Nové Zbrojovky. Foto: Petr Brandejský Model Nové Zbrojovky. Foto: Petr Brandejský

Praktické příklady oživení industriálních lokalit ukázal panel Brownfieldy pro podnikání. Představily se zde firmy, které proměnily chátrající areály v moderní výrobní a vývojová centra. Mezi nimi i Továrna Vír na Vysočině, která dnes slouží jako základna pro inovace, nebo značka Egoé vyrábějící designový městský mobiliář v někdejším areálu JZD nedaleko Uherského Hradiště. Konference hledala také odpovědi na otázku, jakou roli hraje výstavba na brownfieldech při řešení dostupnosti bydlení, a to jak cestou alternativních projektů, tak skrze komerční development.

Sedmý ročník konference Brownfieldy, který hostil více než 250 účastníků z veřejné i soukromé sféry, potvrdil, že brownfieldy dnes již hrají klíčovou roli při přemýšlení o budoucnosti našich měst, o jejich udržitelnosti i ekonomické soběstačnosti.



Model rozvoje Brna v okolí nového nádraží. Foto: Petr Brandejský Model rozvoje Brna v okolí nového nádraží. Foto: Petr Brandejský

